Filomena de Martino redefine el cómic canario con 'Pierrot?', una obra híbrida y personal

Filomena de Martino (Caracas, 1997) es uno de esos nombres que dibujan historias con sus manos y, al mismo tiempo ayudan a definir el mapa cultural canario. Esta autora emergente afincada en Tenerife desde hace una década firma Pierrot?, una de las propuestas más personales dentro del género producido en las Islas. A sus 29 años, De Martino encarna una generación que ha llegado al cómic desde caminos no convencionales, ya que su carrera mezcla disciplinas, identidades y territorios. Este último es un aspecto que atraviesa su propuesta, desprovista de escenarios reconocibles porque su identidad, como la de muchos creadores migrantes, es híbrida, cambiante y difícil de encajar.

Filomena de Martino no recuerda haber vivido sin el dibujo ni un momento de su vida. «Desde que tengo conciencia estoy dibujando», explica con naturalidad puesto que vivió una infancia rodeada de estímulos creativos, en una familia vinculada de distintas formas al arte, por lo que fue una inclinación que jamás se cuestionó. Así, mientras el acceso a la formación artística en Venezuela se volvió cada vez más complicado, la decisión de emigrar estuvo también ligada a la necesidad de seguir creando: «Me vine a estudiar lo que me gusta». Por eso, Tenerife fue, para la joven, tanto un destino artístico como una posibilidad vital. Tras una década, Tenerife se ha convertido en un lugar en el que ha echado raíces personales y creativas y asegura que ha encontrado «una paz que en Caracas jamás habría tenido». Aunque añade que el camino profesional no es fácil, tiene claro que quiere quedarse en Canarias.

Formación

Pero el recorrido formativo de De Martino no se ha centrado únicamente en el mundo del cómic. Su trayectoria pasa por instituciones como la Escuela de Arte Fernando Estévez y la Universidad de La Laguna, donde se formó en Bellas Artes, con especial atención a la escultura y la restauración. Y a pesar de que parecen prácticas totalmente alejadas del cómic, son clave para entender su trabajo. Así, reconoce haber pasado por muchas etapas, no solo de estilo sino también de disciplinas y que ahora conviven en su forma de construir las imágenes.

Con todo, el cómic es un territorio relativamente reciente para ella. Sin embargo, no es casual que su obra tenga una fuerte carga visual. En Pierrot?, por ejemplo, hay algo que remite a lo pictórico, pese a estar ejecutado en blanco y negro y en formato digital, puesto que es el resultado de una formación que no nació en la viñeta.

'Pierrot?'

Precisamente De Martino lleva más de diez años trabajando en el universo narrativo de Pierrot?. «Empecé escribiendo historias por mi cuenta, sin pensar en publicarlas. Luego las ilustraba, pero no como cómic», relata la joven, quien añade que aquella semilla inicial fue mutando y creciendo hasta convertirse en la saga que es hoy en día.

El punto de partida de esta publicación es un grupo de jóvenes adultos que viven en un entorno aislado, casi en decadencia. Un crimen actúa como detonante narrativo, pero lo que realmente interesa a la autora no es el suceso en sí, sino sus consecuencias. «Ese crimen hace que uno de los personajes reviva un trauma, y a partir de ahí todo se ve afectado, desde cómo se relacionan, hasta cómo perciben su entorno». De este modo, Pierrot? no tiene un único protagonista sino que presenta un mosaico de personajes atravesados por experiencias personales, heridas y conflictos internos. Además, el rango de edad de estos personajes, entre los 20 y los 30 años, tampoco es casual puesto que es también la horquilla en la que se mueve la propia autora. Con todo ello, su obra se inscribe en una tradición de cómic psicológico que se aleja del espectáculo para centrarse en la parte más íntima. «No hay grandes épicas ni aventuras grandilocuentes sino que todo se centra en las relaciones humanas, la memoria, la culpa y las consecuencias», resume la creadora.

El no lugar

Uno de los aspectos más interesantes de la propuesta creativa de De Martino es su ambientación. Mientras que las primeras historias estaban situadas en Venezuela, a su llegada a Canarias decidió eliminar esa localización concreta y convertir el escenario en un «no lugar». «Llevo tanto tiempo aquí y también he vivido en otros sitios que ya no siento que podría ubicarlo solo en Venezuela», resume.

Una viñeta de Filomena de Martino. / ED

Pero hablar de cómic en Canarias es hacerlo aún de un terreno en construcción. No existe una industria consolidada, ni una red amplia de editoriales especializadas, ni un mercado comparable al de otras regiones. Sin embargo, junto a esa dificultad convive el crecimiento progresivo de una comunidad que irrumpe con fuerza. Para De Martino, el contacto ha sido clave: «Antes apenas conocía a otros artistas de las Islas pero ahora puedo compartir con ellos, ver lo que hacen otros y aprender». Ese ecosistema, aunque todavía incipiente, está permitiendo que surjan nuevas voces y que el cómic deje de ser únicamente una importación cultural para convertirse también en producción local. Es por eso que De Martino ya trabaja en nuevas líneas narrativas dentro del mismo universo de Pierrot?, entre ellas un proyecto que define como una especie de precuela que le permitiría explorar otros personajes e historias dentro de ese mundo.

Diferentes disciplinas

Además, mantiene su interés por la ilustración y, aunque ha intentado retomar disciplinas como la escultura o la pintura, reconoce que es en la ilustración donde se siente más cómoda y enfocada. n