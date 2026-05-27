Las huelgas de médicos le cuestan a Canarias entre cuatro y seis millones de euros por jornada, entre diciembre y marzo

Las huelgas semanales de médicos convocadas en diciembre, febrero y marzo tuvieron un impacto económico en el Archipiélago que ronda entre los cuatro y los seis millones de euros por jornada. Así lo comunicaron este martes fuentes de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que también confirmaron que, a lo largo de ese período, fueron canceladas o reubicadas 45.000 citas y más de 1.200 procesos quirúrgicos.

Será a lo largo de las próximas semanas cuando se conozcan las repercusiones que han tenido los últimos paros celebrados en las Islas. Hay que recordar que el pasado lunes, el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, cifró en "cientos de millones de euros" el coste de estas huelgas, pues también hay que tener en cuenta los gastos que se generan por no llevar a cabo los procedimientos en tiempo y forma. "Nuestra capacidad para llegar a un consenso es muy limitada porque es el Ministerio el que negocia con ellos. De hecho, nuestras propuestas se desoyen totalmente", señaló el responsable del SCS, que además garantizó que estas movilizaciones repercutirán de forma negativa en las listas de espera quirúrgicas, las de consultas y las diagnósticas.

Esta semana, los facultativos de la región han iniciado la que se ha consolidado como la segunda huelga autonómica en menos de un mes contra el organismo que dirige Goya. El secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en Canarias, Levy Cabrera, informó el pasado lunes de que ya se han empezado a activar los servicios jurídicos para formalizar una demanda contra el SCS, si no se alcanza una solución a lo largo de la próxima semana.

Reivindicaciones del colectivo

Los médicos de Canarias reclaman que el SCS cumpla los acuerdos alcanzados desde 2023, que están recogidos en las leyes de Presupuestos de 2025 y del año anterior, pero que aún están pendientes de aplicar. Entre sus peticiones, figura la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres comunidades autónomas mejor retribuidas de España para todas las categorías. Según denuncian, el Archipiélago lleva dos décadas a la cola en este complemento salarial, que está vinculado a la experiencia, la formación y el desempeño.

También exigen que los traslados sean abiertos y permanentes desde enero de 2026. ¿El objetivo? Facilitar la movilidad entre entidades públicas sin depender de convocatorias de empleo, así como una mejora de la retribución de las guardias para los médicos residentes y especialistas.

Además, piden abrir una mesa de negociación con la Administración para abordar estas reivindicaciones, aunque reconocen que las soluciones no podrán aplicarse de forma inmediata por las limitaciones presupuestarias. Por último, critican que el SCS no haya presentado una oferta de empleo para retener a los residentes que terminan su especialidad en junio, a diferencia de otras comunidades como el País Vasco, Asturias o Madrid.

El paro autonómico ha coincidido con una nueva semana de huelga a nivel nacional en contra del Estatuto Marco. Los médicos llevan más de un año reclamando una normativa propia que reconozca las particularidades de su formación, sus responsabilidades y sus condiciones laborales. Sin embargo, estas demandas siguen sin resolverse.

MIR España

Por otro lado, la Asociación MIR España anunció este martes su intención de convocar una huelga indefinida en septiembre si no se producen mejoras en las condiciones laborales de los médicos residentes. El colectivo sostiene que “ha llegado el momento de dar un paso adelante” en la defensa de los MIR, y reclama “avances reales y verificables”.

La organización denuncia que, durante años, los médicos internos residentes han asumido una parte importante de la actividad asistencial en un contexto cada vez más complejo. Entre los problemas que señalan, destacan las jornadas excesivas, la sobrecarga asistencial, la dependencia de las guardias como parte estructural de su actividad y la pérdida progresiva de poder adquisitivo y de calidad formativa.

Pese a los meses de movilizaciones, concentraciones y jornadas de huelga, la agrupación asegura que no se han adoptado medidas suficientes ni se ha demostrado una voluntad negociadora capaz de abordar los problemas de fondo que afectan al colectivo.

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MIR España plantea limitar de forma efectiva la jornada laboral y las guardias, implantar un registro real y transparente del tiempo de trabajo, mejorar el salario base y avanzar hacia una homogeneización de las retribuciones entre las comunidades autónomas. También pide reducir la dependencia de las guardias para alcanzar un salario digno, proteger el tiempo destinado a la formación y garantizar una supervisión clínica efectiva, sobre todo en los servicios de Urgencias.