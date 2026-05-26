La Graciosa ya será cantada en el himno oficial de Canarias

"Día histórico en el Parlamento de Canarias" dijo este martes su presidenta, Astrid Pérez. ¿El motivo?, que Canarias ya canta a sus ocho islas. La Graciosa, reconocida como la octava isla habitada del Archipiélago en el Estatuto de Autonomía de 2018, pasa a formar parte del himno oficial de la Comunidad Autónoma, en una modificación que los grupos parlamentarios defendieron como un acto de justicia simbólica, de reparación histórica y de afirmación colectiva.

Una reforma breve en lo formal, pero cargada de significado político y emocional: la estrofa sobre "late el pulso de mi alma" ya no es con "siete peñas", sino con "ocho peñas".

La nueva referencia a La Graciosa se estrenará el próximo sábado, Día de Canarias, cuando el himno incorpore por primera vez a la octava isla en una de sus estrofas, sobre la música del arrorró de los Cantos Canarios de Teobaldo Power y la letra de Benito Cabrera.

"Hoy somos una Canarias más completa que ayer"

El diputado de la Agrupación Herreña Independiente, Raúl Acosta, resumió el alcance político y emocional de la reforma al afirmar que no se trata de poner "una peña más" en la letra, sino de añadir "una peña más en la construcción de nuestra Comunidad Autónoma".

"Hoy somos una Canarias más completa que ayer", sostuvo.

En la misma línea, Melodie Mendoza (ASG), defendió que la modificación no habla únicamente de reconocimiento institucional, sino de "identidad y pertenencia". A su juicio, este paso "es algo más grande que una modificación legislativa": es la expresión de una Canarias que "avanza unida".

La singularidad de La Graciosa

Desde NC, Yone Caraballo puso el acento en la singularidad de La Graciosa, a la que describió como "un refugio donde se respira diferente y donde se recuerda cómo suena el silencio". Para Caraballo, la isla "es más que un número" y más que "una octava peña en un himno".

Por ello, reclamó también que el reconocimiento simbólico vaya acompañado de mayor autonomía y capacidad de decisión para sus vecinos, a través de una concejalía delegada en el Ayuntamiento de Teguise, en Lanzarote.

"Canarias ya se nombra completa"

La diputada del PP Rebeca Paniagua subrayó que Canarias no está "modificando un verso", sino "corrigiendo una ausencia histórica": "Cuando un pueblo nombra, integra. Canarias ya se nombra completa".

David Toledo (CC) defendió la reforma como una cuestión de dignidad y de derecho. "Las personas estamos de prestado en este mundo, pero la tierra permanece en el corazón", señaló. Toledo destacó que el reconocimiento de La Graciosa no debe tener "colores políticos" y celebró que el Parlamento vuelva a estar "a la altura".

También advirtió de que aún quedan símbolos por actualizar para que la octava isla se vea plenamente reconocida. "Un mismo corazón latiendo sobre el mismo mar", concluyó.

El PSOE, a través de Marcos Bergaz, recordó el valor cultural e histórico del himno y explicó que la octava isla quedará recogida en una estrofa de la composición oficial. Bergaz remarcó la importancia de que el próximo Día de Canarias se escuche por primera vez a La Graciosa en el himno, en una jornada llamada a tener una especial carga simbólica.

La nota discrepante llegó desde Vox. Nicasio Galván admitió que "los gestos son muy importantes y en política aún más", pero advirtió contra una posible cascada de cambios en otros símbolos oficiales. "Esperemos que no se intente cambiar la bandera escudo", indicó, al considerar que los vecinos de La Graciosa prefieren que los recursos públicos se destinen a mejorar sus servicios. A su juicio, abrir ese camino sería "un despilfarro".