En un archipiélago donde casi todo llega de fuera, la Compañía Canaria de Piensos (CAPISA) fabrica desde dentro. La empresa -de capital íntegramente canario- produce en las propias islas los piensos compuestos que sostienen su ganadería, cierra el ciclo con la importación de materias primas y acompaña a cada ganadero con asesoramiento técnico veterinario directo. Un modelo integral que lleva décadas trabajando en silencio y que hoy, cuando la autosuficiencia ha dejado de ser un ideal para convertirse en urgencia, resulta más necesario que nunca.

Fabricar en Canarias no es un detalle menor. Reduce la dependencia del exterior, acorta la cadena logística y contribuye a un menor impacto ambiental. Pero sobre todo refuerza la seguridad de suministro para un sector ganadero que, de otro modo, quedaría expuesto a los vaivenes del mercado global. CAPISA ha convertido esa lógica en ventaja competitiva y en compromiso con el territorio. La empresa trabaja desde Canarias y para Canarias, apoyando a los ganaderos canarios y contribuyendo a un sector primario fuerte, sostenible y preparado para los retos del futuro.

CAPISA refuerza el sector primario desde dentro del territorio / Capisa

El valor diferencial de la compañía va más allá de la producción. Su equipo técnico veterinario acompaña directamente a los ganaderos, ofreciendo asesoramiento personalizado que optimiza el rendimiento de las explotaciones y mejora el bienestar animal. Esta relación de proximidad -difícil de replicar desde la distancia- es uno de los activos más valorados por el sector.

Su equipo técnico veterinario acompaña a los ganaderos, ofreciendo asesoramiento personalizado que optimiza el rendimiento de las explotaciones y mejora el bienestar animal

En términos económicos y sociales, el impacto de CAPISA en el archipiélago es tangible: generación de empleo local, creación de valor añadido en el territorio y fortalecimiento de un tejido productivo que sostiene la identidad rural de Canarias.

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En un momento en que la autosuficiencia alimentaria ha pasado de ideal a prioridad estratégica en la agenda europea, CAPISA lleva décadas practicando lo que ahora se predica. Su modelo -eficiente, sostenible y enraizado en el territorio- demuestra que es posible construir un sector primario fuerte desde una región insular y periférica.