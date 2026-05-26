Qué significa 'bájame el labio', la frase que solo se entiende en Canarias

Las frases y palabras locales en Canarias son mucho más que formas curiosas de comunicar algo. Muchas de estas expresiones nacen para ser dichas y se reconocen por su musicalidad. Hay expresiones que celebran la pertenencia, como 'más canario que el gofio', y otras que, en cambio, sirven para marcar distancia.

En este último grupo se incluye una de las expresiones canarias que se puede decir enfadado, relajado y hasta contento, pero que siempre provoca una reacción de los interlocutores: "bájame el labio".

Esta frase se utiliza para pedir a otra persona que modere su actitud, que baje la intensidad o que deje de hablar con soberbia. No siempre aparece en mitad de una bronca, muchas veces surge antes, justo en ese momento en el que alguien nota que el tono está cambiando y quiere frenar la situación.

Dicho de forma sencilla, 'bájame el labio' equivale a expresiones como "no me hables así" o "ten más respeto".

¿Qué significa 'bájame el labio'?

La Academia Canaria de la Lengua recoge esta expresión como una forma de pedir un trato más respetuoso. Su sentido no debe entenderse de manera literal, sino figurada. El "labio" alude a una actitud desafiante, altiva o poco adecuada en una conversación.

Por ello, cuando alguien dice 'bájame el labio', no está hablando de un gesto físico en concreto, sino de una conducta: una contestación fuera de tono, una actitud chulesca o una forma de dirigirse a otra persona que se percibe como irrespetuosa.

La fuerza de la expresión recae en que no necesita muchas explicaciones. En tres palabras transmite una advertencia clava y un aviso.

¿Por qué se entiende en Canarias y sorprende fuera?

Fuera de Canarias, la expresión puede desconcertar. Quien no la ha escuchado antes puede intentar interpretarla de forma literal y no entender por qué alguien tendría que "bajar" un labio. Sin embargo, en el Archipiélago su significado se entiende rápidamente por el contexto.

Ese es uno de los rasgos más interesantes del habla popular: muchas expresiones necesitan algo más que traducción. Necesitan ambiente, tono y situación. 'Bájame el labio' no se comprende del todo si se separa de una conversación real, de la confianza entre hablantes o de una discusión que empieza a calentarse.

En Canarias, la frase puede aparecer en una conversación familiar, en una discusión entre amigos, en un comentario de barrio o incluso en redes sociales. Su uso depende mucho del tono. Puede sonar serio, irónico o hasta humorístico, pero siempre conserva la idea de pedir respeto.

Presencia en la cultura española

Esta expresión ha traspasado la oralidad. Se utiliza hasta en debates televisivos con invitados canarios y hasta en realities como 'Mujeres y hombres y viceversa' o la 'Isla de las Tentaciones', donde concursantes isleños la han popularizado.

También se ha consolidado en el mundo digital. Existe un podcast titulado 'Bájame el labio', conducido por los influencers Ceci Wallace y Alex Mercurio, y se ha incorporado a camisetas, páginas de humor y productos de merchandising.