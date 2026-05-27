El IGN registra seis terremotos superiores a 1.5 en Canarias en lo que va de semana

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en lo que va de semana un total de seis movimientos sísmicos en el archipiélago de magnitud igual o superior a 1.5, según informa en su página web. Una situación que se repite de forma periódica en el entorno del archipiélago, al ser una zona de sismicidad moderada.

En concreto, el lunes se registraron tres terremotos; el martes, dos y este miércoles, uno. El mayor de ellos fue el martes, con una magnitud de 2.1. Este fue localizad en el Atlántico, entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, zona que, históricamente, ha registrado las mayores magnitudes del archipiélago.

El resto tuvo lugar en La Palma, El Hierro y el océano. De forma más concreta, los tres que se localizaron en tierra tuvieron lugar el lunes, en el Pinar (03:24 horas), el martes en San Andrés y Sauces (11:34 horas) y este miércoles en La Frontera (06:57 horas).

Registro de terremotos de esta semana. / IGN

Una semana movidita

Si nos remontamos siete días atrás, el pasado viernes, 22 de mayo, fue uno de los días más moviditos en las islas en cuanto a sismología. Ese día, el archipiélago se despertaba con el mayor temblor de los últimos cinco años. Se localizó en el Atlántico, al norte de Gran Canaria, y tuvo una magnitud de 4.8, pero se dejó sentir en tres islas.

Pero, por si fuera poco, el IGN registró 63 terremotos en apenas 24 horas bajo Las Cañadas del Teide. En este caso se trató de pulsos de actividad sísmica de baja frecuencia.

¿Por qué se producen los terremotos en las islas?

Según explica el IGN en su página web, la sismicidad en las islas Canarias está asociada, por un lado, a reactivaciones volcánicas, que pueden acabar o no en erupción. Y, por otro lado, por su ubicación en la zona atlántica de la placa africana, existe también actividad sísmica debida a la tectónica regional.

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: