El Parlamento de Canarias “manda a mudar” la prioridad nacional de Vox

"Si no les gusta esta Canarias, les digo como la canción de Braulio: mándense a mudar", espetó la nacionalista Ana Oramas a Vox. Y eso fue lo que hizo el Parlamento de Canarias este miércoles al votar en contra de la prioridad nacional, presentada por la formación de Nicasio Galván como una respuesta al colapso de los servicios públicos y a la falta de recursos para muchas familias isleñas.

El portazo fue sonoro y dejó a la formación de ultraderecha frente al espejo de su propia soledad -al menos en Canarias, porque en otras autonomías el PP aceptó el concepto, como recordó la socialista Nira Fierro- ya que en el Archipiélago ni siquiera los conservadores asumieron el planteamiento defendido por Galván.

Así, el conservador Jacob Qadri admitió que Canarias ha vivido "una situación dramática en inmigración" y que los recursos "están al límite", aunque trazó una línea clara: "Una cosa es reconocer el problema y otra vender un titular como la prioridad nacional".

Venezolanos en una oficina de Correos para tramitar su regularización. / Andrés Cruz

Prioridad: "elecciones anticipadas urgentes"

Para el diputado popular, la prioridad nacional debe ser “toda la gente” y, en clave estatal, que haya "elecciones anticipadas de forma urgente" para que Moncloa “deje de estar llena de corruptos”.

La iniciativa de Vox pretendía implantar en las Islas el principio de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas sociales, vivienda y servicios públicos y defendió la propuesta con el argumento de que, “en un escenario de recursos limitados” y con “canarios que lo están pasando mal”, los fondos públicos deben dirigirse primero “a los canarios”.

Prioridad ciudadana

El portavoz de Vox negó que su planteamiento excluya a nadie y acusó al resto de grupos de tergiversar el ideario de su partido. "Mienten sobre nuestro ideario. La prioridad nacional no excluye a nadie, prioriza al canario frente al extranjero, y eso lo entiende toda la gente" Pero la Cámara no compró el marco político. Desde ASG, Jesús Ramos fue aún más directo. "Yo no creo en la prioridad nacional, creo en la prioridad ciudadana", afirmó.

Natalia Santana (NC) situó el debate en otro plano: el de la gestión pública y la desigualdad. La diputada sostuvo que la prioridad nacional no resuelve ninguno de los problemas que afectan a la sociedad canaria, sino que "alimenta el miedo". A su juicio, Vox "enfrenta a las víctimas entre sí" para que nadie mire "“hacia arriba", hacia quienes deciden la gestión de los servicios públicos.

La nacionalista Ana Oramas pasa por delante del presidente Fernando Clavijo tras su intervención en la tribuna de oradores. / Álex Rosa

Sentir, pensar y vivir "en canario"

La intervención más identitaria llegó de la nacionalista Oramas, que aceptó hablar de una “prioridad nacional canaria”, pero desde un significado diametralmente opuesto al de Vox. "Mi nación es Canarias", proclamó para recordar que más de dos millones de personas "sienten en canario, piensan en canario y viven en canario".

Oramas reivindicó una Canarias entendida como cultura, pasado y sentimiento común, pero no como frontera de sangre: “Canarios son los que viven en Canarias, los que aman esta tierra y quieren echar aquí sus raíces". Frente a la idea de una nación cerrada, levantó la imagen de unas Islas hechas de retornos, migraciones y mezclas: Venezuela, Cuba, Colombia, Filipinas, Galicia, Extremadura, Portugal o Inglaterra.

Un grupo de migrantes llegado en patera un puerto de Canarias. / Elvira Urquijo / Efe

Eufemismo racista

De ninguna manera vamos a establecer prioridades de sangre y privilegios de raza", advirtió Oramas, que defendió una tierra donde "no se le pregunta nunca a la gente dónde nació o en qué dios cree" y donde los niños, "vengan de donde vengan", no son considerados una amenaza.

La socialista Fierro elevó el tono contra Vox y también contra el PP. La socialista definió la prioridad nacional como “un eufemismo” usado por Vox para "ocultar su racismo" y acusó a los populares de cinismo por rechazarla en Canarias mientras la han aceptado en Aragón, Extremadura, Castilla y León, Valencia y Andalucía, territorios donde dependen de acuerdos con la ultraderecha. Fierro habló de "segregación por clasismo" y situó la propuesta en una estrategia de división social.