¿Cuándo y por qué se celebra el Día de Canarias?

Si hay una fecha que une a los canarios y en la que celebramos la cultura e idiosincrasia isleña, esa es el Día de Canarias.

Desde pequeños, estamos acostumbrados a ir al colegio vestidos de magos y con algún plato típico para compartir con los compañeros, con el paso de los de los años aprendimos que no era solo un día festivo marcado en el calendario, sino que era el día para rememorar nuestra historia, para celebrar en comunidad y para recordar el pasado y ponerlo en valor para el futuro.

Pero, si no eres canario, es probable que no tengas del todo claro cuándo es el día de la comunidad, qué día cae este año y, ni siquiera, si es festivo o no. Así que no te preocupes, porque vamos a despejar tus dudas.

¿Cuándo es el Día de Canarias?

Como cada año, el Día de Canarias se celebrará el próximo 30 de mayo. En esta ocasión, al caer en sábado, no habrá puente, aunque sí que está considerado como uno de los días festivos de 2026.

¿Por qué se celebra el Día de Canarias?

Pero si conocer cuándo es el Día de Canarias es algo que no se nos escapa a muchos, saber el motivo de por qué se celebra este día puede resultar más complejo.

La razón se debe a que fue un 30 de mayo de 1983 cuando se celebró la primera sesión del Parlamento de Canarias, marcando el inicio de la actividad parlamentaria regional tras la creación del Estatuto de Autonomía un año antes.

Seña de identidad

La primera conmemoración de este hecho se llevó a cabo justo un año después, en 1984. A partir de ahí, el Día de Canarias se fue instaurando poco a poco en la sociedad isleña como una seña de identidad y, en la actualidad, los actos se llevan a cabo prácticamente en todos los puntos del archipiélago.

En esta edición, por ejemplo, en cuanto a los organizados por el Gobierno de Canarias en la isla de Tenerife para el 30 de mayo se encuentran el concierto de Olga Cerpa y Mestisay, en La Laguna o el concierto 'Celebrando nuestra canariedad' de la agrupación Achamán, en Santa Cruz de Tenerife. Pero, además, la institución regional aprovecha este día para realizar el acto institucional de entrega de Premios y Medallas de Oro de Canarias, que se llevará a cabo en el Auditorio Alfredo Kraus de Gran Canaria.