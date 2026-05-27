Nareme Melián, el ilustrador que fusiona el grafito y lo digital para dar vida a leyendas canarias:

Cuenta que no es consciente de cuándo fue aquel momento en que cogió un lápiz de punta afilada y un papel en blanco para ponerse a dibujar, pero aquel tiempo hoy indefinido se convirtió en el germen de lo que ahora constituye una amplia colección de ilustraciones que ha contribuido a explicar lo que las palabras relatan. También ha puesto dibujo a los carteles anunciadores y los diseños escenográficos de las fiestas de pueblos como Tegueste o Valle de Guerra e incluso de las Fiestas de Mayo y del diseño del escenario del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. «El arte siempre ha estado en mi casa y yo siempre quise dedicarme a él», seña el ilustrador.

Y no es para menos. Aunque él optó por el grafito y las acuarelas, y en su versión moderna por el lápiz digital, el arte llegó a su familia a través de otras disciplinas. Nieto de un pintor, hijo de una madre fotógrafa durante los años del boom turístico en el norte de Tenerife y sobrino del intérprete Chago Melián, desde que era estudiante ya mostró un enorme talento profesional en el sector de la ilustración. Tal es así que todavía cursaba la carrera universitaria cuando, mientras trabajaba en una librería, indagó en el mundo de las editoriales y atraído por el ilustrador de Ediciones Fortuna mandó su portfolio y lo contrataron. Así, sus primeras ilustraciones fueron para el libro La fiesta del sol y la luna.

Las técnicas favoritas del ilustrador tinerfeño son el lápiz de color y la acuarela, aunque reconoce que ya los toca muy poco pues el ritmo de trabajo le obliga a optar por el diseño digital

El trabajo de la ilustración ha evolucionado en técnicas y recursos tecnológicos, pero Nareme Melián sigue prefiriendo el trazado clásico. «Estamos en una época en que todo el trabajo es para ayer, pero siempre me gusta dibujar las ilustraciones a lápiz porque me gusta cómo queda el trazado, ya que no es lo mismo que el lápiz digital. Sí utilizo el lápiz digital, aunque intento que se parezca a uno realizado a mano», señala. Sus técnicas favoritas son el lápiz de color y la acuarela, aunque al igual que el bolígrafo las toca poco. No obstante, son importantes las ilustraciones de personajes aborígenes que ha diseñado con bolígrafo y tinta china. «Con eso disfruto mucho, pero hoy todo va tan rápido que hay que recurrir al trazado digital», relata.

Una behanorita en primera línea de batalla

Entre todos esos dibujos aborígenes está Guayanfanta, incluida en el libro Voces del malpais, que forma parte de la colección Leyendas canarias publicada por Diego Pun Ediciones. Acompaña un texto de Ernesto Rodríguez Abad y representa a una guerrera benahorita en primera línea de batalla para defender su territorio. Con un arma en sus manos, vincula a las Islas Canarias con detalles como un ídolo de Tara en el rostro y pintaderas en las orejas. La ilustración es de 2018, primero está trazada a grafito y luego hecha en digital.

Ilustración 'Guayanfanta'. / Nareme Melián

El siguiente dibujo que ilustra esta página se titula Ana Sánchez, también forma parte de Voces de Malpais y acompaña un texto de Pepa Aurora. Esta imagen de Nareme Melián, también realizada primero en grafito y luego con técnicas digitales, representa a una indígena de la realeza de la isla de La Gomera que tras la Conquista fue trasladada a la Corte española, aunque nunca relegó de su historia. En este caso, el ilustrador aborda el mestizaje entre el mundo aborigen y el proceso de castellanización y evangelización. Precisamente porque ella nunca renegó de sus orígenes, Ana Sánchez luce elementos como un collar con cuentas de barro y oro con una cruz cristiana, lo que representa la etapa de unión entre colonizadores e indígenas. La ilustración es de 2018.

Ilustración 'Ana Sánchez'. / Nareme Melián

El relato continúa con la primera de las dos imágenes a color que ilustran el final de esta página. Titulada El dios de los finales, la obra nació en 2025 con motivo del aniversario del Festival Internacional del Cuento del municipio tinerfeño de Los Silos, una cita de referencia internacional para los amantes de los cuentos y los relatos orales. El dibujo forma parte del álbum ilustrado Silos de cuento y versa sobre cómo los escritores siempre están en busca de un buen final para sus obras, sin embargo la figura está conformada por espirales que no tienen fin, diversas llaves sin identificar cuál es la que abre las puertas, un reloj de arena sin arena, espejos enfrentados creando una sensación de infinito y relojes que no marcan las horas. El autor corona la obra con un turbante que representa un laberinto con hojas robadas a los finales de los libros.

Ilustración 'El dios de los finales'. / Nareme Melián

La última de las ilustraciones, la que figura en la portada de esta información, también está incluida en el libro Silos de cuento. Se trata de un dibujo que Nareme Melián realizó como homenaje al festival de cuentos de Los Silos y es representativa de este encuentro porque los personajes son muy variopintos, no tienen nada que ver unos con otros. Representa así el mismo festival literario que durante días reúne en la plaza de Los Silos a gentes llegadas desde diversas partes del mundo, personas que solo se ven una vez al año y cuyas conversaciones nacen junto a un café, un té y los libros.

El ilustrador tinerfeño Irene Meliá acumula en su mochila años de experiencia y cientos de dibujos creados tanto a mano como en su versión digital.Esos trabajos los ha ido canalizando a través de Pelete Estudio, la empresa especializada en diseño y animación que hace cuatro años puso en marcha de la mano de su compañera Laura Baute y en la que han realizado trabajos como el diseño del vinilo de un cantante o la imagen de la Reserva de la Biosfera de Anaga para Gesplan. Y no queda ahí la cosa ya que también realizan animaciones para productoras de Portugal y del Reino Unido.