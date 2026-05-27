Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifePlus UltraTasa de basura en Santa CruzAvispa asiática en CanariasReal Casino de TenerifeCB Canarias
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Cuba acusa al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de ser "uno de los artífices" del "extremo endurecimiento" del bloqueo contra la isla

Una ONG denuncia que en el indulto de abril a 2.010 reos en Cuba sólo hay un preso político.

Una ONG denuncia que en el indulto de abril a 2.010 reos en Cuba sólo hay un preso político. / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La crisis aguda de Cuba se lleva por delante la casa de Canarias en el centro de La Habana
  2. Una película rodada en Tenerife se hace con el premio 'Una cierta mirada' en el Festival de Cannes
  3. El consejero de obras del Cabildo de La Palma, Darwin Rodríguez, triunfa en la jaula con una rápida victoria en MMA
  4. El Barco de Papel, la librería de El Sauzal que creó su propia editorial y que se prepara para lanzar un premio literario
  5. La Romería Canaria bate récord de asistencia y llena Madrid de canariedad
  6. La futura ley de biodiversidad de Canarias 'olvida' proteger un yacimiento paleontológico único en las Islas
  7. Medalla de Oro de Canarias para Antonio López Bonillo, un emprendedor de la enseñanza, el deporte y la cultura
  8. Canarias se enfrenta a un episodio de calor veraniego exprés en plena primavera

El jefe superior de Canarias, Jesús Gómez Martín, recibió 7.000 euros y regalos de los empresarios investigados en la trama corrupta de Plus Ultra

El jefe superior de Canarias, Jesús Gómez Martín, recibió 7.000 euros y regalos de los empresarios investigados en la trama corrupta de Plus Ultra

El jefe superior de Canarias, Jesús Gómez Martín, recibió 7.000 euros y regalos de los empresarios investigados en la trama corrupta de Plus Ultra

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Diputados joyeros y prosa poética grasiosera

Diputados joyeros y prosa poética grasiosera

Así es la avispa asiática, la especie que tiene en alerta a Canarias

Así es la avispa asiática, la especie que tiene en alerta a Canarias

El calor dará tregua a Canarias este miércoles tras una jornada marcada por el bochorno

El calor dará tregua a Canarias este miércoles tras una jornada marcada por el bochorno

Coalición Canaria amaga pero no golpea y no reprobará al Gobierno de Sánchez en el Senado

Coalición Canaria amaga pero no golpea y no reprobará al Gobierno de Sánchez en el Senado

La Graciosa ya será cantada en el himno oficial de Canarias

La Graciosa ya será cantada en el himno oficial de Canarias
Tracking Pixel Contents