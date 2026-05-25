El Día de Canarias también se celebra fuera del archipiélago: la música y sabores isleños llegan a la capital berlinesa

Los canarios estamos de celebración durante el mes de mayo. Será el 30 de este mes cuando se celebre el Día de Canarias, una fecha marcada en el calendario para los que vivimos en las islas, pero más si cabe para quienes han emigrado y se encuentran lejos de su tierra en una fecha tan señalada.

Ya lo saben bien en Madrid, donde la romería canaria celebrada recientemente batió récord de asistentes, pero también en Berlín, donde desde hace años se celebra el Día de Canarias como un acto de unión y difusión de la cultura isleña. Y este año, no podía ser la excepción.

La Asociación Canarias en Berlín ha preparado para el próximo 30 de mayo un evento en el que no faltará la comida ni la música isleña.

Día de Canarias en Berlín

Para la ocasión, los asistentes podrán degustar gastronomía típica, con algunos productos llevados exclusivamente de las islas. Además, el cocinero canario Pablo Hernández (@chacho_pablo) preparará bocadillos típicos, algo prácticamente exclusivo en Berlín.

Y como en cualquier fiesta, no faltará la música, también con raíces canarias. En este caso, será el cantantautor Ángel Ravelo, quien amenizará la tarde con sus temas intimistas, mientras que los dj grancanarios Zoran, del colectivo Mucha, y Carlos Cabrera, del colectivo Guayota, pondrán la banda sonora con música hecha en Canarias de todos los estilos.

Cartel de la celebración del Día de Canarias en Berlín. / E. D.

Una oportunidad perfecta para disfrutar de la cultura y gastronomía canaria si vives en Berlín. La cita será en la sede de la Asociación (Urbanstrasse 93).