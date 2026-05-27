Cuatro destinos canarios, entre los más buscados por los viajeros nacionales e internacionales para este verano

Canarias se consolida como uno de los destinos favoritos tanto para los viajeros españoles como para los internacionales este verano. Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, Arrecife y Puerto del Rosario figuran entre los destinos más buscados tanto a nivel doméstico como internacional, según los datos del motor de búsqueda Kayak.

Santa Cruz de Tenerife destaca, además, entre el resto de opciones del archipiélago, siendo el destino doméstico más buscado por los españoles y el quinto de mayor tendencia entre los viajeros internacionales

Para los viajeros españoles, cuando se trata de disfrutar del verano “en casa”, las islas siguen siendo las grandes ganadoras: siete de los diez destinos nacionales más buscados por los españoles se encuentran en territorios insulares, cuatro de ellos en Canarias, reflejando el interés del viajero nacional por disfrutar de escapadas de playa sin salir del país.

Puestos en el ranking

Santa Cruz de Tenerife lidera el ranking, mientras que Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Puerto del Rosario ocupan los puestos 3, 6 y 8, respectivamente.

Ranking de destinos nacionales más buscados. / Kayak

Pero la capital tinerfeña no solo es el destino doméstico más buscado por los viajeros españoles, sino que también se encuentra en el top 5 de los de mayor tendencia entre los viajeros internacionales, con un incremento en las búsquedas de vuelos para este verano del 20% en comparación con el verano del pasado año.

Como es bien sabido, el interés por las islas no se limita al viajero nacional. Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Arrecife y Puerto del Rosario están también presentes en el top 15 de los destinos españoles más buscados por los viajeros internacionales este verano.

“A pesar del impacto que el aumento en los costes de combustible y el contexto global actual han tenido sobre las tarifas aéreas, nuestros datos señalan un escenario positivo para el viajero internacional que quiera viajar a España” afirma Natalia Diez-Rivas, directora comercial de Kayak para Europa.

Precios estables

“Según nuestros últimos datos, los precios medios de los vuelos a España desde los países que muestran un mayor interés por viajar a destinos españoles registraron caídas o estabilidad con respecto a la semana previa, a excepción de Italia. Al mismo tiempo, para los viajeros de Italia, Reino Unido, Noruega y Francia, los precios medios de los vuelos a España se sitúan por debajo de los del pasado año”, apunta.

Entre los países emisores que más interés muestran por viajar a algún destino español este verano destaca el crecimiento de Canadá, Estonia, Brasil, Colombia e Irlanda, cuyas búsquedas de vuelos crecen a doble dígito en comparación con el pasado año.