Dos empresarios canarios, en la lista de clientes de ZP

Dos empresarios canarios, Alberto Acosta Hernández y Fernando Bergasa Cáceres, figuran en los listados de receptores de informes de asesoría que, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), formaban parte del circuito de distribución vinculado a la sociedad Análisis Relevante, una de las mercantiles situadas en el núcleo de la investigación del caso Plus Ultra.

Ambos nombres aparecen en varios archivos Excel que, de acuerdo con los informes policiales incorporados al sumario, José Luis Rodríguez Zapatero remitió a Julio Martínez Martínez, su «lugarteniente» y uno de sus principales colaboradores en el entramado investigado. En el caso de Alberto Acosta, su nombre figura asociado al Círculo Empresarios Lanzarote dentro de uno de los listados. Vinculado al ámbito empresarial de la isla, el lanzaroteño participó además en la organización del Foro Global Sur, celebrado en Lanzarote y al que acudieron, entre otros, José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González y Mariano Rajoy.

Fernando Bergasa Cáceres aparece identificado en esos documentos por el cargo que ocupaba entonces al frente de Redexis, compañía especializada en infraestructuras energéticas. Con posterioridad asumiría la presidencia ejecutiva de Verdalia Bioenergy. Su apellido mantiene además relevancia histórica en el Archipiélago, al ser hijo del expresidente de la Junta preautonómica de Canarias, Fernando Bergasa Perdomo.

En los archivos aparecen Florentino Pérez, Josu Jon Imaz, así como directivos de Air China, Netflix o Urbaser

La Policía Nacional pone de relieve otras figuras relevantes como el presidente del Real Madrid C.F., Florentino Pérez; el exconsejero delegado de Teléfonica Ángel Vilá; el consejero delegado de Repsol y exdiputado vasco, Josu Jon Imaz; así como directivos de empresas como Air China o Netflix. Integran alguno de esos listados de éxcel que envió presuntamente Zapatero, con sus direcciones de correo electrónico y cargos en las respectivas empresas.

La UDEF alude a dos archivos enviados por Zapatero a Martínez, con el nombre de «ista AR OK» y «Direcciones email JM».

En ambos listados, se encuentran destinatarios que son, a fecha de envío del fichero, clientes de la mercantil Análisis Relevante, teniendo suscrito un contrato de asesoramiento por el que esta empresa debía remitirles mensualmente un informe, que se correspondería con el que distribuye What The Fav.

Análisis Relevante es una empresa de Julio Martínez que el juez califica de «instrumental» dentro de una estructura financiera para canalizar fondos de otras, como Plus Ultra, hacia Zapatero y su entorno.

What the fav es la empresa administrada por las hijas del expresidente que maquetaba los informes elaborados por la anterior mercantil y una de las destinatarias de fondos, según la investigación.

La UDEF precisa que en el citado listado figuran «personas con las que, en este momento de la investigación» no han sido «hallados vínculos contractuales» con Análisis Relevante.

Los destinatarios abonaban por informes de asesoría que ahora investiga un juez de la Audiencia Nacional

Considera que los informes mensuales elaborados por esta empresa y distribuidos por What The Fav «se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos, según el contrato del que se trate, como a otros destinatarios respecto de los cuales se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago».

Entre las personas que también incluye esos listados figuran la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor; los entonces vicepresidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el presidente de Aldesa, Antonio Fernández; el vicepresidente y director de Comunicación de Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, y un cargo de Huawei España.

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Para la UDEF, «estos archivos no constituyen un simple listado, sino que reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística».