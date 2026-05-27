El juez Juan Avello, nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

El Consejo General del Poder Judicial ha elegido este miércoles al magistrado Juan Avello para presidir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y atajar la avalancha de pleitos que lastra el ritmo de trabajo de los tribunales del Archipiélago. El hasta ahora juez decano de Las Palmas de Gran Canaria cogerá así el relevo de Juan Luis Lorenzo Bragado, que aspiraba a ser reelegido por otros cinco años.

La Sala de Gobierno elevó al pleno la propuesta de la Comisión de Calificación relativa al nombramiento del nuevo presidente tras la expiración del mandato de Bragado e informó de la decisión este mediodía. El órgano consideró que la propuesta más adecuada era la de Avello, en un proceso al que también concurría el magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, Jaime Borrás.

El juez electo, natural de Oviedo y de 50 años, es el portavoz regional de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial española aunque con menor respaldo en las Islas.

Reducir la litigiosidad

El programa de actuación que le valió la designación tiene en cuenta la incidencia de la alta litigiosidad en los juzgados canarios y contempla una serie de medidas encaminadas a reducir el número de asuntos que se judicializan.

El magistrado expuso que, aunque hay una serie de factores que solo pueden abordarse desde el ámbito político y social, sí está en manos de la judicatura adoptar acuerdos para unificar criterios y reducir las suspensiones de juicios, lo que permitiría reducir la carga de trabajo que atrasa los tiempos de las resoluciones.

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