Patti LuPone (77 años), actriz: «No tengo ni idea de lo que voy a cantar y es lo más divertido que he hecho sobre un escenario»

Usted viene a Canarias con el espectáculo Songs from a Hat (Canciones de un sombrero). Es un concepto fascinante porque deja que el azar decida qué canción se interpretará esa noche. ¿Cómo surgió esta idea?

Me pidieron que preparara un set de 20 minutos para una gala benéfica y me agobié pensando cómo lo haría. Entonces dije: 'Simplemente voy a poner canciones en un sombrero y las iré sacando'. Así empezó. Se ha convertido en lo más divertido que hago sobre el escenario porque no siento presión. No tengo ni idea de lo que voy a cantar y existe la posibilidad de que olvide las letras, ya que hay 42 canciones en el sombrero.

¿Qué tipo de canciones incluye ese sombrero?

Todos los espectáculos de Broadway y de Londres que he hecho, además de canciones de mis conciertos como Far Away Places, Matters of the Heart y Don't Monkey with Broadway. Hay muchas letras que recordar, pero como digo siempre al empezar, solo canto lo que sale del sombrero, no hay preparación previa y es lo más divertido que he hecho nunca.

Con tal cantidad de canciones posibles, ¿cómo se prepara técnicamente el espectáculo?

Mi director musical, Joseph Thalken, puso toda su música en un iPad porque el guion era enorme y tenía que cargar con todo el papel. Ahora lo tenemos todo numerado. Cuando saco una canción, él solo tiene que buscar ese número en su iPad. He estado escuchando todas las canciones y voy a añadir dos nuevas que, aunque ya las he cantado en otros shows, nunca habían estado en el sombrero.

¿Por qué decidió añadir esas canciones nuevas específicamente para España?

No sabía si el público español me conocía o si preferirían temas de Broadway con los que se me asocia. Pensé que alguien podría haber visto Sweeney Todd, Gypsy o Women on the Verge (Mujeres al borde de un ataque de nervios). He tenido que repasarlas para recordar las letras, pero de nuevo, si ocurre un error, es parte de la naturaleza del espectáculo.

¿Es esta su primera vez actuando en España?

Sí. He estado en España antes, pero nunca he cantado aquí. Yo no tomo esas decisiones, las toman los promotores, y supongo que pensaron que ya era hora de que cantara en España. Me encantaría que Pedro Almodóvar viniera a ver el show, aunque no sé muy bien cómo contactar con él.

Tras tantos años de carrera, ¿qué es lo que más disfruta de estar sobre un escenario?

El silencio. Cuando escuchas el silencio en una audiencia, significa que lo que estás diciendo en la obra ha conectado con un grupo de personas que no se conocen entre sí, convirtiéndolas en una sola entidad que se inclina hacia adelante para escuchar. El silencio en un teatro es ensordecedor y es lo que uno busca lograr: una experiencia universal para una comunidad. En los musicales, también es gratificante la respuesta inmediata tras terminar una canción. Ahí sabes si has tenido éxito o no. Esa es la diferencia con el cine, donde la respuesta llega meses o un año después.

Hablando de la interacción con el público, es conocida su política de no permitir teléfonos móviles. ¿Por qué es tan firme en esto?

No soy la única que piensa así. No creo que deba haber teléfonos, ni tampoco comida. El teatro no es el salón de tu casa. Los teléfonos distraen muchísimo a los demás espectadores y a los actores. Es imposible no ver esa luz. ¿Por qué miras el teléfono cuando has pagado tanto dinero por ver una actuación en vivo? Deberías estar mirando al escenario.

Ha interpretado papeles icónicos como Evita o Madame Rose en Gypsy. ¿Cuáles de esos personajes siente que están más "dentro" de usted?

Todos son parte de mí. Un actor recurre a su propia información emocional y analítica. Yo aporto mi persona al papel bajo las directrices del dramaturgo. He interpretado a mujeres icónicas, pero yo no soy una madre de un artista (como en Gypsy), ni una panadera asesina (como en Sweeney Todd), ni una alcohólica del Upper East Side (como en Company). Tengo la información emocional para interpretarlas, pero no puedo decir que una sea más cercana a mí que otra.

Para los actores jóvenes que están empezando, ¿tiene alguna recomendación para enfrentar los procesos de selección?

Sé tú mismo. Sé la mejor versión de ti mismo que puedas ser. A veces nos ponemos mucha presión porque queremos el papel y eso nos impide mostrar lo mejor de nosotros. Yo conseguí entrar en Juilliard porque no me importaba. Hice de mi audición una broma y entré. Hay que quitarse la presión, entrar ahí y pasarlo bien.

Después de cinco décadas de trabajo y de haber ganado tres premios Tony, dos Olivier y dos Grammy, ¿todavía hay algo que le asuste antes de salir a escena?

Sí, siempre estoy nerviosa. Creo que es bueno estarlo porque agudiza el enfoque. No doy nada por sentado. Mi objetivo es dar lo mejor de mí y nunca sé qué va a pasar. He tenido pánico escénico en momentos puntuales y no sé por qué ocurre, pero los nervios están ahí cada vez que voy a salir. Una vez que piso las tablas, a los dos minutos, ya estoy bien, pero los nervios entre bastidores siempre están presentes.