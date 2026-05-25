El SCS cifra en "cientos de millones de euros" el impacto de la huelga de médicos en Canarias

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, cifra en “cientos de millones de euros” el impacto de la huelga semanal indefinida de médicos en las Islas y en “miles” de citas e intervenciones reubicadas. Así lo aseguró este lunes, durante la celebración del II Congreso de la Escuela de Pacientes de Canarias, si bien aclaró que es competencia del Ministerio de Sanidad alcanzar un acuerdo con el colectivo.

"Estas huelgas se producen en las comunidades autónomas, que somos las que financiamos el servicio. Nuestra capacidad para llegar a un consenso es muy limitada porque es el Ministerio el que negocia con ellos. De hecho, nuestras propuestas se desoyen totalmente", detalló.

Tal y como adelantó el responsable del SCS, será a lo largo de las próximas semanas cuando se podrán conocer las consecuencias que están teniendo estos paros en Canarias, aunque, a su juicio, la valoración que se realice estará por debajo de la realidad.

Implicaciones

"El hecho de que no acuda un profesional a su puesto de trabajo porque se acoge a este derecho constitucional tiene muchas implicaciones. Algunas las podemos cuantificar en términos económicos y asistenciales, pero hay otras tantas que no. Hay personas que dejan de trabajar, que reorganizan su vida por estas consultas, y algunas llevan muchos meses esperando, lo que supone que tengamos que darles preferencia en una nueva gestión de citas o que tengamos que reestructurar nuestros quirófanos", remarcó.

Con el fin de atender a los pacientes afectados en el menor tiempo posible, desde el SCS se están buscando alternativas y programas especiales para generar nuevas citas. "Hay operaciones que no se pueden demorar más de una semana, por ejemplo, por lo que hay que buscar nuevas fórmulas para que estas personas sean atendidas. Todo esto va causando daños en las listas de espera quirúrgicas, en las de consultas y en las de pruebas diagnósticas", aseveró Adasat Goya.