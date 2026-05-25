Los médicos canarios llevarán a juicio al SCS por incumplir los acuerdos de huelga firmados hace tres años

Los médicos canarios dan hoy el pistoletazo de salida a la que ya es la segunda huelga autonómica en menos de un mes contra el Servicio Canario de la Salud (SCS), motivada por el incumplimiento de los acuerdos de fin de huelga firmados desde hace tres años. Los facultativos afrontan esta nueva movilización con una premisa clara: acudir a los tribunales si no logran alcanzar un acuerdo en los próximos días.

"Seguiremos con las protestas, pero también estamos activando los servicios jurídicos para formalizar una demanda contra el SCS si no se llega a una solución la próxima semana", señaló esta mañana el secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en Canarias, Levy Cabrera. Según explicó el portavoz, el director del SCS, Adasat Goya, se había comprometido a presentar una propuesta durante la semana pasada con el objetivo de acercar posturas. "Si nos hubiese llegado el viernes, o incluso ayer domingo, habríamos suspendido la huelga y no estaríamos aquí", afirmó.

Principales peticiones de los facultativos

Desde 2023, los facultativos de las Islas están esperando a que la administración cumpla con varias de sus exigencias. Entre ellas se encuentra la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades de España para todas las categorías del SCS. Se trata de un complemento salarial a nivel nacional por años de experiencia, formación y desempeño, aunque es competencia de las autonomías gestionar la retribución de este plus. "Hace tres años quedamos en que se equiparara a la media de las tres mejores regiones porque llevamos 20 años siendo los últimos", sentenció.

El sindicato acusa a la sanidad canaria de no retener a los residentes

Asimismo, exigen contar con traslados abiertos y permanentes desde enero de 2026, que permitiría la movilidad entre entidades públicas sin necesidad de ofertas de empleo, y mejorar la retribución salarial de las horas de guardia para médicos residentes y especialistas. La Ley de Presupuestos tanto de 2025 como la del año pasado recoge estos acuerdos a los que facultativos y SCS había llegado, aunque su puesto en marcha aún no se ha implementado.

En este sentido, los médicos reclaman abrir una mesa de negociación para que las autoridades escuchen sus reivindicaciones, aunque son conscientes de que las soluciones no podrán aplicarse de manera inmediata. "Lo que pedimos no es para mañana, sabemos que las restricciones presupuestarias son un problema, pero se trata de una gestión que corresponde a la administración y es urgente reformarla", añadió.

El secretario general también aprovechó la ocasión para acusar a SCS de no retener a sus residentes. "Echamos de menos que la administración, en esta última semana de mayo, no haya hecho una oferta de empleo para que los que terminan la especialidad en junio se queden trabajando en las Islas", apuntó. En cambio, otras comunidades autónomas como País Vasco, Asturias o Madrid sí la han convocado. "Canarias no ha resollado porque parecer que hay problemas presupuestarios para llevar a cabo esta oferta", añadió.

Huelga nacional en contra del Estatuto Marco

El paro autonómico coincide, a su vez, con la cuarta semana de huelga a nivel nacional en contra del Estatuto Marco. Los médicos llevan más de un año reclamando una norma propia que reconozca las particularidades de su formación, responsabilidades y condiciones de trabajo. Una petición que lejos de resolverse continúa prologándose en el tiempo sin un consenso.

"Nosotros pedimos al SCS que sea claro y que manifieste una postura a favor de la peculiaridad de nuestra profesión, que exigimos unas normas adaptadas a nuestras funciones", comentó. Pues si bien es competencia del Gobierno central la elaboración de esta legislación, son las autonomías las que se encargan desarrollar la ley y ejecutarla.

Huelga de médicos en Santa Cruz de Tenerife por el Estatuto Marco / Andrés Gutiérrez

Mientras que el CESM cifró el seguimiento de esta primera jornada de huelga en un 41%, la Consejería de Sanidad sostuvo que solo el 9,69% de la plantilla –tanto de Atención Primaria como Hospitalaria– secundó el paro. Según el departamento autonómico, a la huelga fueron convocados unos 6.039 efectivos, pero esta convocatoria afectó únicamente a 4.551. De esos, solo 441 la secundaron. También señalaron que durante la jornada hubo 1.121 efectivos en servicios mínimos y que transcurrió sin incidencias destacables.

La huelga nacional ya ha finalizado su cuarta semana de concentraciones y retomará su recorrido por última vez del 15 al 19 de junio, pero el paro autonómico concluirá este viernes, 29 de mayo, con una segunda y, por ahora, última concentración. Aunque dado que ambas protestas siguen sin visos de solución, puede que los conflictos se prolongue más tiempo del esperado.