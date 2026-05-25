Canarias pide al Estado la letra pequeña de los acuerdos con País Vasco y Cataluña en aeropuertos

Canarias quiere conocer la letra pequeña de los acuerdos alcanzados por el Estado con País Vasco y Cataluña en materia de gestión aeroportuaria. Para ello, el Gobierno autonómico remitirá este martes una carta al Ejecutivo central con una petición concreta: avanzar en la reivindicación de la Comunidad Autónoma para participar en la cogobernanza - o incluso en la cogestión - de los aeropuertos canarios. Así lo explicó este lunes el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La demanda de la Comunidad es clara y, para poder avanzar en ese debate, insitió el portavoz, resulta imprescindible "conocer con detalle" el contenido y la documentación de los acuerdos suscritos con País Vasco y Cataluña. La decisión recae ahora en el Gobierno central al que desde Canarias se insta a ofrecer respuestas claras:" Si el Gobierno de España es incapaz de articularnos apoyo suficiente para continuar gestionando asuntos vitales, el presidente Pedro Sánchez se debería plantear dar un paso a un lado o someterse a una cuestión de confianza".

Ya el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo un encuentro con el lehendakari, Imanol Pradales, para conocer "de primera mano" los términos del acuerdo alcanzado con el Estado en materia aeroportuaria. Sin embargo, desde el Ejecutivo autonómico insisten en que todavía falta concretar cómo podría trasladarse ese modelo al caso canario. La reivindicación cobra especial relevancia por la singularidad del Archipiélago y por el peso estratégico de sus aeropuertos en la conectividad del territorio. En este sentido, Cabello subrayó que el artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias contempla la participación de la Comunidad Autónoma en la gestión de infraestructuras aeroportuarias ubicadas en las Islas. Un marco que, a juicio del Ejecutivo, podría abrir la puerta a una mayor implicación de Canarias en la toma de decisiones sobre sus aeropuertos.

"Un paso más" en el caso de las Islas

"Creemos que, en el caso de las Islas, se puede avanzar un paso más en el nivel de participación y en el carácter vinculante de algunos informes", apuntó el portavoz del Gobierno autonómico. En esa línea, el presidente canario, Fernando Clavijo, confirmó tras su reunión con Pradales que el Ejecutivo trabaja para alcanzar un modelo similar al pactado con Euskadi, que permita al Archipiélago tener capacidad de influencia en las decisiones sobre la red aeroportuaria.

La misma carta que el Gobierno de Canarias remitirá al Estado incluirá además una nueva reclamación relacionada con la gestión de la recaudación del Régimen Económico y Fiscal (REF). El Ejecutivo, denunció Cabello, no ha obtenido respuesta a la solicitud previamente planteada, que reclamaba avanzar en la creación de un marco de mayor participación y supervisión autonómica sobre la gestión de los incentivos fiscales del REF: "Seguimos sin recibir contestación y aprovecharemos esta misiva para reiterar la necesidad de contar con esa información".

¿Qué ocurrirá con las transferencias en Costas?

En lo que respecta a las transferencias en materia de Costas, Cabello reclamó que estas competencias "se hagan efectivas de forma real", tal y como ya contempla el Estatuto de Autonomía. "Entendemos que deberíamos dejar de enterarnos de los asuntos a través de los medios de comunicación y recibir la documentación necesaria para poder realizar las valoraciones oportunas", criticó. El Gobierno de Canarias rechaza la vía de una modificación meramente normativa o reglamentaria, al considerar que no responde a las demandas históricas del Archipiélago.

La intención del Estado de abordar posibles cambios en la Ley de Costas mediante una reforma reglamentaria resulta, a juicio del Ejecutivo, insuficiente. Esa fórmula "se queda corta para las necesidades que le ha transmitido Europa al Gobierno del Estado y que varias comunidades autónomas también hemos trasladado", apuntó el portavoz. En este escenario, el Gobierno canario defiende que la vía adecuada pasa por una modificación de la propia ley, al tiempo que expresa su preocupación por las dificultades del Estado para impulsar reformas legislativas de calado. "Eso nos lleva a la preocupación por la debilidad del Gobierno del Estado a la hora de sacar adelante textos legales que son importantes para la Canarias”" denunció Cabello, quien añadió que "lo que se reclama es avanzar en autogobierno sin permitir que el ruido político del conjunto del Estado nos distraiga del objetivo del Gobierno de Canarias".