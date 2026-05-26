Zenayda Serrano, la salvadoreña defensora de derechos humanos y ambientales, recibe el Premio Brote Activismo en el Ficmec

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) reafirma un año más su defensa del planeta a través de la ciencia, la comunicación y el compromiso social. Es por eso que la cita, que celebra su 28º edición desde este jueves 28 de mayo y hasta el domingo día 31 en Garachico, y entre el 4 y el 7 de junio en Icod de los Vinos, reconoce con sus Premios Broteel trabajo de cinco profesionales que contribuyen a generar conciencia crítica y esperanza frente a los desafíos del presente mundial. La abogada y defensora salvadoreña de los derechos humanos y ambientales, Zenayda Serrano recibe el Premio Brote Activismo, mientras que el Premio Brote Fotografía será para el licenciado en Ciencias Biológicas y Técnico en Fotografía Científica, Luis Monje. La investigadora anglo-serbia y doctoranda en la Universidad de Cambridge, Sofija Stefanović, obtiene en esta ocasión el Premio Brote Joven, y directora del Departamento de Meteorología de RTVE, Mónica López Moyano, recibirá el Premio Brote Comunicación. Por último, el doctor en Biología por la Universidad de La Laguna, José García Casanova, será reconocido en esta edición con el Premio Brote Canarias.

Zenayda Serrano, quien es fundadora del movimiento MUFRAS-32, fue una pieza clave en la histórica lucha que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica en el año 2017 y recibirá el Premio Brote en la gala inaugural de la extensión de Ficmec en Icod de los Vinos el próximo 5 de junio. Además, un día más tarde protagonizará un encuentro con el público tinerfeño, a partir de las 16:00 horas, en el Parque del Drago. Se da la circunstancia, además, que la recaudación obtenida con la venta de entradas de las proyecciones de Ficmec este año irá precisamente destinada al movimiento MUFRAS-32.

Dar a conocer la lucha

Ahora que la salvadoreña visita Canarias por primera vez para recibir este reconocimiento, celebra que esta es "una gran oportunidad para conocer un nuevo destino, pero también para dar a conocer la lucha de mi comunidad" y hace hincapié en que este no es un reconocimiento individual, sino una causa colectiva que tiene muchos otros protagonistas y también muchos héroes que se mantienen en el anonimato. Además, subraya que este reconocimiento trasciende lo simbólico porque supone una validación de décadas de reivindicaciones.

El viaje a Canarias de la salvadoreña exiliada se articula como una labor pedagógica y de sensibilización y por eso insiste en dar a conocer el exilio al que se vio forzada hace algo más de un año, y que la ha traído precisamente hasta España. En ese sentido, el festival canario se convierte en una plataforma clave para amplificar testimonios que rara vez ocupan espacios mediáticos internacionales. Habla del exilio desde el "impacto emocional", de lo que ha cambiado en su vida cotidiana y familiar, pero también sobre aquello que ha afectado a las comunidades salvadoreñas, a las que se les ha robado la posibilidad de continuar habitando los territorios que los vieron nacer.

Territorio y cultura

Para Zenayda Serrano, la defensa del territorio está íntimamente ligada a la supervivencia cultural y lamenta que el desarraigo territorial al que ella ha sido sometida pueda hacer perder "nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras raíces y nuestra historia". De este modo, el cine, eje vertebrador de Ficmec, emerge como una herramienta fundamental en esta lucha. Aunque reconoce limitaciones en su contexto, Serrano valora el potencial transformador del Séptimo Arte: "Quizás no hemos tenido la posibilidad de llevarlo a tan alto nivel en nuestro caso, pero a través de diferentes vídeos hemos podido contar nuestras historias". En este sentido, reflexiona que la narrativa audiovisual permite llegar a nuevos públicos: "Me parece genial esta idea de contar las historias reales desde algo tan llamativo, porque permite que el público lo pueda interiorizar".

La activista exiliada en España recuerda la necesidad de crea puentes entre países

Ahora, este viaje abre la posibilidad de colaboración con jóvenes cineastas canarios que podrían contar la historia de su lucha y la de su comunidad. "Sería una gran oportunidad que las juventudes se integren a este tipo de procesos y puedan dar voz a comunidades como la mía", apunta la activista, quien habla de la importancia de construir puentes entre territorios aparentemente lejanos como en este caso.

El exilio

Sin embargo, el eje central de su intervención gira en torno al exilio, una experiencia que define como "profundamente dolorosa". "Al principio ha sido un proceso muy duro porque implica muchas cosas, sobre todo la nostalgia de querer estar en el lugar en el que nací". Aun así, Serrano también identifica oportunidades en esta nueva etapa porque "hemos podido construir redes que nos permiten continuar el trabajo y continuar la labor de denuncia desde este otro lugar". Desde España, su activismo adquiere nuevas herramientas y proyección internacional y no olvida que, en su caso, este exilio ha sido, además, una cuestión de supervivencia.

Destaca el papel del cine como guardián de la cultura y herramienta de denuncia

Lejos de apropiarse del homenaje que le rinde ahora Ficmec, Zenayda Serrano insiste en su carácter colectivo. "Yo solo soy una representación de un pueblo en resistencia, un pueblo que defiende su tierra y el derecho a permanecer en ella" y por eso recalca que el premio pertenece a su comunidad, que además recientemente ha sido golpeada por un incendio que provocó la pérdida de buena parte de sus infraestructuras productivas, que albergan actividades alternativas de desarrollo económico frente al extractivismo. En este contexto, el apoyo económico anunciado por el festival adquiere un valor crucial: "Toda nuestra energía está en tratar de reconstruir eso, y este tipo de reconocimientos nos da fuerza y energía para continuar".

Más cerca de lo que parece

Ahora que Zenayda Serrano prepara su primer viaje a Canarias, la activista lanza un mensaje directo para el pueblo canario y europeo porque, lejos de considerar su realidad como ajena, invita a reconocer paralelismos: "Nuestras problemáticas socioambientales no son tan lejanas de la España actual, que también vive el consumismo". Por eso llama al público a "no dormirse".