El Gobierno de Canarias lleva a las ocho islas los talleres participativos de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias continúa avanzando en la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (MOVIC) con la celebración del primer proceso de participación pública, a través de unos talleres que están recorriendo las ocho islas.

Estas jornadas tienen como objetivo recoger propuestas, necesidades y preocupaciones de la ciudadanía y de los diferentes agentes sociales para diseñar el modelo de movilidad del archipiélago de cara a las tres próximas décadas.

Tenerife acogió esta semana uno de estos talleres, cuya jornada reunió a técnicos del Cabildo, representantes de ayuntamientos y colectivos vecinales, junto a otros agentes vinculados al transporte y la sostenibilidad. En el encuentro participó el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco Javier González, además del miembro de la Comisión Insular de la Fecam en Tenerife y alcalde de El Rosario, Escolástico Gil Hernández, y el experto en planificación, gestión de la movilidad y smart mobility Manuel Pineda Ruiz.

A través de dinámicas participativas y herramientas digitales, los asistentes analizaron aspectos como la congestión del tráfico, la conectividad entre municipios, la movilidad peatonal y ciclista y la accesibilidad, trabajando también en la validación de los objetivos estratégicos de MOVIC.

Francisco Javier González subrayó que “estos talleres son un espacio de colaboración en el que todos los municipios, colectivos y administraciones pueden aportar soluciones y compartir propuestas para afrontar los retos de movilidad que afectan no solo a Tenerife, sino a toda Canarias”. En este sentido, insistió en que "MOVIC no es únicamente un documento técnico, sino una hoja de ruta construida desde la participación y la coordinación entre Administraciones, orientada a definir cómo nos desplazaremos durante las próximas décadas en Canarias, avanzando hacia un sistema más sostenible, eficiente y seguro".

El viceconsejero añadió que "el objetivo es incorporar las particularidades de cada territorio para garantizar que las futuras medidas respondan a las necesidades reales de la población de cada isla, porque cada una tiene características propias y desafíos específicos en materia de conectividad, accesibilidad y desplazamientos".

Esta iniciativa se enmarca dentro de un proceso de trabajo y participación iniciado el 9 de abril con la presentación de la Estrategia MOVIC en la primera rueda de prensa Net Zero del Gobierno de Canarias. A esta fase inicial, se sumaron los encuentros con la comunidad estudiantil universitaria del archipiélago y colectivos vinculados a la movilidad, celebrados los días 29 con la ULPGC y el 30 de abril con la ULL. Además, se mantuvieron reuniones de carácter institucional con la Fecai, el 20 de abril, y con la directiva de la Fecam, el 24 de abril, para compartir con ambas federaciones los objetivos, el alcance y la metodología de esta estrategia.

Próximas fechas

Los talleres participativos, que cuentan con la colaboración de la Fecam, continuarán el 26 de mayo en La Gomera; el 3 de junio, en El Hierro; el 10 de junio, en La Palma; y finalizarán el 17 de junio, en Gran Canaria. Ya se han celebrado en Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura y Tenerife.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar la inscripción (gratuita) vía email a movic@gabinetedecomunicacion.es e informarse sobre MOVIC a través de la web https://www3.gobiernodecanarias.org/movilidad/movicanarias/.

MOVIC: perspectiva 2030-2050

La Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (MOVIC) es un marco estratégico en el que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad viene trabajando desde el pasado año, orientado a dar respuesta a las singularidades del territorio canario, derivadas de su condición de región ultraperiférica (RUP) y de la diversidad de sus ocho islas.

El plan se estructura en diversas fases, diseñadas para facilitar una transición ordenada hacia un sistema de transporte más eficiente, seguro y respetuoso con el medio ambiente, sentando las bases de la movilidad en el archipiélago para los horizontes 2030, 2040 y 2050.

La iniciativa se alinea con los compromisos internacionales y nacionales, como el Pacto Verde Europeo, la Agenda 2030 de la ONU y la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada del Ministerio de Transportes.