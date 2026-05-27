El Partido Popular en Canarias acusa a Pedro Sánchez de "robar el anillo del papa" León XIV para "llevárselo como regalo a Zapatero"

El Partido Popular de Canarias ha protagonizado una de las campañas políticas más comentadas y llamativas del panorama nacional en las últimas horas. A través de su perfil oficial en la red social Instagram, la formación popular en las islas ha lanzado una durísima pero marcadamente irónica acusación contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. En la publicación, los populares afirman que el líder del Ejecutivo central ha aprovechado su reciente audiencia oficial en el Vaticano con el papa León XIV para "robarle el anillo papal" con la única intención de "llevárselo como regalo a José Luis Rodríguez Zapatero".

El uso de este tono satírico y mordaz por parte del equipo de comunicación del PP en el archipiélago ha encendido el debate político en las redes de la comunidad autónoma. La estrategia busca aprovechar los problemas que rodean al Partido Socialista Obrero Español, con el expresidente Zapatero imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Para ello han recurriendo a un meme político que ha tardado pocos minutos en volverse viral en toda la geografía insular.

Estrategia digital y sátira política en Instagram

La publicación en la cuenta oficial de los populares canarios rompe de forma drástica con el tono institucional habitual de la formación. Utilizando la ironía como arma política, el posteo ironiza sobre el encuentro formal que mantuvieron Pedro Sánchez y el sumo pontífice León XIV, una cita que ya venía rodeada de un fuerte foco mediático debido a la inminente visita pastoral que el papa tiene programada realizar a España y, concretamente, a Canarias, Madrid y Barcelona.