Lo mejor del planeta en 15 fotos

Los mejores fotógrafos de naturaleza del mundo han sido convocados por el Memorial María Luisa, un certamen internacional de fotografía y vídeo de montaña, naturaleza y aventura que nació en Piloña, Asturias, y que en su ya 36.ª edición se ha convertido en uno de los más reputados y valorados de su género en el mundo. Prueba de ello son las más de 18.000 imágenes y cerca de 200 vídeos y documentales que ha recibido este año la organización del memorial de autores procedentes de 78 países diferentes. No fue fácil elegir a los ganadores en las 16 categorías establecidas (15 de foto y 1 de vídeo). Todo el conjunto, describen los organizadores, destaca por la «extraordinaria calidad técnica, artística y narrativa, con una creciente sensibilidad medioambiental y fuerza expresiva». En estas páginas se muestran las 15 imágenes premiadas junto a la descripción que realizan sus autores.

El jurado decidió entre 18.059 fotografías y 182 vídeos y documentales remitidos a concurso por 1.450 fotógrafos, procedentes de 78 países

El canadiense Christoph Fischer encabeza el listado con el premio absoluto por su imagen Fearless, tomada en Namibia y definida por el jurado como «una poderosa síntesis entre sencillez, emoción, composición y respeto por el entorno natural», mientras que en jóvenes el ganador ha sido el francés de 19 años Lubin Godin con Derniéres Lueurs. Hay 13 categorías más de premios de fotografía, más una de vídeo, cuyo premio absoluto ha sido para la película Champions of the Golden Valley, del estadounidense Ben Sturgulewski. En este apartado también hay siete premios más temáticos y diez menciones de honor. El explorador, montañero y periodista Sebastián Álvaro Lomba, director de Al filo de lo imposible, ha recibido, además, en esta edición el premio especial. El memorial empezó a modo de homenaje de sus amigos a la montañera local María Luisa Álvarez, fallecida durante una salida.

Fearless / Christoph Fischer (Canadá)

Premio absoluto: Fearless -Christoph Fischer (Canadá) La fauna de las dunas costeras de Namibia está excepcionalmente adaptada a un entorno desértico duro e implacable. Entre abril y agosto sus habitantes se ven expuestos al temido viento del este, un viento cálido y seco que sopla desde el este hacia el interior, donde a menudo crea condiciones similares a las de una tormenta de arena. Era una mañana particularmente ventosa y, aunque nos encontrábamos en un mundo implacable de arena, los vientos transformaron las dunas en un escenario de una belleza fascinante. Mientras recorríamos el parque nacional Namib-Naukluft, nos encantó ver tres antílopes springbok, que tuvimos la oportunidad de fotografiar. Con el tiempo, los springbok regresaron a los matorrales al borde de las dunas, donde se refugian, duermen y se alimentan de la vegetación. La vegetación también es una fuente crucial de agua para ellos, ya que hay muy poca, o ninguna, agua superficial para beber. Poco antes de llegar a casa, el mundo se cristalizó brevemente en una escena de intensa belleza, mientras dos antílopes, rodeadas de arena agitada por el viento, permanecían inmóviles. Un momento de sublime asombro y aparente serenidad que se desvaneció demasiado pronto.

Thunderstorm / Filip Hrebenda (Eslovaquia)

Montaña: Thunderstorm - Filip Hrebenda (Eslovaquia) Fui a este lugar en verano esperando un clima tranquilo, pero se desató una tormenta extrema: nubes arremolinadas, lluvia intensa y relámpagos por todas partes. Después de esperar, capté una composición impactante al despejarse las nubes. Para capturar el relámpago utilicé el disparo a intervalos. Preparé una composición adecuada en el arroyo, fijé bien el trípode y comencé el intervalo. Me tomó aproximadamente 400 fotogramas capturar el relámpago exactamente donde quería en la escena. También tuve que limpiar regularmente las gotas de agua del objetivo. Fue una sesión exigente, pero valió la pena.

Vuelo faraónico / Marc Marco Ripoll (España)

Aventura y otros deportes extremos: Vuelo faraónico - Marc Marco Ripoll (España) Durante un evento nocturno muy especial, los parapentistas Horacio Llorens y Tom de Dorlodot sobrevolaron las pirámides de Egipto, creando una escena tan inusual como espectacular. Para iluminar a los deportistas monté flashes en el chasis del motor, que fueron activados manualmente a distancia desde el suelo. Las trazas de luz que acompañan la imagen se generaron mediante una luz continua montada en el mismo chasis, utilizada originalmente para iluminar la vela durante el vuelo.

Beings of light / Maxime Daviron (Francia)

Paisajes naturales: Beings of light - Maxime Daviron (Francia) Esta foto (y otras con el mismo fenómeno) se tomaron la noche del 18 al 19 de mayo de 2025. Estaba en las dunas fotografiando tormentas lejanas sobre el océano, cuando noté un tenue resplandor azul en las olas rompientes: fitoplancton bioluminiscente. El fenómeno fue visible entre la 1:00 y las 2:50 h, pero me vi obligado a abandonar las dunas porque las tormentas estaban impactando la costa. Ubicación: Cap de l’Homy, Landas, Francia (Océano Atlántico).

Colin Haley: ‘soloing’ en Cerro Torre / Tyler Lekki (EEUU)

Deportes de montaña invernal: Colin Haley: ‘soloing’ en Cerro Torre - Tyler Lekki (EEUU) El 7 de septiembre de 2025, bajo un cielo despejado, el escalador Colin Haley realizó uno de sus últimos ascensos por la cara oeste del Cerro Torre, ascendiendo lentamente sobre la frágil escarcha azul cerca de la cima. Dos días después llegaría a la cima de la aguja de 3.100 metros, uno de los picos más infames de la Patagonia, completando así la primera ascensión invernal en solitario a la montaña. Una hazaña que durante mucho tiempo se consideró casi imposible debido a sus violentas tormentas, la delgada capa de hielo y el aislamiento total. Dos años después de un primer intento de Colin, llegó un inusual período de calma y altas presiones. Transporté un montón de equipo en esquís y trineos en múltiples viajes, almacenando baterías y suministros antes de establecer un campamento. Las temperaturas diurnas rondaban los 5 grados, cayendo muy por debajo de cero por la noche. Llevaba os drones, dos cámaras y veinte baterías, manteniéndolas calientes dentro de su chaqueta o saco de dormir para evitar que se congelaran. Si se enfriaban ese vuelo se acababa. Durante los cuatro días de ascenso de Haley nos mantuvimos en contacto por radio, coordinando los horarios de vuelo para que pudiera mantener la línea de visión (crucial para el control del dron en medio del laberinto de agujas). Cuando Haley llegó a las últimas formaciones de escarcha cerca de la cima, el viento amainó. La fotografía resultante captura un equilibrio inusual: el Cerro Torre momentáneamente inmóvil, bañado por una luz perfecta, con un solo escalador en la torre de hielo más salvaje del mundo. Duró unos diez minutos, luego volvió el viento y se acabó.

Praying with fire / Filip Hrebenda (Eslovaquia)

Viajes y gentes: Praying with fire - Filip Hrebenda (Eslovaquia) Los devotos asisten a la oración con incienso y lámparas de aceite encendidas antes de romper el ayuno, durante el festival religioso Rakher Upobash en Narayanganj, Bangladesh. Los bengalíes de fe hindú en Bangladesh se sientan a orar para celebrar al santo hindú del siglo XVIII, Baba Lokenath, con una oración y un día de ayuno llamados «Rakher Upobas». Cada año, miles de devotos hindúes se reúnen frente al templo Shri Shri Lokenath Brahmachari Ashram para el festival religioso. Los fieles se sientan a la luz de las velas (llamadas localmente «prodip») y se sumergen en la oración. Lokenath Brahmachari, conocido como Baba Lokenath, fue un santo y filósofo hindú del siglo XVIII en Bengala. Los fieles hindúes ayunan y rezan fervientemente a los dioses para obtener sus favores durante el ritual tradicional llamado Kartik Brati o Rakher Upobash. Los devotos de Lokenath Brahmachari rezan con luz para salvar a su familia y seres queridos del cólera y la viruela.

The flying engineer / Bidyut Kalita (India)

Mundo de los pequeños: The flying engineer - Bidyut Kalita (India) Un día, mientras me movía por mi casa en Goal para (Assam, India), noté algo inusual: una avispa anidando dentro de una vieja lona. Curioso, comencé a observarla de cerca y pronto me di cuenta de que era una avispa alfarera, que volaba incansablemente de un lado a otro, llevando pequeñas bolitas de barro para construir su nido. Intrigado por su dedicación y precisión, decidí documentar este comportamiento. Observar a la avispa trabajar con tanta concentración fue fascinante. Cada viaje tenía un propósito, cada movimiento estaba calculado. Después de esperar pacientemente y estudiar su patrón de vuelo, finalmente capturé el momento que había imaginado: la avispa planeando por el aire con una bola de barro firmemente sujeta entre sus mandíbulas. Es asombroso cómo criaturas tan diminutas crean algo tan significativo con puro esfuerzo e instinto. Este momento me recordó que las maravillas de la naturaleza a menudo se encuentran en los lugares más inesperados, a veces justo en la puerta de casa.

Moonlight / Imre Potyó

Biodiversidad y geodiversidad: Moonlight - Imre Potyó (Hungría) Desde 2016 he estado fotografiando polillas de invierno en el bosque oscuro y frío. Ésta recoge un enjambre de polillas macho de invierno (erannis defoliaria) bajo árboles calvos en los bosques cerrados de la colina de Börzsöny (Hungría) en una hermosa tarde de finales de octubre. Estos insectos de cuatro a cinco centímetros de largo vuelan solo después del anochecer, desde finales de octubre hasta diciembre. Los machos buscan a las hembras sin alas que se aferran a los troncos. Me maravilló este regalo del otoño y me impresionó el vuelo nocturno de los frágiles insectos en el bosque frío, oscuro y colorido. La luna aparecía en la composición perfecta. Los colores del follaje iluminados por la luna creaban un hermoso fondo. Solo podía esperar que la polilla quedara en el plano de enfoque adecuado. En los últimos 10 años, nunca había logrado capturar polillas invernales frente a un fondo otoñal tan hermoso, iluminado por la luna y cuidadosamente alineado. Al día siguiente la luna salió más tarde, las hojas habían comenzado a caer y también aparecieron nubes. Así que no pude tomar más fotos. La temperatura había bajado de cero y ya no volaban.

Vietnam / Juan Zas (España)

Mundo rural: Vietnam - Juan Zas (España) La foto está realizada en la zona rural de los campos de arroz de Mu Cang Chai, en el Norte de Vietnam. Aquí parece que el tiempo se ha detenido y la gente todavía cultiva y trabaja el campo de forma artesanal. En una casa rural, las mazorcas de maíz se guardan al estilo de nuestros hórreos gallegos y asturianos. En una estructura de madera ventilada y elevada del suelo, evitando la humedad. Como el sitio era oscuro y había un fuerte contraluz trasero, proveniente de las rendijas entre maderas de la construcción, se optó por usar una iluminación fija cálida con un foco interior. Además, se utilizó humo en la parte posterior de la estancia, para resaltar el contraluz y producir un cierto tinte azulado natural al fondo, que contrasta con los cálidos de la iluminación. Los tonos de realce rojo de los ribetes de los vestidos fueron un plus añadido. Busqué un encuadre apropiado donde la dirección de las mazorcas colgadas en las paredes y techo encuadran a los personajes de la foto. La niña pela la mazorca extrayendo los granos de maíz, mientras la madre avienta los granos al aire en la bandeja para separar cáscaras y despojos. La abuela al fondo, completa la trilogía generacional mientras cose un vestido en una máquina de coser de pedal.

Derniéres lueurs / Lubin Godin (Francia)

Jóvenes: Derniéres lueurs - Lubin Godin (Francia) Esto solo dura unos días cada verano. El sol se pone a lo largo del eje de esta cresta escarpada donde los íbices descienden al anochecer. Voy a presenciar este espectáculo tan a menudo como puedo, durante este breve período. La mayoría de las veces bajan demasiado tarde, pero esa noche, por apenas unos segundos, aún había suficiente luz para tomar esta foto. Para crear el halo oscuro que rodea a los íbices, me coloqué detrás de un abeto y tomé la foto a través de un hueco entre las ramas.

Neon lights / Pietro Formis (Italia)

Mundo sumergido: Neon lights - Pietro Formis (Italia) En la oscuridad de una corriente de aguas negras, un joven pámpano africano (Alectis ciliaris) se desliza por el vacío, arrastrando sus larguísimos filamentos como cintas iluminadas. Estas delicadas extensiones -a menudo mucho más largas que el propio pez- sirven tanto de camuflaje como de señuelo, confundiendo a los de predadores en la penumbra de aguas profundas. Suspendido en aguas negras, su cuerpo refleja tenues destellos de un azul plateado, mientras sus zarcillos tejen formas fluidas y caligráficas que parecen trazar su propio camino en el mar nocturno. Una criatura hecha de curvas y luz, que solo se encuentra en la naturaleza a la deriva de la costa de Anilao, Filipinas.

Eclipse outlaw chase / Noah Wetzel (EEUU)

Creativa: Eclipse outlaw chase - Noah Wetzel (EEUU) Mujeres forajidas escapan a galope tendido bajo el eclipse solar total a la 1:33 p. m. del 8 de abril de 2024 en Hill Country, Texas, el último eclipse solar total en Estados Unidos hasta 2044. Este proyecto requirió más de 250 horas de conceptualización, investigación y exploración e incluyó tres noches de pruebas, dos noches adicionales de pruebas fotográficas con los caballos para que se aclimataran a la oscuridad y a los potentes flashes inalámbricos que retroiluminaban la escena, y un momento final durante la totalidad, donde se capturó esta fotografía en un lapso de 4 minutos y 23 segundos. El proyecto comenzó en enero de 2024, cuando se me ocurrió el concepto final. Imaginé una escena surrealista de persecución de forajidos en el oeste, una imagen impactante y una oda a una época pasada llena de vaqueros, forajidos y la colonización del oeste. En una yuxtaposición de la cultura de ese período, representé a las mujeres jinetes como las forajidas, creando una imagen única que permitía la exploración dentro de la imaginación del espectador. En esta fotografía, Lance y Stephanie Morris persiguen a sus hijas gemelas, una metáfora también planificada de la juventud rebelde y de los padres que dan a sus hijas la libertad de tomar las riendas y cabalgar hacia el atardecer. Pude tomar una sola exposición durante la totalidad con 6 flashes inalámbricos, junto con una secuencia de múltiples imágenes sin flash para siluetear a los jinetes de forma natural en una sola exposición, y finalmente una doble exposición en la cámara, lo que requirió una maniobra muy técnica y arriesgada: capturar la imagen con dos lentes separadas, aumentan do el tamaño del eclipse dentro del encuadre y produciendo una sola fotografía en la cámara. La luz que se asoma al atardecer en el horizonte es la luz del día y el fin de la totalidad que se acerca rápidamente a nuestra ubicación, a unos 80 kilómetros de distancia.

Ridge / Sam Bie (Francia)

Escalada: Ridge - Sam Bie (Francia) La vía Arête de la Cordée es una escalada clásica del parque nacional de Calanques, en Francia. Es una ruta de aproximadamente 140 metros, muy popular entre los escaladores. Es fácil y se encuentra sobre un magnífico paisaje con vistas al Mediterráneo. Todos los escaladores se toman fotos durante esta ascensión, el avatar perfecto para las redes sociales. Paradójicamente, como alguien que busca constantemente acantilados que rara vez, o nunca, se fotografían, me planteé el reto de capturar una imagen completamente nueva aquí. Está prohibido el uso de drones, por lo que encontrar una perspectiva original era complicado. La configuración implicaba que para capturar al escalador, la espiral de la cresta y suficiente paisaje para una composición equilibrada, la única solución era una panorámica, que permite un campo de visión ilimitado.

Transparencias otoñales / José Luis Gigirey González (España)

Mundo vegetal: Transparencias otoñales - José Luis Gigirey González (España) En la imagen se puede ver un pequeño grupo de Favolaschia calocera creciendo sobre unos restos de corteza de roble. La imagen fue tomada en un pequeño bosque de robles en Covas (Ames), en La Coruña. Pude encontrar muchos grupos creciendo sobre ramas y restos de corteza de los robles adyacentes, pero las de la imagen me llamaron poderosamente la atención por su disposición. Por la tarde-noche regresé al lugar para poder hacer un fuerte contraluz con una linterna y así destacar las curiosas formas de esta exótica especie. Con esa luz de contra dibujé las bonitas transparencias de sus sombreros y, aunque la noche era lluviosa, decidí pulverizar un poco de agua a mayores para potenciar aún más el fondo y darle más dinamismo a la imagen.

Angel of death / Andy Parkinson (Reino Unido)