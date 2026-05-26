Airam Hernández y Verónica Cagigao estrenan obras encargadas en el XVI Festival de Música Contemporánea de Tenerife

El XVI Festival de Música Contemporánea (FMUC) comienza este viernes día 29 de mayo, a las 19:30 horas, con la participación del tenor Airam Hernández y la percusionista Verónica Cagigao, que interpretarán en la Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife cuatro obras de estreno encargadas por el recinto cultural a los compositores José Luis Perdigón, Mario Carro, Samuel Aguilar y Sergio Blardony. En el concierto también intervendrán alumnos de Percusión del Conservatorio Profesional de Música de Tenerife.

El programa comenzará con Enceladus, de José Luis Perdigón, una obra que propone una exploración que imagina cómo se propaga el sonido en atmósferas distintas a la nuestra. Poemas de la Isla es la segunda obra que interpretarán Hernández y Cagigao y es una composición de Mario Carro para tenor y marimba sobre textos de la poeta canaria Josefina de la Torre.

Inspiración

Samuel Aguilar ha compuesto Del Llanto, una obra para tenor, marimba, bombo, triángulo y audio pregrabado, a partir de un texto de Federico García Lorca. Por su parte, Sergio Bladorny se ha inspirado en un poema de Emily Dickinson para crear …and Suddenness para tenor, percusión y cuatro pequeños dispositivos electrónicos.

Tras cada obra, cada autor explicará al público los detalles del trabajo realizado.