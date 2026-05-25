El IGN registra casi una decena de terremotos desde el sábado en Canarias

La sismicidad en Canarias no cesa. Tras el susto de la pasada semana, cuando la población de tres islas sintió un temblor a primera hora de la mañana del viernes por el terremoto localizado al norte de Gran Canaria, en los últimos tres días se han registrado casi una decena de seísmos de magnitud igual o superior a 1.5.

Un total de 9 movimientos contabilizados, en su mayoría, en el Atlántico, siendo uno sucedido este domingo, a las 23:22 horas el de mayor magnitud, con 2.4.

De los registrados en tierra, el sábado hubo uno en Guía de Isora (Tenerife), a las 22:33 horas, y este lunes, otro en El Pinar (El Hierro), a las 06:12 horas.

Registros de los últimos días. / IGN

Todos los terremotos de estos tres días tuvieron magnitudes de entre 1.6 y 2.4, y profundidades de entre 0 y 49 kilómetros.

¿Has sentido algún terremoto?

En caso de que hayas sentido un sismo, el IGN tiene colgado en su página web un cuestionario para obtener datos sobre el mismo.

De esta manera, en su listado de terremotos de magnitud igual o superior a 3 o sentidos por la población en el área de la Península Ibérica e Islas Canarias en los últimos 10 días, se puede encontrar el enlace pinchando en el terremoto concreto que se ha sentido o, directamente, en el cuestionario, si se tratase de uno nuevo.

¿Qué hacer durante un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: