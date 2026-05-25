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El Observatorio de la Vivienda estima que en Canarias hay suelo urbano como para poder construir unas 125.000 casas

El análisis del Observatorio Canario de la Vivienda concluye que hay suelo suficiente para satisfacer la demanda de vivienda

Vivienda en construcción en Canarias.

Vivienda en construcción en Canarias. / María Pisaca

El Día

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Las Palmas de Gran Canaria

El Observatorio Canario de la Vivienda (Obvia), impulsado por la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), ha publicado un nuevo análisis sobre la disponibilidad de suelo urbano consolidado en el Archipiélago que concluye que Canarias dispone de capacidad suficiente para poder construir en torno a125.000 viviendas, tanto privadas como protegidas, una cifra que supera ampliamente el déficit acumulado en los últimos años.

El estudio, basado en el tratamiento y análisis de datos urbanísticos y catastrales mediante herramientas de Sistemas de Información Geográfica, identifica másde41.800parcelas calificadas como suelo urbano consolidado con potencial residencial,lo queconfirmaque elplaneamientovigenteofrece margen suficiente para incrementar la oferta de vivienda sin necesidad de reclasificar nuevo suelo.

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Sin embargo,el informesubraya queelprincipalproblemadel mercadoresidencialen Canariasno esla faltade suelo,sino la dificultad para transformarloenviviendaefectiva. El análisis pone demanifiestoque, aunqueel ritmodeconstrucciónde viviendase haaceleradodesde 2023,siguesiendoestructuralmentebajo silo comparamoscon losañosanterioresa lacrisisfinanciera,a pesar de quela demandaactual nodeja decrecer.

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