Los isleños en Cuba: «Escapamos como podemos»

Comunicarse con la nutrida comunidad canaria en Cuba es más complicado que nunca. Los apagones permanentes provocan cortes sistemáticos en la telefonía móvil y fija. Tras múltiples intentos e innumerables interrupciones, Remigio Valdés, de 74 años, bisnieto de palmeros, puede al final relatar cómo están viviendo los isleños la crisis aguda provocada por el fin de las reservas de petróleo y el ahogamiento de EEUU.

«Escapamos como podemos», cuenta con resignación este hombre vecino de La Habana y que fue vicepresidente de la Casa Canaria Leonor Pérez, la asociación que centraliza todas las actividades de los más de 60.000 descendientes de canarios en la isla. Su sede de la capital, situada en La Habana Vieja, se ha cerrado por la grave situación que atraviesa el país.

Valdés ha aprovechado estos días el viaje a Cuba de una enviada del Gobierno de Canarias para solicitarle la reactivación de la sede habanera de este hogar de emigrantes, que lleva el nombre de la madre tinerfeña del héroe de la revolución cubana José Martí. Miossoty Paradelo, directora General de Relaciones Exteriores y Cooperación -también cubana-, se encuentra ya en el país caribeño evaluando el estado del colectivo canario y sus necesidades.

Remigio Valdés, bisnieto de palmero, pide ayuda para reflotar la Casa Canaria Leonor Pérez

Con ella ya se había reunido otras veces Remigio Valdés. Recuerda que el Ejecutivo canario mandó en 2023 una ayuda para reformar la casona pero «no se ha hecho nada». «Hay que recomponer la asociación», ruega. «Si bien existen delegaciones en muchas provincias que organizan actos, lo cierto es que necesitamos un punto de referencia nacional para seguir manteniendo los lazos con nuestros antepasados y la presencia de la cultura canaria en Cuba».

Se muestra muy crítico con el nuevo intento de intervención de Estados Unidos -«ya estamos acostumbrados a sus amenazas»- y califica de «cínico» el último paso dado por la administración Trump: procesar al expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de una organización de exiliados cubanos en 1996, procedentes de EEUU, que ocasionó cuatro muertos. «Es el mismo país que invadió Irak sin ninguna base legal y ha perpetrado múltiples atentados contra Cuba. ¿Eso no merece condenas?». Cita el derribo en 1976 de un avión de Cubana Aviación que partió de Barbados. Las 73 personas que iban a bordo fallecieron tras estallar dos bombas en pleno vuelo, en un ataque atribuido a la inteligencia de EEUU. En este casi sí hubo procesados pero en Venezuela, al ser ciudadanos de ese país. Dos fueron condenados a 20 años de cárcel.

«El procesamiento de Raúl Castro es una payasada de EEUU; estamos habituados a sus amenazas

«Lo de Raúl Castro es una payasada más» suelta este marino mercante ya retirado. La última vez que pasó por Canarias fue en 1991. «Siempre estamos haciendo todo lo imposible por celebrar nuestra canariedad pero es complicado», reconoce. «Ahora falta de todo y no está la cosa para mucho baile. La inflación está muy alta, no hay combustible y las plantas energéticas operan con gran dificultad, entre la falta de petróleo y sus malas condiciones».

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¿Qué va a pasar? «Trump es impredecible». Valdés no cree que «se atreva con Cuba». «Son cuatro gatos que tienen, eso sí, mucha influencia», apunta en relación al exilio cubano, que señala como el instigador del hostigamiento al régimen comunista.