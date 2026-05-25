Hugo Marrero, el niño canario que emociona a España cantando en 'La Voz Kids'

Hay historias que no necesitan demasiado decorado para llegar. Basta un niño, un sueño y una cámara captando el instante exacto en el que la vida le dice: “ahora te toca a ti”. Eso es lo que ha pasado con Hugo Marrero, el joven canario que ha conquistado a miles de corazones en toda España tras su aparición vinculada a La Voz Kids, el formato musical de Antena 3 que cada temporada convierte los nervios, la ilusión y el talento infantil en televisión de la que se queda dentro.

La escena tiene algo muy de verdad. Hugo aparece con esa mezcla de vergüenza y desparpajo que solo tienen los niños que todavía no son del todo conscientes de lo que proyectan. Le preguntan cómo se llama, si le gusta cantar, si está audicionando. Él responde como puede, entre la sorpresa y la emoción. Y entonces llega el momento: un papel, una noticia y una frase que lo cambia todo. Hugo va a vivir la experiencia de las audiciones a ciegas de La Voz Kids.

Una sorpresa que ya huele a sueño cumplido

En un programa como este, donde los focos suelen estar puestos en la gran actuación, Hugo ha conseguido emocionar incluso antes de enfrentarse al escenario. Y eso dice mucho. Porque no todo el talento empieza con una nota perfecta. A veces empieza con una cara de incredulidad, con un abrazo, con una carrera nerviosa por el plató o con una mirada que parece preguntar si todo eso está pasando de verdad.

La Voz Kids vive precisamente de esa materia prima: niños y niñas que llegan con una mochila llena de canciones y familias que los acompañan con el corazón en la boca. Antena 3 mantiene abierto este universo para pequeños artistas de entre 7 y 15 años que sueñan con cantar ante los coaches y el gran público. El programa presenta la experiencia como un camino de aprendizaje, emoción y música para futuras voces del país.

En esta edición, el formato cuenta con nombres muy potentes en sus sillones: Ana Mena, Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco figuran como coaches de La Voz Kids, una combinación que mezcla pop, experiencia internacional, sensibilidad televisiva y mucho oficio sobre el escenario.

Canarias también canta

Lo bonito de la historia de Hugo es que no llega de la nada. Llega con acento canario, con tablas y con ese brillo tan reconocible de los niños que han aprendido a moverse entre escenarios desde pequeños. En Canarias sabemos bien que el talento no siempre espera a hacerse adulto para salir a la luz. A veces aparece en una gala infantil, en una fiesta popular, en un plató autonómico o en una actuación de barrio donde alguien dice: “mira este niño, que tiene algo”.

Y Hugo tiene algo. Tiene presencia, tiene mirada despierta y tiene ese punto de naturalidad que no se puede ensayar. Hay niños que cantan bien. Otros, además, comunican. Y Hugo parece pertenecer a ese segundo grupo: el de los que no solo interpretan una canción, sino que consiguen que quien los mira se quede un poco más atento.

Quién es Hugo Marrero

Hugo Marrero es uno de esos jóvenes talentos grancanarios que ya venía haciendo ruido antes de que La Voz Kids lo pusiera en el radar de toda España. Su nombre aparece ligado a la cantera artística de Las Palmas de Gran Canaria y, especialmente, al entorno de la actriz y cantante Alexia Rodríguez, con quien compartió escenario en el Carnaval. RTVC lo presentó como uno de los jóvenes talentos de la escuela de enseñanzas artísticas de Alexia Rodríguez durante la Gala del Trono Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025.

Entre sus trabajos más destacados está precisamente la presentación de la Gala Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, celebrada en el parque Santa Catalina. Allí condujo el espectáculo junto a Alexia Rodríguez en una cita con aforo completo, más de 300 niños participantes en la obertura y la actuación de Chloe DelaRosa, representante española en Eurovisión Junior 2024. También ha pasado por espacios musicales de Televisión Canaria como Noche de Taifas, donde figuró entre los artistas invitados en emisiones dedicadas al talento canario e infantil.

Del Carnaval al gran escaparate nacional

Que Hugo haya presentado una gala del Carnaval de Las Palmas no es un detalle menor. El Carnaval, en Gran Canaria, no es solo fiesta: es escuela. Es escenario, ritmo, directo, público, improvisación y memoria colectiva. Es el lugar donde muchos artistas aprenden a mirar al patio de butacas sin achicarse. Y ahí Hugo ya había dado pasos importantes.

Por eso su salto a La Voz Kids se siente como una continuación natural. No como una aparición repentina, sino como el siguiente capítulo de un niño que ya venía demostrando que lo suyo no era solo cantar en casa o en reuniones familiares. Hugo pertenece a esa generación de pequeños artistas canarios que han crecido viendo que el talento de las islas puede salir fuera sin perder su raíz.

El valor de emocionar sin impostar

La clave de Hugo está en que no parece forzado. No hay pose, no hay personaje, no hay exceso. Hay ilusión. Y eso, en televisión, se nota muchísimo. En una época en la que todo parece medido para hacerse viral, su momento funciona justo por lo contrario: porque parece limpio. Porque uno lo ve y reconoce algo muy básico, muy humano, muy de aquí también: la felicidad de un niño cuando siente que alguien cree en él.

Ese tipo de historias conectan porque no hablan solo de música. Hablan de familias que empujan, de profesores que acompañan, de escenarios pequeños que preparan para escenarios grandes y de una tierra que celebra cuando uno de los suyos cruza el charco, aunque sea simbólicamente, para plantarse ante España entera.

Un joven talento con acento propio

Ahora empieza para Hugo una etapa preciosa y exigente. La Voz Kids no es únicamente un concurso; es una prueba emocional para niños que tienen que cantar, escuchar, aprender y gestionar una exposición enorme. Pero si algo ha demostrado el joven canario es que tiene madera para vivir ese proceso con verdad.

Canarias estará pendiente. No solo por orgullo de isla, sino porque Hugo representa algo que aquí conocemos bien: el talento que nace en escenarios cercanos, crece entre aplausos familiares y, de pronto, se encuentra con una oportunidad nacional. Y cuando eso pasa, se celebra distinto.