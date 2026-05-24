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El Gobierno de Canarias lleva a las ocho islas los talleres participativos de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente

Representantes del transporte y de distintas administraciones de Tenerife participaron esta semana en una jornada para abordar la movilidad futura de la isla

El viceconsejero Francis González durante uno de los talleres

El viceconsejero Francis González durante uno de los talleres / Gobierno de Canarias

Renata Domingo

Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias continúa avanzando en la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (MOVIC) con la celebración del primer proceso de participación pública, a través de unos talleres que están recorriendo las ocho islas.

Estas jornadas tienen como objetivo recoger propuestas, necesidades y preocupaciones de la ciudadanía y de los diferentes agentes sociales para diseñar el modelo de movilidad del archipiélago de cara a las tres próximas décadas.

Tenerife acogió esta semana uno de estos talleres, cuya jornada reunió a técnicos del Cabildo, representantes de ayuntamientos y colectivos vecinales, junto a otros agentes vinculados al transporte y la sostenibilidad. En el encuentro participó el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco Javier González, además del miembro de la Comisión Insular de la Fecam en Tenerife y alcalde de El Rosario, Escolástico Gil Hernández, y el experto en planificación, gestión de la movilidad y smart mobility Manuel Pineda Ruiz.

A través de dinámicas participativas y herramientas digitales, los asistentes analizaron aspectos como la congestión del tráfico, la conectividad entre municipios, la movilidad peatonal y ciclista y la accesibilidad, trabajando también en la validación de los objetivos estratégicos de MOVIC.

Francisco Javier González subrayó que “estos talleres son un espacio de colaboración en el que todos los municipios, colectivos y administraciones pueden aportar soluciones y compartir propuestas para afrontar los retos de movilidad que afectan no solo a Tenerife, sino a toda Canarias”. En este sentido, insistió en que "MOVIC no es únicamente un documento técnico, sino una hoja de ruta construida desde la participación y la coordinación entre Administraciones, orientada a definir cómo nos desplazaremos durante las próximas décadas en Canarias, avanzando hacia un sistema más sostenible, eficiente y seguro".

El viceconsejero añadió que "el objetivo es incorporar las particularidades de cada territorio para garantizar que las futuras medidas respondan a las necesidades reales de la población de cada isla, porque cada una tiene características propias y desafíos específicos en materia de conectividad, accesibilidad y desplazamientos".

Esta iniciativa se enmarca dentro de un proceso de trabajo y participación iniciado el 9 de abril con la presentación de la Estrategia MOVIC en la primera rueda de prensa Net Zero del Gobierno de Canarias. A esta fase inicial, se sumaron los encuentros con la comunidad estudiantil universitaria del archipiélago y colectivos vinculados a la movilidad, celebrados los días 29 con la ULPGC y el 30 de abril con la ULL. Además, se mantuvieron reuniones de carácter institucional con la Fecai, el 20 de abril, y con la directiva de la Fecam, el 24 de abril, para compartir con ambas federaciones los objetivos, el alcance y la metodología de esta estrategia.

Próximas fechas

Los talleres participativos, que cuentan con la colaboración de la Fecam, continuarán el 26 de mayo en La Gomera; el 3 de junio, en El Hierro; el 10 de junio, en La Palma; y finalizarán el 17 de junio, en Gran Canaria. Ya se han celebrado en Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura y Tenerife.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar la inscripción (gratuita) vía email a movic@gabinetedecomunicacion.es e informarse sobre MOVIC a través de la web https://www3.gobiernodecanarias.org/movilidad/movicanarias/.

MOVIC: perspectiva 2030-2050

La Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (MOVIC) es un marco estratégico en el que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad viene trabajando desde el pasado año, orientado a dar respuesta a las singularidades del territorio canario, derivadas de su condición de región ultraperiférica (RUP) y de la diversidad de sus ocho islas.

El plan se estructura en diversas fases, diseñadas para facilitar una transición ordenada hacia un sistema de transporte más eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente, sentando las bases de la movilidad en el archipiélago para los horizontes 2030, 2040 y 2050.

La iniciativa se alinea con los compromisos internacionales y nacionales, como el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 de la ONU y la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada del Ministerio de Transportes.

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