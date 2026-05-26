Cervecera de Canarias refuerza su apoyo a la cultura con casi un centenar de patrocinios desde 2025

Compañía Cervecera de Canarias ha reforzado su compromiso con la cultura, las tradiciones, el deporte y el talento local mediante el patrocinio y la colaboración en cerca de un centenar de eventos desde 2025. Estas citas, celebradas en más de una veintena de municipios del Archipiélago, han reunido a más de 1,5 millones de personas.

El consejero delegado de la compañía, Roberto Martínez de Bustos, destaca que este modelo de colaboración público-privada contribuye a dinamizar la actividad cultural de las islas y permite que Canarias cuente con una oferta lúdica de primer nivel. Además, subraya la importancia de apoyar a los artistas locales y a colectivos emergentes, sin dejar de lado las fiestas y celebraciones que forman parte de la identidad del Archipiélago.

Durante el último año, Cervecera de Canarias ha participado en cerca de 80 patrocinios y colaboraciones a través de marcas como Dorada, Tropical, Corona y Stella Artois, una cifra que la compañía prevé mantener a lo largo de 2026. Su presencia se ha extendido por prácticamente todas las islas, con el objetivo de acercar este tipo de eventos al conjunto de la sociedad canaria.

Entre las principales citas respaldadas por la entidad figuran el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, las Hogueras de San Juan, las Fiestas del Pilar en Las Palmas de Gran Canaria, la Bajada de la Virgen del Pino en Gran Canaria y la Bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma. En estos eventos han actuado artistas como Elvis Crespo, Marc Anthony, Luis Fonsi, Nicky Jam o Kapo, entre otros.

La compañía también ha colaborado con celebraciones populares como Los Indianos de La Palma y los carnavales de Los Cristianos, Maspalomas, Arguineguín o Tetir, además de romerías como las de Tegueste, San Benito, Valle Guerra, El Pico, la Bajada del Socorro y las Fiestas de Mayo de Santa Cruz.

El apoyo al talento local se ha canalizado a través de iniciativas como los Boncho Tour, con la participación de grupos y artistas como We Are Trash, Cleepers, Las Mellizas, J. Rodríguez, Tana Sandoval, Renzzo el Selectora o Fabrizio Salgado. A ello se suman colaboraciones en eventos gastronómicos como el Burger Fest y en mercadillos navideños de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria o Gáldar.

El deporte también ha formado parte de la agenda de patrocinios de Cervecera de Canarias, con el respaldo a equipos como el Dreamland Gran Canaria, competiciones de surf como Las Américas Surf Pro, ETB El Socorro Classic y Frontón King, así como pruebas como Arico Trail.

Compañía Cervecera de Canarias, una de las principales productoras de cerveza del país, reivindica además su papel como motor económico y social del Archipiélago. La entidad impulsa directa e indirectamente cerca de 14.000 puestos de trabajo, participa en empresas industriales canarias y prioriza los aprovisionamientos locales en el desarrollo de su actividad.

Sobre Compañía Cervecera de Canarias

Compañía Cervecera es una de las principales empresas productoras de cerveza a nivel nacional y uno de los principales motores del desarrollo económico y social de Canarias. Defensora de los productos elaborados en las Islas por su efecto multiplicador en la economía, impulsa directa e indirectamente la creación de cerca de unos 14.000 puestos de trabajo; participa en el accionariado de varias empresas industriales canarias, y da prioridad a los aprovisionamientos locales para llevar a cabo su actividad.

Cervecera de Canarias produce las marcas propias de cerveza Especial, Dorada y Tropical, y bajo licencia StellaArtois y Corona; distribuye marcas internacionales del Grupo AB InBev, como Budweiser, Becks, Leffe y Franziskaner, y del GrupoDiageo, como Guinness. Además, cuenta con otras bebidas como la energética RedBull, las sidras Kopparberg y Magners, la sangría Devolcán y los zumos Libby’s.