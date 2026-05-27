Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La UCO registra la sede del PSOEPlus UltraTasa de basura en Santa CruzAvispa asiática en CanariasReal Casino de TenerifeCB CanariasTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Salvamento va al rescate de 51 migrantes a la deriva a 92 kilómetros de Gran Canaria

La Guardamar Urania se dirige a la zona para socorrer a la embarcación localizada a 92 kilómetros al suroeste de Maspalomas

Un grupo de migrantes llegado en patera un puerto de Canarias.

Un grupo de migrantes llegado en patera un puerto de Canarias. / Elvira Urquijo / Efe

EFE

Santa Cruz de Tenerife

La Guardamar Urania ha salido este miércoles al rescate de una lancha neumática con 51 migrantes a bordo, entre ellas varios menores, que se encuentra a la deriva a 92 kilómetros al suroeste de Maspalomas (Gran Canaria).

La embarcación de Salvamento se ha movilizado tras haber sido localizada la neumática por el buque Glovil Challenge, después de que se pidiera a los barcos que se encontraban por la zona que se desviaran hacia el lugar donde se pensaba que podía estar.

Las fuentes han explicado que la Guardia Civil alertó esta madrugada de la salida de esta neumática el pasado día 25 de mayo desde Dajla, en el Sáhara Occidental, así como que se intentó sin éxito contactar con un teléfono satelital para su localización.

Noticias relacionadas y más

Salvamento Marítimo ha pedido al buque que la ha avistado que permanezca junto a la neumática hasta que llegue la Guardamar Urania, lo que se calcula que ocurrirá sobre las 17:30 horas (hora canaria). Una vez que se produzca el rescate, la Salvamar trasladará a los inmigrantes al muelle de Arguineguín.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La crisis aguda de Cuba se lleva por delante la casa de Canarias en el centro de La Habana
  2. Una película rodada en Tenerife se hace con el premio 'Una cierta mirada' en el Festival de Cannes
  3. El consejero de obras del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez, triunfa en la jaula con una rápida victoria en MMA
  4. El Barco de Papel, la librería de El Sauzal que creó su propia editorial y que se prepara para lanzar un premio literario
  5. La Romería Canaria bate récord de asistencia y llena Madrid de canariedad
  6. La futura ley de biodiversidad de Canarias 'olvida' proteger un yacimiento paleontológico único en las Islas
  7. Medalla de Oro de Canarias para Antonio López Bonillo, un emprendedor de la enseñanza, el deporte y la cultura
  8. Canarias se enfrenta a un episodio de calor veraniego exprés en plena primavera

Salvamento va al rescate de 51 migrantes a la deriva a 92 kilómetros de Gran Canaria

Salvamento va al rescate de 51 migrantes a la deriva a 92 kilómetros de Gran Canaria

Denuncian la desaparición de un activista saharaui arrojado al mar durante su travesía a Canarias

El Parlamento de Canarias “manda a mudar” la prioridad nacional de Vox

El Parlamento de Canarias “manda a mudar” la prioridad nacional de Vox

Clavijo urge al Estado a defender ante Bruselas que Canarias siga exenta del pago de derechos de emisión

Clavijo urge al Estado a defender ante Bruselas que Canarias siga exenta del pago de derechos de emisión

El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la inclusión de La Graciosa en la letra del himno autonómico

El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la inclusión de La Graciosa en la letra del himno autonómico

Un total de 11 bodegas canarias participan en la primera edición de WINEMAD de la mano del Gobierno de Canarias

Un total de 11 bodegas canarias participan en la primera edición de WINEMAD de la mano del Gobierno de Canarias

El juez Juan Avello, nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

El Partido Popular en Canarias acusa a Pedro Sánchez de "robar el anillo del papa" León XIV para "llevárselo como regalo a Zapatero"

Tracking Pixel Contents