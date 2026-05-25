Cajasiete cierra el ejercicio reforzando su posición financiera en Canarias

Cajasiete ha celebrado en esta mañana su Asamblea General Ordinaria en la que los socios aprobaron por unanimidad todos los puntos del orden del día, entre los que se encuentran las Cuentas Anuales del Ejercicio 2025, el Informe de Gestión, el Estado de Información no Financiera y la propuesta de aplicación del excedente disponible del citado ejercicio.

El presidente, Manuel del Castillo González, presentó un análisis del contexto económico en el que se ha desenvuelto la entidad y explicó la importancia que tiene un proyecto financiero como el de Cajasiete en el desarrollo económico y social del archipiélago.

Resaltó el firme compromiso de todos los empleados de Cajasiete de trabajar cada día para ganarse la confianza de las familias y pymes canarias con el objetivo de desarrollar la actividad financiera con un enfoque diferente, apostando por una manera diferente de hacer banca. A través de este modelo, generan riqueza que posteriormente redistribuyen, contribuyendo tanto al fortalecimiento y crecimiento de la entidad como al bienestar de la sociedad. Esta redistribución se materializa en múltiples iniciativas sociales, económicas y ambientales que impactan directamente en el progreso sostenible de Canarias.

En este sentido, apuntó a las más de 1.000 iniciativas que de manera directa se desarrollaron durante el pasado año apoyadas en los tres pilares de la sostenibilidad, el ámbito económico, social y medioambiental.

Desde el punto de vista económico, el director general Luis Alberto Díaz Dorta apuntó que la entidad ya supera con holgura los 7.600 millones de euros de volumen de negocio, habiendo ganado cuota de mercado, ampliando tanto el crédito como los depósitos a la clientela, que a cierre del ejercicio alcanzaron los 2.788 y los 4.358 millones de euros respectivamente. Todo ello, cubriendo las necesidades financieras de más de 300 mil canarios, apoyado por más de 62 mil socios y con una muy positiva evolución de todas las ratios de gestión, entre las que destacan el 23,4% de solvencia, que la sitúan como una de las entidades financieras más solventes del país.

En este sentido, remarcó el importante esfuerzo de la entidad en la concesión de financiación tanto al tejido productivo de las islas, es decir, a las pymes, micro pymes y autónomos, como a las familias canarias, estando muy orgullosos de haber facilitado el acceso a la vivienda a más de 1.700 familias canarias durante el 2025, adquiriendo así, un papel relevante ante uno de los grandes desafíos de Canarias.

Cajasiete presentó un resultado antes de impuestos de 67,2 millones de euros, en el que destaca el aumento tanto del margen de intereses como del margen bruto. Aspectos positivos que en su conjunto confluyen en una excelente ratio de eficiencia del 44,32%. El nivel de solvencia de la Caja alcanzó una ratio de capital de nivel 1 del 23,4 %, muy por encima del legalmente exigido y siendo una de las entidades más solventes de España. La Entidad sigue creando empleo de calidad, aumentando su plantilla hasta alcanzar los 482 empleados, y continúa aportando soluciones financieras adaptadas a las necesidades financieras de la sociedad, ofreciendo un servicio financiero completo, de calidad y de proximidad.

Cajasiete se encuentra en una excelente posición competitiva en el mercado financiero y está comprometida en dar la mejor respuesta a las necesidades financieras y de aseguramiento de las pymes y las familias canarias. Cajasiete continúa realizando importantes inversiones en digitalización, la transición hacia un modelo multicanal, una apuesta por la gestión a través de los canales no presenciales como la banca electrónica (Ruralvia), el móvil y los cajeros de última generación, sin perder el trato directo y personal con los socios y clientes.

Sobre el Grupo Caja Rural

Cajasiete forma parte del GRUPO CAJA RURAL que agrupa a 30 entidades, con 2.346 oficinas y más de 9.600 empleados y con unos activos totales de 86.894 millones de euros. El Grupo hace realidad los principios cooperativos de solidaridad, ayuda mutua e intercooperación, y dispone de mecanismos de protección, con fondos privados de solidaridad cooperativa que contribuyen a su sostenibilidad. Las principales sociedades del Grupo son: Banco Cooperativo Español, S.A.; Rural Servicios Informáticos, S.C., y Rural Grupo Asegurador, por medio de las cuales se desarrollan todo tipo de actividades financieras y de servicios