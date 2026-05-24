Arriba un cayuco con 19 personas al sur de El Hierro
El centro de Salvamento Marítimo en Tenerife recibió un aviso, minutos después de las 02:00 horas de la madrugada de este domingo, en el que la Guardia Civil informaba del avistamiento
Efe
Salvamento Marítimo ha escoltado hasta el puerto de La Restinga en El Hierro a un cayuco en el que viajaban 19 personas de origen subsahariano, entre ellas tres mujeres, según han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal.
El centro de Salvamento Marítimo en Tenerife recibió un aviso, minutos después de las 02:00 horas de la madrugada de este domingo, en el que la Guardia Civil informaba del avistamiento de un cayuco que navegaba a unas 3 millas al sur de El Hierro.
Los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Diphda, que lo localizó a las 02:30 horas a media milla de su posición haciendo señales luminosas.
Tras la maniobra de aproximación procedieron a escoltarlos al puerto de La Restinga, donde desembarcaron las 19 personas subsaharianas, todas adultas, que iban dentro del cayuco.
Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, todos los ocupantes de la embarcación presentaban un buen estado de salud y fueron atendidos en el puerto herreño por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canarias (SUC), servicio de vigilancia de La Restinga, Guardia Civil y Policía Nacional.
Según el relato de los migrantes, habrían realizado una travesía de 10 días desde Joal-Fadiouth (Senegal). A bordo de la embarcación viajaban personas de Senegal, Gambia y Malí.
Los ocupantes de este cayuco han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde serán atendidos por miembros del colectivo ONG "Corazón naranja – Ebrima Sonko" y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.
- La crisis aguda de Cuba se lleva por delante la casa de Canarias en el centro de La Habana
- Canarias, el lugar al que no viajar este año según una revista americana
- Una estudiante de medicina de Puerto de la Cruz entra en el top de las jóvenes promesas de España
- Ciencia canaria a 3.000 kilómetros: un virólogo tinerfeño firma el primer mapa genético del hantavirus causante del brote en el crucero
- Una película rodada en Tenerife se hace con el premio 'Una cierta mirada' en el Festival de Cannes
- ¿Cómo funciona el grado III+ de dependencia en Canarias?: hasta 9.000 euros mensuales para pacientes con ELA y otras enfermedades graves
- La futura ley de biodiversidad de Canarias 'olvida' proteger un yacimiento paleontológico único en las Islas
- Choque entre Ascav y Turismo por la ley de vivienda vacacional