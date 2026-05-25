La coreógrafa ucraniana refugiada en Tenerife Daria Koval explora la política y la memoria en el festival Move Canarias

El Archipiélago vuelve a convertirse en punto de encuentro para la creación contemporánea internacional gracias al Festival de las Artes del Movimiento, Move Canarias. Exhibición escénica, pensamiento crítico y procesos de investigación artística se dan cita en esta propuesta que se desarrollará durante el mes de junio y que no solo presenta espectáculos, sino que articula un espacio de diálogo entre artistas, territorio y ciudadanía. En esta edición, sobresale la propuesta de la coreógrafa ucraniana Daria Koval, que presenta Polite/ical Body, una pieza que aborda la relación entre cuerpo, política y memoria. Su trabajo responde, así, a la apuesta del festival por ofrecer obras capaces de interpelar al espectador desde lo sensorial y reflexivo.

Polite/ical Body parte de la idea de que el cuerpo no es un territorio neutral ya que, como afirma la artista, "todo en nuestro mundo es político desde el momento en que nacemos". De este modo, la obra investiga cómo los sistemas políticos, las condiciones sociales y la violencia histórica no solo afectan a los individuos en un plano abstracto, sino también en el cuerpo, condicionando la manera de moverse, percibir y habitar el espacio.

Atravesada por la danza

La propuesta escénica, que se podrá ver el 11 de junio en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte y el día 13 en San Sebastián de La Gomera, se nutre de la experiencia de Koval, quien abandonó Ucrania tras el inicio de la guerra y encontró en Tenerife un lugar de reconstrucción. Este desplazamiento marca un punto de inflexión en su trayectoria artística ya que, mientras que antes del conflicto, la danza estaba vinculada a una dimensión de disfrute y libertad, el inicio de la guerra provocó una ruptura que la llevó a cuestionar el sentido mismo de la práctica artística. "Al inicio de la invasión, la danza parecía imposible y casi inapropiada", pero la recuperación del impulso creativo llegó al redefinir el papel del movimiento como forma de testimonio y fue así como Koval se dio cuenta de que "no necesitaba escapar de la realidad a través de la danza, sino que podía atravesarla con ella".

Polite/ical Body no es, sin embargo, un relato explícito sobre lo que sucede en Ucrania, sino una investigación sobre procesos universales de adaptación y resistencia. "Las sociedades a menudo nos enseñan a ser educados, callados, adaptables, incluso en momentos de injusticia", explica la artista quien cuestiona en esta pieza dónde termina la elección individual y comienza el condicionamiento social.

Disciplina y precisión

Koval sostiene que "el cuerpo reacciona antes que el lenguaje" y que experiencias como el trauma, el miedo o el desplazamiento "viven físicamente antes de poder ser verbalizadas". La trayectoria de la artista comenzó en la gimnasia rítmica, lo que le otorgó disciplina y precisión, aunque su evolución hacia la danza contemporánea le permitió alejarse de la lógica de la perfección. En su práctica actual, cobran protagonismo aspectos como la fragilidad, la interrupción o el agotamiento.

Identidad

Sin embargo, el proceso de creación de Polite/ical Body se desarrolló, además, en diálogo con otras experiencias marcadas por el conflicto. La obra surge en parte de la colaboración con una bailarina procedente de Donetsk (Rusia), lo que abrió una línea de investigación en torno a la identidad y el lenguaje. "¿Cómo coexisten dos realidades culturales dentro de un mismo cuerpo?", se pregunta Koval, y añade que este trabajo "trata de recuperar la identidad y entender cómo la historia política vive dentro del lenguaje, la memoria y el propio cuerpo".

La artista parte de sensaciones, recuerdos y reacciones del sistema nervioso para generar material, que posteriormente organiza en una composición precisa. El resultado es una pieza que se sitúa "entre la libertad y la precisión" en la que, además, el vínculo con el público es otro eje central, ya que la ucraniana pretende ofrecer un "espacio para el reconocimiento y la reflexión" y el espectador pasa de ser un observador pasivo a una parte activa del proceso.

Público tinerfeño

La presentación de esta pieza en Canarias adquiere un significado particular ya que Tenerife se ha convertido en el lugar de acogida para la artista. "Actuar aquí se siente emocionalmente complejo", puesto que se trata de un territorio alejado de su hogar pero que al mismo tiempo le ha permitido reconstruir su vida. Es por esa razón también que la recepción del público canario adquiere especial relevancia para Koval, quien destaca la apertura emocional de los espectadores isleños: "Siento que el público canario responde de una manera más humana y abierta".

"Todo en nuestro mundo es político desde el momento en que nacemos"

Más allá de esta pieza que presenta en Move Canarias, la bailarina continúa desarrollando nuevas líneas de investigación centradas en la memoria, la guerra y la experiencia corporal. Entre sus proyectos actuales se encuentra un dúo sobre la confianza intergeneracional en contextos de conflicto, así como la continuación de su trabajo sobre la relación entre movimiento, trauma y memoria colectiva. Paralelamente, impulsa su método Safe Space Practice, que integra improvisación, terapia corporal y prácticas meditativas.