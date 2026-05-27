El observatorio de rayos gamma más grande del mundo se prepara para ver su primera luz desde La Palma este verano

El observatorio de rayos gamma más grande del mundo está a punto de ver su primera luz en la cumbre de la isla de La Palma. El Observatorio del Roque de Los Muchachos pondrá a funcionar este verano los tres nuevos telescopios Cherenkov que completan la red CTA (siglas de Cherenkov Telescope Array). Estos peculiares telescopios, en forma de antenas gigantes y repletas de pequeños espejos, son la pieza definitiva para empezar a hacer funcionar esta ambiciosa red cuyo propósito es detectar los fenómenos más violentos del cosmos.

Esta mañana, autoridades de diferentes países del mundo, se han reunido en Los Cancajos, en Santa Cruz de la Palma, para debatir sobre el avance y futuro de esta macroestructura que empezará a funcionar casi en su totalidad en verano de este año. Representantes de once países –que son socios que también forman parte del consorcio internacional CTAO ERIC que avala la construcción–, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Cabildo de La Palma acudieron a la cita que será la antesala a la próxima inauguración del observatorio que está previsto para el 15 de octubre de este año.

Referente mundial en Astrofísica

"La celebración de esta reunión esta semana es la constatación de que La Palma es un referente mundial en Astrofísica y que la relación entre sociedad y administraciones es todo un modelo de éxito", aseveró el director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín Martínez Pillet.

En concreto, expuso que "en esta red se manifiesta en el apoyo del Gobierno de España ha dado a la construcción de estos telescopios con fondos Feder; a lo que se suma el apoyo del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma". En concreto, el Gobierno de España ha contribuido con una inversión de unos 50 millones de euros.

El director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Valentín Martínez Pillet, con otras autoridades internacionales del consorcio CTAO ERIC en La Palma / IAC

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de La Palma, Juan Ramón Felipe San Antonio, destacó que "esta reunión y estos telescopios son la constatación de que La Palma sigue siendo, por derecho propio, una de las capitales mundiales de la ciencia y una de las ventanas más nítidas para mirar al cielo".

Estos tres telescopios, denominados LST (siglas de Large-Sized Telescope), vendrán a completar una red que empezó a hacerse realidad en 2018. Y es que ese año empezó a operar el LST-1, el primero de estos "gigantes" cazadores de rayos gamma.

El primer telescopio LST ha identificado el cuásar más lejano conocido

Desde entonces, y pese a no tener el resguardo del resto de telescopios, también ha contribuido al conocimiento del cosmos. En 2023, de hecho, detectó el cuásar más distante jamás observado por instrumentos de rayos gamma desde tierra.

Un telescopio para captar los fenómenos más explosivos del cosmos

Esta tecnología está diseñada para captar rayos gamma, una luz que emiten algunos de los fenómenos más extremos y violentos del universo, como los agujeros negros supermasivos y las supernovas. "Hay algunos que pueden suceder en cuestión de segundos, como la unión de dos agujeros negros, y con otra tecnología son fenómenos que se nos escapan", recalca Cortina.

El observatorio, una vez en marcha, también ayudará a comprender el origen y el papel de las partículas cósmicas relativistas y explorar las fronteras de la física, buscando la materia oscura o las desviaciones de la teoría de la relatividad de Einstein.

Sin embargo, este ambicioso proyecto científico empezó a gestarse en 2010 con el objetivo de actualizar las capacidades técnicas y científicas de sus predecesores, los MAGIC. "Son, de hecho, muy parecidos en lo que se refiere a su estructura", observa Juan Cortina, pesidente del Comité de Dirección de la Colaboración LST del CTAO.

Estas instalaciones son más grandes y sofisticadas que sus predecesoras

En este caso, sin embargo, los Cherenkov son dos veces más grandes –pasan de los 17 metros a los 23 metros de diámetro–, y son más sofisticados. "Con los MAGIC había una habitación en la que se alojaba toda la electrónica del telescopio, ahora nos vale con una cámara que se aloja dentro del propio telescopio", insiste el investigador.

Captación de rayos gamma en sincronía

La singularidad de esta red de telescopios, no obstante, está en su capacidad de trabajar a unísono. Y es que la gran virtud de las cuatro antenas que empezarán a captar rayos gamma desde la cumbre de la Isla Bonita, es que pueden sincronizarse para observar el mismo fenómeno al mismo tiempo. "Son muy obedientes", bromea Cortina, que resume su método de trabajo: "es como tener dos ojos y poder ver el mundo en 3D".

De hecho, estas infraestructuras están diseñadas para que se muevan muy rápido. "En apenas 20 segundos pueden orientarse al mismo lugar", recalca.

Un proyecto más ambicioso

Estos cuatro LST solo son la primera fase de un proyecto que, además, tiene su réplica en el hemisferio sur. Además de estos telescopios más grandes, en Canarias se construirán otros nueve más pequeños, de 12 metros. "Ya ha empezado la licitación y nuestro objetivo es que el primero pueda empezar a construirse este año", recalca el responsable del proyecto.

Estos telescopios son denominados MST (siglas de Medium-Sized Telescopes) y, pese a tener menos capacidad de ahondar en la profundidad del cosmos, sí servirán de apoyo a las observaciones que se realicen y permitirá ganar una mayor resolución.

Una réplica en el hemisferio sur

Pero este macroproyecto internacional se quedaría huérfano si no abarcara también observaciones en el hemisferio sur. Por ello, el Observatorio Paranal del Observatorio Europeo Austral (ESO) en el Desierto de Atacama (Chile), también tiene previsto albergar parte de esta infraestructura para que ambas ubicaciones se compenetren.

Así, el CTAO-Sur –como se denomina– albergará cinco Small-Sized Telescopes (SST), de apenas nueve metros, y dos MST. En este caso, se está avanzando en la construcción de los SST, y a principios de mayo se hicieron pruebas de integración del software.

Para el diseño aprobado actual, la denominada Configuración Alfa, el CTAO estará compuesto por 64 telescopios en total, con 13 telescopios en el hemisferio norte y 51 en el hemisferio sur. Será, además, el primer observatorio "en abierto", pues su software de datos y análisis estará disponible a nivel mundial tras un período de propiedad exclusiva.