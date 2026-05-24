El Barco de Papel, la librería de El Sauzal que creó su propia editorial y que se prepara para lanzar un premio literario

Una librería en una pequeña localidad del norte de Tenerife que acaba de lanzar su propio sello editorial y que, en breve, lanzará sus primeros premios literarios. Es la historia de El Barco de Papel, que este domingo 24 de mayo organizó un encuentro en la bodega Linaje del Pago, también en El Sauzal, para presentar sus primeros cuatro títulos. Al acto acudieron varias decenas de personas, muchos de ellos autores de las Islas, con el objetivo de arropar un proyecto que nació en noviembre de 2025: Editorial B de Papel.

Los primeros cuatro ejemplares publicados por la editorial que lidera Nauzet Pérez son Llantos de sirena, de Yolanda Espinosa; A ti y a mí nos unió el volcán, de Gara Alom; El monstruo cobarde, de Diego y David Reinfeld; y Triana 1899, de Annika Brunke. Estos escritores se unieron a la cita para hablar de sus respectivos libros y compartir un rato con los lectores.

Una vez abierta la convocatoria para la editorial, en B de Papel recibieron unos 800 manuscritos. Entre ellos, escogieron estos primeros cuatro títulos y se espera que antes de finalizar este 2026 se publiquen otros dos libros. "Este es un día especial para el equipo de El Barco de Papel, después de 13 años trabajando en la librería han conseguido que la cultura llegue, de verdad, al norte de la Isla. Ahora faltaba una patita más, que es esta editorial", explicó la presentadora del encuentro.

Prosa poética

La primera de las escritoras que habló de su recién lanzado libro es, de hecho, parte del equipo de El Barco de Papel. Yolanda Espinosa es la autora de Llantos de sirena. "Decidí poner llantos, en vez de cantos, que es lo habitual, porque en cierto sentido hablo de los sentimientos que no se expresan. Todos hemos pasado por ese tipo de cosas y por eso escogí la prosa poética y también creo que es fácil identificarse con este libro".

Presentación de los primeros cuatro ejemplares de la Editorial B de Papel en El Sauzal / El Día

Libro ilustrado

El segundo autor en sumarse a la presentación fue Diego Reinfeld con El monstruo cobarde, ilustrado por su hermano David. "Es un subidón tener un libro con mi hermano, cuando yo era pequeño jugaba a que él ilustrara mis pensamientos", celebró. Este libro, como defendió el escritor, no tiene edad. "No habla solo del miedo, habla de cómo nos relacionamos con las cosas. Siempre he creído que la lectura es el espacio que se crea como excusa para encontrarse con algo", añadió.

Historia ambientada en Canarias

A ti y a mí nos unió el volcán es el primer trabajo publicado por Gara Alom, que nunca pensó ver su manuscrito en las estanterías de las librerías. "Escribo desde niña y muy influenciada por una profesora que tuve en el colegio", recordó. Es una historia de amor ambientada durante la erupción del Tajogaite, en La Palma, y con un marcado carácter canario. "Aunque ahora parece que estamos empezando a defender y sentirnos orgullosos, hasta hace unos años nos avergonzábamos de hablar como lo hemos hecho toda la vida", lamentó la escritora.

Crimen en Las Palmas de Gran Canaria

La última de las autoras publicadas por la recién nacida editorial sauzalera es una veterana de la creación literaria, Annika Brunke. Su libro es Triana 1899 y parte de un asesinato real sucedido ese mismo año en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. "Fue una historia que descubrí mientras investigaba para otro asunto y me atrapó", confesó. La creadora recoge los relatos que quedaron plasmados en la prensa de la época y los aprovecha para trazar una apasionante historia de investigación criminal.

Un nuevo premio que entregarán los clientes

Para finalizar el acto, los responsables de la editorial se presentaron ante la audiencia para dar gracias a los presentes y anunciar, de paso, la última novedad de esta popular librería del norte de Tenerife.

Si todo sale según lo previsto, a finales de año entregarán la primera edición de los Premios B de Papel, unos galardones en los que el jurado va a ser la clientela del establecimiento. Por el momento, se sabe que se otorgarán en las siguientes categorías: Mejor libro del año, Mejor libro infantil y juvenil y Mejor libro de autoría canaria.