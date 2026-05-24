Canarias cubre casi el 30% de las plazas de directores de centros públicos por procedimientos extraordinarios

La designación de directores en centros educativos públicos es uno de los retos estructurales del sistema educativo español. Aunque la situación no alcanza niveles críticos, distintas comunidades autónomas reconocen dificultades puntuales para cubrir vacantes mediante los procedimientos ordinarios. En Canarias, la Consejería de Educación defiende que el sistema funciona con relativa normalidad, aunque admite la complejidad inherente al cargo y la necesidad de mejorar sus condiciones. En concreto, casi el 30% de las plazas de directores en centros públicos de las Islas se cubren a través de procedimientos extraordinarios.

La directora general de Personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Mónica Ramírez, explica que los nombramientos extraordinarios -aquellos que se realizan sin haber presentado un proyecto de dirección previo- han terminado formando parte del funcionamiento habitual del sistema. "No creo que tengamos un problema especial; es algo que viene sucediendo desde hace tiempo", señala y añade que estos casos suelen producirse cuando una plaza queda vacante de forma imprevista o cuando no hay aspirantes que cumplan con todos los requisitos en el momento de la convocatoria.

Un tercio

En Canarias, alrededor del 65% de los puestos de dirección en los centros de Infantil y Primaria (CEIP) están cubiertas por procedimientos ordinarios, a través de concurso con presentación de proyecto. Por su parte, en el caso de los institutos de Educación Secundaria (IES), el porcentaje asciende hasta prácticamente el 83%, lo que refleja una mayor estabilidad en este nivel educativo. Por todo ello, los nombramientos extraordinarios afectan a unos 240 centros públicos -existen alrededor de 850 en toda Canarias- hoy en día.

Un aula canaria. / El Día

El marco normativo estatal establece que la dirección de los centros públicos debe recaer en funcionarios docentes con al menos cinco años de antigüedad y formación específica en función directiva. Este requisito, unido a la creciente carga de trabajo, limita el número de candidatos potenciales. "Es una profesión complicada", reconoce Ramírez, quien añade que estos responsables "tienen mucho trabajo burocrático, muchos proyectos y alumnado con necesidades educativas especiales, por lo que es una labor ardua", puesto que estar al frente del equipo de dirección implica la gestión de múltiples áreas, que van desde la coordinación pedagógica hasta la administración de servicios como el comedor o el transporte escolar, pasando por la relación con familias, el profesorado y las administraciones.

Un panorama similar

En el resto de España, informes recientes del Ministerio de Educación y Formación Profesional apuntan a una tendencia similar a la que se vive en Canarias porque alrededor de un tercio de las direcciones de centros público también se cubren mediante procedimientos extraordinarios en algún momento, sobre todo en el caso de pequeñas escuelas y en las zonas rurales.

Pueden optar al cargo funcionarios docentes con al menos cinco años de antigüedad

Mientras que organizaciones como el Consejo Escolar del Estado advierten de la necesidad de reforzar el atractivo del cargo para garantizar el relevo generacional, en Canarias, la administración pública insiste en que, pese a las dificultades, existe un alto grado de compromiso entre estos profesionales. No obstante, también añade que una de las principales demandas del colectivo es la mejora de las condiciones laborales, especialmente en lo relativo a la carga administrativa y la retribución económica.

La burocracia

De este modo, la burocracia se sitúa como la principal preocupación para estos docentes porque, reconoce Mónica Ramírez, es una labor que "les quita mucho tiempo de la parte pedagógica", indica Ramírez. Entre las medidas puestas en marcha para tratar de hacer más llamativo el puesto de dirección, la Consejería de Educación ha decidido flexibilizar el acceso a la función directiva. Si hasta hace unos años los aspirantes debían contar con la formación específica antes de presentar su candidatura, ahora mismo aquellos que cumplen los requisitos básicos pueden acceder al proceso y recibir posteriormente dicha formación. Así se ha logrado ampliar el número de participantes en las convocatorias.

Canarias ofrece días de libre disposición adicionales para los miembros de los equipos directivos

En cuanto a la retribución, los directores perciben un complemento específico por el ejercicio del cargo, cuya cuantía varía en función del tamaño y características del centro. Sin embargo, este incentivo es considerado insuficiente por muchos profesionales. Mientras la normativa estatal limita la capacidad de las comunidades autónomas para modificar estas cuantías, Canarias ha decidido introducir días de libre disposición adicionales para los miembros de los equipos directivos, como una forma de reconocer el esfuerzo extra que implica el cargo.

Nuevos centros

La cobertura de estas plazas se realiza mediante convocatorias anuales, aunque en el caso de centros de nueva creación, como los centros integrados de Formación Profesional (CIFP), es habitual recurrir inicialmente a nombramientos extraordinarios y posteriormente se abre el proceso ordinario para consolidar la dirección. Precisamente, Noelia Domínguez es directora del CIFP en Morro Jable, en Fuerteventura, y asumió recientemente la dirección aunque no existía un proyecto previo. Así, su acceso al cargo fue fruto de una propuesta institucional.

Natural de Galicia desde finales de la década de los noventa, Domínguez explica que su experiencia previa en gestión era limitada. Por eso, el principal reto al asumir el cargo ha sido precisamente arrancar desde cero puesto que la dispersión geográfica de Fuerteventura había dificultado históricamente el acceso a la FP fuera de la capital de la isla, lo que motivó la creación de este nuevo recurso educativo.

Nombramiento accidental

El director del IES El Chapatal, José Alberto Díaz León. / Andrés Gutiérrez Taberne

Por su parte, José Alberto Díaz León es director del IES El Chapatal, de Santa Cruz de Tenerife y también asume el cargo por primera vez tras su nombramiento accidental. Con una trayectoria de más de 16 años en la enseñanza pública, su llegada responde a la vacante dejada por el anterior equipo directivo y a una propuesta que decidió aceptar como reto personal y profesional. La designación, realizada por la administración educativa, le abrió la puerta a liderar un proyecto propio en un centro con larga trayectoria y reconoce que "siempre había anhelado" contar con un proyecto de estas características y ser testigo en primera persona de cómo crece un centro no solo en infraestructuras, sino también pedagógicamente.