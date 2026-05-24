Christoph Fischer, fotógrafo de naturaleza: «Con la IA, las fotos fieles a la naturaleza serán cada vez más raras y valiosas»

¿Contento con el premio?

Es un concurso de fotografía maravilloso y lo conozco desde hace al menos diez años. Los fotógrafos reciben gran respeto y su trabajo es verdaderamente reconocido.

Hable de su foto ganadora.

Namibia, en África, es un país de una belleza singular, con vastos campos de dunas que se extienden cientos de kilómetros a lo largo de su costa, con fuertes tormentas de arenas cuando hay viento del Este. Cuando fuimos estábamos rodeados por un mundo agreste de arena, los campos de dunas azotados por el viento eran un paisaje de una belleza fascinante. Vimos tres antílopes springbok a los que empezamos a fotografiar. Poco a poco se dirigieron hacia los matorrales al borde de las dunas, donde duermen y se alimentan. En su camino se produjo un momento de intensa belleza: dos se detuvieron y posaron majestuosamente contra un fondo de arena azotada por el viento. Un instante mágico. Capturé la imagen con un teleobjetivo de 400 mm, ya que los springboks se encontraban a cierta distancia. Tomé varias fotos, cambiando de posición para mejorar la composición. No usé trípode, ya que tuve que moverme rápidamente para capturar ese momento.

¿Por qué la presentó?

Cuando tomé la foto supe que tenía algo especial e inusual. La tormenta de arena creó un fondo único, casi pictórico, que transmite fuerza. Los dos antílopes posaron de forma magnífica, casi como imágenes reflejadas. La combinación de la postura de los animales y el fondo tormentoso tan inusual es lo que, en mi opinión, hace que esta imagen sea tan singular. Creo que esta foto es un buen ejemplo de estar en el lugar y el momento adecuados. La fotografía a menudo implica un componente de suerte.

Es físico, pero cambió de profesión para ser fotógrafo de naturaleza.

Siento un profundo amor por la naturaleza y siempre tengo una fuerte necesidad de capturar la belleza que veo. La naturaleza es donde me siento como en casa, donde experimento una profunda paz. Por eso, esta fotografía me resulta muy familiar y me permite pasar tiempo en mi lugar favorito del mundo. Me gano la vida impartiendo talleres y excursiones, y me complace enormemente llevar a mis participantes a algunos de los parajes naturales más espectaculares de nuestro planeta, ayudarles a capturar imágenes impactantes de la belleza que los rodea. Es muy gratificante para mí que mis acompañantes se lleven recuerdos felices y enriquecedores que les acompañen toda la vida.

¿Han facilitado los avances tecnológicos el trabajo de los fotógrafos de naturaleza?

La creatividad y el talento humanos son cruciales. Sin el elemento humano no existe una obra evocadora y cautivadora. Es evidente que una cámara por sí sola no produce imágenes bellas. En fotografía, como en muchos otros campos, la tecnología solo es tan buena como el uso que se le dé. Por un lado, creo que los avances tecnológicos han tenido un fuerte impacto positivo en la fotografía de naturaleza. La calidad técnica de las imágenes es mucho mejor que la de la época analógica o los inicios digitales. Las cámaras son mucho más capaces, por ejemplo en fotos nocturnas o con poca luz, en deportiva o de vida silvestre. Los fotógrafos ahora pueden capturar momentos y escenas que antes eran imposibles. El progreso también facilita la expresión creativa y la innovación.

¿Y qué me dice de la IA?

Los potentes programas de edición y ahora la IA dificultan que los fotógrafos que buscan capturar escenas con el mayor realismo posible compitan en igualdad de condiciones.

¿Dónde trazamos la línea?

Siempre ha existido una tensión entre las fotografías que supuestamente muestran el mundo tal como es y las que supuestamente no. Algunos fotógrafos creen que su trabajo debe representar el mundo con la mayor fidelidad posible. Otros reconocen la fotografía como un arte y son mucho más flexibles. En la época de la fotografía analógica, los fotógrafos manipulaban sus imágenes en el cuarto oscuro. Ansel Adams fue uno de ellos. Con la llegada de lo digital y un software de edición más potente, el grado de manipulación de imágenes aumentó y se volvió relativamente más fácil hacerlo. Las reglas del juego han cambiado, y también lo que consideramos aceptable. Lo que ahora se considera «aceptable» no lo era antes. Con la llegada de la IA nos encontramos en un mundo diferente. Probablemente hemos alcanzado la cúspide de la manipulación y creación de imágenes.

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¿Y dónde cree que está el límite?

La respuesta depende de a quién se le pregunte. Si consideramos la fotografía como una forma de arte, la IA es una herramienta más para que el artista exprese su visión. Pero la IA abre también un nuevo camino para que los fotógrafos de naturaleza se distingan de los demás. Las imágenes que sean lo más fieles posible a la naturaleza serán cada vez más raras y valiosas. Los fotógrafos documentales destacarán más que antes, y esto podría ser beneficioso para su negocio.