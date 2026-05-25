Riesgo extremo por radiación ultravioleta en Canarias: estos son los municipios afectados y las recomendaciones

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha advertido de que en Canarias persiste el riesgo muy alto y extremadamente alto por radiación ultravioleta. El aviso afecta a todo el Archipiélago, aunque el nivel más elevado se concentra en determinadas islas y municipios.

La radiación ultravioleta puede provocar daños en la piel y en los ojos si no se adoptan medidas de protección adecuadas. Por ese motivo, Sanidad insiste en que la prevención debe mantenerse durante todo el año en Canarias, no solo en verano ni únicamente en los días despejados.

Municipios y zonas de Canarias con riesgo extremo por radiación UV

Sanidad ha detallado las zonas que se encuentran en riesgo extremo por radiación ultravioleta. En esta situación está El Hierro, así como buena parte de La Palma, salvo los municipios de San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Tazacorte.

En Tenerife, el riesgo extremo se localiza en Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Vilaflor de Chasna, Arona, Guía de Isora y Santiago del Teide.También se encuentra en riesgo extremo La Gomera, excepto San Sebastián de La Gomera y Hermigua.

En Gran Canaria, el nivel extremo afecta a la mayor parte de la isla, salvo Gáldar, Agaete y La Aldea de San Nicolás. En Fuerteventura, los municipios incluidos en este nivel son Antigua y Betancuria.

El resto del Archipiélago canario continúa en riesgo muy alto

El resto de municipios de Canarias permanece en riesgo muy alto por radiación ultravioleta. Esto significa que, aunque no estén incluidos en el nivel extremo, también requieren medidas de protección estrictas.

La recomendación afecta especialmente a quienes realicen actividades al aire libre, trabajos en exterior, deportes, excursiones o jornadas de playa y piscina.

Qué recomienda Salud Pública ante niveles muy altos o extremos

El Plan de Actuaciones Preventivas frente a la Radiación Ultravioleta en la Salud establece una serie de recomendaciones para reducir los efectos de la exposición solar. Cuando el riesgo alcanza niveles muy altos o extremos, Sanidad aconseja protección.

Entre las principales medidas figura el uso diario de protección solar con factor SPF 50 o superior. También se recomienda permanecer en zonas de sombra durante las horas centrales del día, llevar sombreros de ala ancha, usar ropa que cubra brazos y piernas y emplear gafas de sol.

Estas medidas deben aplicarse tanto en adultos como en menores. Salud Pública insiste especialmente en la protección de niños y niñas, ya que las quemaduras solares en la infancia pueden aumentar el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer de piel muchos años después.

Sanidad insiste en que la protección solar no debe depender de la sensación de calor. En los días nublados, los rayos solares se filtran igualmente a través de las nubes. Lo mismo ocurre cuando sopla brisa: puede parecer que el sol incide menos, pero el riesgo por radiación UV continúa.

El daño solar es acumulativo

Salud Pública recuerda que el daño solar es acumulativo. Esto significa que la piel guarda en su 'memoria' las quemaduras sufridas a lo largo de la vida. La exposición excesiva a la radiación ultravioleta puede provocar daños en el ADN, quemaduras solares, reacciones fototóxicas y fotoalérgicas e inmunodepresión. Esta última puede actuar como factor de riesgo para determinadas enfermedades y facilitar la reactivación de virus, como el del herpes labial.

Además, la sobreexposición a la radiación UV puede causar problemas graves de salud, entre ellos distintos tipos de cáncer de piel. El más conocido y grave es el melanoma, aunque también pueden aparecer el cáncer de células basales o basocelular y el de células escamosas o espinocelular.

Los ojos también necesitan protección

La radiación ultravioleta no solo afecta a la piel. También puede aumentar el riesgo de diversas afecciones oculares como la conjuntivitis y las cataratas. Por ello, Sanidad recomienda utilizar gafas de sol homologadas y adecuadas, especialmente durante las horas de mayor radiación y en entornos con alta exposición, como playas o en la montaña.