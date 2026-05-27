Los docentes de Canarias reclaman una actualización de sus complementos salariales, congelados desde 2018: "Si seguimos sin respuesta, iremos a la huelga a inicio de curso"

Los docentes canarios vuelven a reclamar mejores condiciones al Gobierno autonómico. En esta ocasión, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el sindicato Docentes de Canarias - Insucan han comparecido este martes en rueda de prensa para reclamar a Educación la iniciación de unas negociaciones que permitan actualizar sus complementos salariales que, según cuentan, llevan congelados desde 2018.

Andrés Fuertes, responsable de la CSIF, critica que se han realizado dos peticiones formales al Gobierno de Canarias, en los meses de febrero y abril, para iniciar un proceso negociador que pueda solventar, entre otras cuestiones, la problemática salarial. La respuesta por parte de la Consejería de Educación nunca llegó. "Nunca se pusieron en contacto con nosotros ni dieron la posibilidad de abrir una negociación en el futuro. La excusa que sale en los medios siempre es que no se puede ampliar el presupuesto", asegura el responsable sindical.

La petición viene a raíz del acuerdo nacional de mejora salarial, que afecta al sueldo base y a complementos específicos, como el de destino. Sin embargo, Fuertes explica que los que corresponden a las autonomías, como son los sexenios, complementos de dirección y tutoría o de dirección de los centros no han seguido el mismo camino. "Si tenemos las otras actualizaciones, lo lógico es que esta cuestión también lo haga, o, por lo menos, que se abra una negociación", recalca.

Problemas para encontrar directivos

Por esa falta de actualización, desde el sindicato estiman una pérdida de poder adquisitivo del profesorado canario de, aproximadamente, un 25%, en conceptos como sexenios, tutorías y coordinaciones. Además, ponen el foco en la situación de los equipos directivos, cuyos complementos se sitúan entre los más bajos del país y, mientras que en otras Comunidades Autónomas se han incrementado en torno al 16%, en Canarias apenas han crecido un 7%.

Esto genera, según Fuertes, una dificultad creciente a la hora de encontrar docentes dispuestos a asumir cargos de dirección, y el sindicato afirma que, en los últimos procesos de selección, no se llegó a cubrir ni el 40% de las plazas ofertadas.

Finalmente, el sindicato critica las condiciones en las que trabajan los inspectores educativos, puesto en el que conviven con una falta de adecuación a sus necesidades, la complejidad técnica del cargo o las exigencias de disponibilidad.

Versión de la Consejería de Educación

Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación cuentan que, mientras dure el proceso electoral de las organizaciones sindicales, no firmarán ningún acuerdo con ninguna plancha para "no generar interferencias ni favorecer o perjudicar a ninguna agrupación". De esta manera, entienden que deben mantenerse al margen y no propiciar "anuncios que puedan interferir en la participación" para garantizar la calidad democrática del proceso.

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A pesar de esto, insisten en que siguen "escuchando y manteniendo reuniones con todas las partes" en los que "continuarán explicando los avances" que se van materializando, pero "sin que estos logros puedan atribuirse a unas siglas u otras".