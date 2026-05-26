Clavijo apoya a los médicos canarios en su petición de un Estatuto Marco propio: "No se movilizan por fastidiar, sino para que les reconozcan un derecho"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, apoya a los médicos canarios en su reivindicación "legítima" de contar con un Estatuto Marco propio para su profesión. Al menos así lo dio a entender esta mañana durante la inauguración del nuevo Hospital de Día Quirúrgico del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, después de que el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en Canarias, Levy Cabrera, lo abordara en uno de los pasillos del centro junto a otros facultativos.

Durante el encuentro, Cabrera pudo explicarle de primera mano al presidente algunas de sus reivindicaciones. Entre ellas, la necesidad de contar con una norma específica para la profesión médica. Algo que el propio presidente reconoce como una reivindicación legítima.

"Yo creo que todos lo compartimos y deseamos que esa negociación acabe lo antes posible y que puede haber diálogo entre el gobierno de España y la profesión, entre otras cosas porque está generando un grave problema en cuanto al coste económico y un retraso en la atención al ciudadano", señaló Clavijo. A su juicio, los médicos no se movilizan por gusto. "No lo hacen para fastidiar, sino porque llevan tiempo intentando que el Estado les reconozca algo para lo que, a nuestro modo de ver, tienen derecho", agregó.

Otros médicos también aprovecharon para recordar que "la Consejería de Sanidad de Canarias tiene el poder de presionar al Consejo Interterritorial —encargado de la actualización del Estatuto Marco—, para que el Ministerio nos haga caso". Clavijo, por su parte, señaló que no es competencia de las autonomías la elaboración de una legislación propia, sino del Estado. Y mencionó que, en este momento, su relación con la ministra Mónica García es "un poco tensa".

¿Cuál es la posición del presidente respecto al paro autonómico?

En cuanto al incumplimiento por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS) de los acuerdos de huelga de hace tres años —que incluían la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades, la convocatoria anual de traslados abiertos y permanentes y la mejora la retribución salarial de las guardias—, y que es otro de los motivos por los que los médicos salen a las calles, Clavijo aseguró que la negociación continúa. "No hemos parado de negociar en ningún momento y estoy convencido de que vamos a poder llegar a acuerdos como se ha llegado en otros momentos y que esa negociación se va a dar con toda fluidez", mencionó. Aun así, reconoció que las guardias de 24 horas son "excesivas", tanto para el bienestar del trabajador como el del paciente.

Asimismo, Cabrera también le comunicó al presidente de Canarias que el SCS no ha formalizado una oferta de empleo para retener a los médicos especialistas que acaban su formación el próximo mes, como sí lo han hecho otras comunidades autónomas como País Vasco o Asturias.