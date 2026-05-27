La palmera Valeria Castro y el conejero Ale Acosta, entre los premiados por la Academia de la Música de España

La Academia de la Música de España celebró en la noche del martes 26 de mayo su tercera gala de entrega de premios. Durante la cita, Carles Campi Campón obtuvo el premio a Mejor ingeniería de grabación por el álbum de la palmera Valeria Castro, El cuerpo después de todo. Además, el músico y productor conejero Ale Acosta ganó, junto a Baiuca, el premio a Mejor canción de música electrónica por PAEQB (Ale Acosta Remix).

Otros canarios como Pedro Guerra, Quevedo o Bejo también estaban nominados en diferentes categorías pero finalmente no pudieron hacerse con los reconocimientos. Quienes sí triunfaron durante la noche fueron Rosalía, que arrasó en las principales categorías, y Leiva, que con si último trabajo Gigante, y con su colaboración junto a Robe Iniesta, si hizo con muchos de los premios entregados.

Los premiados

Rosalía se convirtió en la gran ganadora de la III edición de los Premios de la Academia de la Música con ocho premios por su último disco, Lux. Aunque no acudió a la ceremonia celebrada en Ifema, en Madrid, obtuvo los reconocimientos de Artista del año, Mejor canción por La Perla, Álbum del año, Mejor álbum pop o Mejor compositora.

Leiva durante la gala. / Europa Press

Le siguió Leiva con cuatro estatuillas, entre ellas las de Mejor canción de pop/rock y Mejor gira. Por su parte, Guitarradelafuente se alzó con dos (Mejor álbum y Canción de música alternativa), mientras que Amaral recibió el de Mejor álbum de pop/rock, Luz Casal el de Mejor álbum de pop tradicional y Fito y Fitipaldis el de Mejor álbum de rock.

Premio de honor

Uno de los momentos más emotivos de la gala tuvo lugar con la entrega por primera vez del Premio de Honor, por designación directa de la Academia, y que recayó en Joan Manuel Serrat. El cantautor agradeció el reconocimiento que calificó como "un premio a la supervivencia".

El cantante Joan Manuel Serrat en los III Premios de la Academia de la Música de España. / Juanjo Martín / EFE

Serrat aseguró que la afición a la música "uno no sabe de dónde puede llegar". "En mi caso no tengo ningún antecedente familiar. Pero siempre recuerdo a mi familia cantando, cantaba con mi madre", puntualizó y señaló que aprendió "este oficio de otros, que a su vez lo aprendieron de otros". "Fantaseo que lo que yo haya hecho le pueda valer a alguien para contagiarle este amor y esta ilusión por la música", concluyó.

Actuaciones

Las actuaciones musicales marcaron diferentes momentos de esta tercera edición. La gala comenzó con un homenaje al recientemente fallecido Robe Iniesta a cargo de Xoel López, Riqueni, Lela Soto y Walls.

También se ha recordado a otra gran figura fallecida del rock español, Jorge Martínez de Ilegales, con la interpretación de Tiempos nuevos, tiempos salvajes a cargo de Ultraligera y Juanma Montoya.

Acento canario

Andrés Suárez, María Terremoto, Iván Melon Lewis y Antonio Serrano interpretaron algunas de las canciones más emblema´tica del homenajeado Joan Manuel Serrat.

Durante la gala también hubo acento canario. Valeria Castro fue la encargada de presentar el último bloque de premios, entregando algunos de los más destacados de la noche. Por su parte, Pedro Guerra interpretó, junto a Janus Lester, Tanxugueiras y Figa Flawas su clásico Contamíname. También se produjeron las actuaciones de Amaral y Luz Casal, quien cerró la ceremonia.