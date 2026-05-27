La cámara hiperbárica del HUC, referente para la NASA, desata quejas por la falta de personal durante las guardias

Hace poco más de un mes, una delegación de la NASA ponía al Hospital Universitario de Canarias (HUC) como un hospital de referencia para sus misiones espaciales. Su interés partía de la cámara hiperbárica de la que dispone el centro, pues resulta ser una estructura de entrenamiento ideal para los sanitarios que puedan prepararse ante el eventual rescate de una tripulación que llegue del espacio. Hoy, sin embargo, esa misma infraestructura de vanguardia es motivo de queja por parte de los trabajadores del centro, que indican que faltan profesionales suficientes para poder operarla con seguridad durante las guardias.

Así lo ha denunciado el sindicato de enfermería Satse, que ha advertido la existencia de "un déficit estructural de personal capacitado durante las guardias". "Los profesionales no están recibiendo protección ni el respaldo necesarios", lamenta el secretario provincial de Satse en Tenerife, Alejandro Gordillo, que afirma que muchos enfermeros se sienten desprotegidos ante las eventuales situaciones de riesgo que se puedan producir en el interior de la cámara.

Interior de la cámara hiperbárica del HUC / Andrés Gutiérrez

La cámara hiperbárica del HUC constituye un recurso único en Canarias. Operativo las 24 horas es esencial para la atención de emergencias médicas graves, accidentes de buceo, intoxicaciones por monóxido de carbono, infecciones necrosantes, lesiones isquémicas graves y potenciales contingencias aeroespaciales.

Falta de personal durante las guardias

El principal desajuste se produce durante las guardias. En dichos momentos, "el enfermero de guardia siempre entra solo con el paciente en la cámara". Una situación que, a ojos del sindicato, pone en riesgo tanto al paciente como al sanitario, ya que "se requiere un segundo profesional con formación no solo teórica, sino también práctica para actuar en caso de emergencias".

A día de hoy, cuando se produce un incidente, se avisa a un segundo enfermero que no está de guardia en ese momento, lo que, según denuncia Satse, puede retrasar la capacidad de respuesta. Los profesionales insisten en que debe haber un segundo asistente presente y preparado durante todo el proceso para garantizar una actuación inmediata y evitar situaciones de riesgo.

El HUC llama a la tranquilidad

El hospital corrobora que, cuando surge una nueva programación durante una guardia, se cuenta con el personal de la UVI presente en el centro, que tiene adscrito el Servicio de Cámara Hiperbárica o, en su caso, se activa a un segundo enfermero.

Para la gerencia del HUC esta planificación asegura una correcta operación de la cámara hiperbárica. De hecho, afirma que, a día de hoy, no se han producido situaciones de riesgo la atención ni la seguridad de los pacientes. "La programación de las guardias se organiza garantizando una cobertura asistencial adecuada", recalcan desde el centro hospitalario.

Ante esta situación, el Sindicato exige la adopción inmediata de medidas organizativas y estructurales que garanticen la presencia permanente de personal capacitado durante las guardias, la implantación urgente de un sistema estable de cobertura asistencial que elimine la dependencia de soluciones improvisadas y localizaciones informales y un cronograma de ejecución para garantizar la seguridad y continuidad del servicio.