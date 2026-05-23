Una película rodada en Tenerife se hace con el premio 'Una cierta mirada' en el Festival de Cannes

Everytime, una película rodada y ambientada en Tenerife y dirigida por la austriaca Sandra Wollner, se ha impuesto en 'Una cierta mirada' como la ganadora del palmarés dentro del Festival de Cannes.

La cinta, que se rodó a finales de 2024 en escenarios del municipio tinerfeño de La Laguna, es un drama sigue la historia de una madre, su hija y un adolescente viajan juntos a Tenerife para pasar las vacaciones.

Una directora que se enamoró de Tenerife

Según explicó en su día la Tenerife Film Commission, la directora del proyecto, la austriaca Sandra Wollner, quedó tan fascinada con la localidad lagunera de Punta del Hidalgo, que eligió este lugar como escenario principal para llevar a cabo su nueva película.

Rodaje de 'Everytime' en La Laguna, película que se ha alzado con el premio Una cierta mirada en la edición 2026 del Festival de Cannes. / Tenerife Film Commission

Una productora canaria en el proyecto

Tourmalet Films es la productora canaria de este largometraje, en coproducción con The Barricades y Panamá Film, y apostó además por implementar medidas de sostenibilidad durante la filmación. Entre ellas, por ejemplo, estuvo el uso compartido de vehículos para el equipo, no usar plásticos de un solo uso o concentrar las localizaciones para evitar el traslado continuo.

El rodaje de esta cinta que ahora se ha alzado con esta importante distinción en Cannes pasó por varios puntos de la isla, la mayoría de ellos localizados en La Laguna: Tejina, el camino de La Costa, la zona de Altagay, el sendero del Homicián y enclaves del Parque Rural de Anaga como el caserío de Chinamada.

La importancia del galardón

Un certain regard —en español, 'Una cierta mirada'— es una de las secciones oficiales del Festival de Cannes. No es la Palma de Oro, que corresponde a la competición principal, pero sí es una sección muy prestigiosa. Está pensada para destacar películas con una mirada más singular, arriesgada o innovadora, tanto de cineastas emergentes como de directores ya consolidados que presentan propuestas menos convencionales.

Ganadores anteriores

Entre los ganadores del gran premio de 'Una cierta mirada' desde su fundación en 1998 destacan nombres de la talla de Yorgos Lanthimos (Canino), Juho Kuosmanen (The Happiest Day in the Life of Olli Mäki), Ali Abbasi (Border), Karim Aïnouz (La vida invisible de Eurídice Gusmão), Michel Franco (Después de Lucía), Cristi Puiu (La muerte de Mr. Lazarescu), Molly Manning Walker (How to have sex), Guan Hu (Black dog) y el año pasado Diego Céspedes (La misteriosa mirada del flamenco).