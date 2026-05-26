Así es la avispa asiática, la especia que tiene en alerta a Canarias

La pasada semana sorprendía el anuncio de la localización en Canarias, por primera vez, de la avispa asiática, también conocida como avispón asiático (Vespa velutina ssp. nigrithorax), una especie invasora que, si bien en España está presente desde 2010, en las islas no se había detectado hasta ahora, cuando se ha encontrado un nido con 93 ejemplares en Las Palmas de Gran Canaria.

Una situación que preocupa al Gobierno de Canarias, que ha pedido colaboración ciudadana para localizar más ejemplares, pero también a los apicultores, que temen por sus colmenas, ya que se trata de una especie carnívora, cuyas principales presas son las abejas comunes y los polinizadores silvestres.

Pero, ¿sabes cómo detectar una avispa asiática?

Características

Al dar el aviso, el Gobierno canario también divulgó algunas características sobre esta avispa, lo que podría ayudar a los ciudadanos a detectar nuevos ejemplares. Entre ellas, están sus características físicas:

Tiene la cabeza negra y el tórax oscuro.

La cara es amarilla y naranja.

Sus patas son negras cerca del cuerpo y amarillas en los extremos.

Tiene una franja amarilla en el abdomen.

El último segmento del abdomen en amarillo-naranja.

Mide entre 3 y 3,5 centímetros.

Las avispas asiáticas se alimentan de los azúcares de las frutas. / María J. Servia

¿Cómo son los nidos?

En cuanto a los nidos, estas avispas construyen dos tipos diferentes según la época del año. Por un lado, el nido primario, que crea en primavera y es más pequeño, de entre 6 y 10 centímetros. Tiene forma esférica y una única entrada en la parte inferior. Por otro lado, el nido secundario, que crea en verano y son bastante más grandes. En este caso, puede alcanzar desde 40-70 centímetros de diámetro a 60-90 centímetros de alto. Este es de forma esférica-ovalada y la entrada, de unos 1,5 centímetros, se suele localizar en el lateral superior.

Hay que tener en cuenta que los nidos primarios se suelen localizar en fachadas, marcos de ventanas, estructuras cubiertas y contadores; mientras que los secundarios tienden a estar en copas de los árboles, torres eléctricas u otras estructuras metálicas.

¿Cómo son los nidos? / E. D.

Además, la avista asiática suele buscar agua constantemente para hidratarse, por lo que podría detectarse en el entorno de fuentes, depósitos de agua o piscinas, así como merodeando cerca de colmenas, donde puede acudir a cazar.

Recomendaciones para la ciudadanía

El Gobierno de Canarias ya informó la pasada semana de que las recomendaciones generales a la ciudadanía pasan, por tanto, por evitar la interacción directa con estas avispas, que solo se muestran agresivas en el entorno inmediato de sus nidos.

Cualquier avistamiento debe ser inmediatamente reportado al CECOES (1-1-2) o bien a través del envío de fotos o vídeos de las avispas o sus nidos al WhatsApp de RedEXOS (646 601 457).