Videojuegos e inteligencia artificial para anticiparse al Alzheimer desde Canarias

La abuela de Maica Amador falleció por Alzheimer. Como su abuela, más de 15.500 personas pierden la vida en España a causa de este tratorno neurológico y su cura sigue pendiente de nuevos avances en investigación. La joven se dio cuenta de que no existen herramientas para detectar indicios tempranos de esta enfermedad. «Teníamos la espina de que debíamos ayudar a otros familiares que estaban viviendo o que están viviendo lo mismo que pasamos nosotros», detalla. Así surge Sparkling Tech Solutions una empresa de investigación y desarrollo que combina videojuegos, inteligencia artificial y neurociencia aplicada.

Uno de los elementos clave de esta empresa se encuentra, precisamente, en los videojuegos. Amador explica que es investigadora de videojuegos y que su tesis doctoral se basó en ellos. Sus conocimientos le han permitido ver este sector como algo más que simple entretenimiento. «También tienen un fin social, psicológico y que se puede aplicar a cualquier área». Un punto clave para Maica es que, además, considera que el videojuego permite que el usuario no se sienta neuroevaluado. Al jugar, pasa más tiempo en la plataforma y eso permite recoger más datos. Esa información después sirve para entrenar la inteligencia artificial y detectar posibles riesgos o comportamientos inusuales vinculados a fases tempranas de enfermedades neurodegenerativas.

Desde Sparkling han trabajado en distintos proyectos. NeuroGlint fue el primero de ellos y consiste en una plataforma para detectar emociones de los usuarios cuando interactúan con determinados estímulos en entornos de realidad aumentada y realidad virtual. En paralelo, desarrollaron Adaia, una inteligencia emocional que, según Amador, no sustituye a un psicólogo, sino que «funciona como una compañera virtual emocional». Su función es ofrecer pautas y orientar al usuario si necesita acudir de urgencia a un psicólogo o ser derivado al médico de cabecera cuando se detectan indicios importantes de emociones negativas intrusivas.

Maica Amador junto al ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Javier Giménez, en Tenerife. / LP / DLP

Little Challenge fue la segunda iniciativa. A diferencia de NeuroGlint, no se basa en realidad virtual, sino en videojuegos 2D y 3D para tablet, móvil y ordenador. El proyecto busca preservar el patrimonio cultural de Canarias y combatir la soledad en personas mayores. Tiene un enfoque intergeneracional en la que los videojuegos serán utilizados tanto por personas mayores como por niños y niñas de etapa escolar. La idea es que los menores ayuden a preservar la memoria de las personas mayores. En este proyecto colaboran con Alzheimer Canarias, en Gran Canaria, para trabajar con recuerdos de personas mayores y comprobar si el videojuego encaja en fases tempranas del Alzheimer.

Por último se encuentra STAR-SAT. La idea surge tras observar episodios de calima y lluvia y la posible relación entre estos fenómenos y el aumento de visitas a hospitales de personas con demencia o enfermedades neurodegenerativas. En este contexto, «el proyecto utiliza imágenes satelitales para estudiar si existe relación entre variables atmosféricas y el comportamiento de población vulnerable», explica Amador.

Internacionalización

La cofundadora de Sparkling Tech Solution destaca su colabración con la empresa pública de Proexca, especializada en la internacionalización de las firmas canarias. Para Sparkling Tech Solutions este apoyo ha sido clave. Han participado en MyPINE 2025, en Tenerife, donde pudieron contactar directamente con el ministro de Paraguay y abrir conversaciones para «empezar a hacer nuestras pruebas y a exportar nuestro conocimiento en otro país», advierte Amador. También acudieron a Málaga Transfiere en 2025 y 2026, feria en la que fueron reconocidos como caso de éxito y en la que la empresaria fue nombrada persona relevante, algo que considera «un orgullo» para el talento de las Islas.

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Además, la startup prevé asistir a finales de 2026 a MEDICA, en Düsseldorf, «la feria más importante de medicina». En paralelo, la empresa ha establecido vínculos con universidades y proveedores de China, especialmente en Shenzhen, con el objetivo de que su IAno sea solo un algoritmo, sino que pueda materializarse, asegura, «en una forma física y tangible». De cara al futuro, la intención es validar sus hipótesis, pasar por el comité ético y comenzar la comercialización en Canarias, porque, según Amador, quieren que el Archipiélago conserve «el conocimiento que se ha generado y sobre todo el producto», antes de dar el salto a la Península y a mercados internacionales.