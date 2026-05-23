¡Candela y ruido!
FOMO de Muyaio
En su nuevo EP repasa las tendencias actuales de redes con una gracia especial
Job Ledesma
Sergio Oramas siempre entrega ideas inesperadas con una mezcla de candidez y simpatía que desarma. Y eso es Scroll infinito, un EP dedicado a analizar con gracia las cuestiones de la fiebre actual de las redes. Desde el FOMO, al ghosting o el acoso en redes. Es el terreno de moda que apenas visita la música. «La verdad es que se reflexiona poco en la música sobre esto, yo vi el hueco de mercado ahí (risas). Bueno, en barras de raperos sí que se lanzan reflexiones sobre esto, pero así tan centrado en una cosa concreta como hago en estos temas tal vez no», comenta Sergio Oramas, el artista 360 detrás de Muyaio.
Sí, 360 porque no solo es músico, siempre aporta algo más, y ahora se mete hasta en el monólogo de humor. «Siempre me enrollaba mucho en los conciertos, me encanta hablar en el escenario, casi es lo que más me gusta de actuar. Luego recuerdo que en un concierto que hice hace años, en el que Arístides Moreno estaba entre el público, después del concierto vino y me dijo, ‘muy bien, pero te tienes que aprender las introducciones’, y me dio de pensar, y me dije ‘cómo puedo mejorar en esto’?». El paso fue apuntarse a clases de stand up hace dos años: «Le fui cogiendo el gustillo, fui descubriendo lo tremendamente complicado que es, fui perdiendo toda la confianza en mi capacidad de hacer chistes, pero luego poco a poco fui remontando, hasta que me lancé a hacer un show donde todo lo que digo es stand up».
Esa conexión con el humor tiene dos derivadas, una es la edición de este nuevo EP. «Después de Pop picón (su anterior elepé), pensando en qué hacer. Se me ocurrió que yo hago tres tipos de canciones: de humor, de reflexión y de verbena. Entonces pensé dividirlas, en lugar de sacarlas mezcladas, y hacer tres EP, donde yo sería en uno comediante, en otro trovador, y en otro verbenero. Pues este es el comediante, y ahí me encajaban estas tres canciones». El otro vínculo con el humor es que el EP se edita ¡en casete! y no por moderneo. «Pensaba en los casetes de Manolo Vieira o de Eugenio, con sus chistes, y me pareció que era el mejor formato donde poner mis monólogos. Así que en el casete están los monólogos grabados en directo en el estreno de Scroll infinito que hice en Barcelona en febrero, y luego las grabaciones de estudio de los temas. Y no solo están los tres del EP, están los ocho que hice en el show, que van todos de esta temática».
Ahora queda presentar disco, pero ojo del poco caso que se le hace en Canarias: «Estoy tratando de montar una gira, y sobre todo de conseguir llevar el show a Canarias, pero no hay manera, no me paran de hacer ghosting las salas y los programadores».
‘Hazte diyei’: Mostany, gran DJ de electrónica que hoy está en el after Tropicalia
¿Mostany es una DJ de…?
Soy una amante de la electrónica y eso abre bastante el abanico. Me gusta mucho el electro, también el acid, el italo… Soy una persona muy ecléctica en la vida y creo que lo transmito también en la música.
¿Por qué se hizo DJ?
Desde enana ha sido algo que me gustaba. Ponía y quitaba temas sin cesar en el equipo de alta fidelidad de casa. Con 17 años me propusieron hacer la sesión de tarde en una de las discos de mi ciudad natal, y ya eso fue el subidón. La cosa no trascendió más hasta que hace cuatro años mi padre me envió por correo toda su colección de vinilos (moderneo de los 80 y 90) y dije, venga, ¡píllate unos platos!
¿De dónde viene su nombre artístico?
Mi nombre artístico es mi apellido. Así de sencillo.
¿Una música, canción o artista que sea su placer culpable?
Muchísimos, pero para mí todo es para bien. La ELO es la banda de mi vida. De Madonna tengo TODO. Ponme a Cecilia y te las canto todas.
¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho cuando pincha?
Bueno, decirme: ‘¿No tienes música española, salsa?’. Yo pensé: ¿en qué momento la salsa es española? En fin.
Y quitando peticiones raras, ¿cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?
La que más gracia me hizo fue una hace dos años. La chica vino en mitad de la noche con un vinilo a la cabina y me dijo que si lo podía poner. Lo traía en mano desde la casa, sin envoltorio ni nada, y claro era técnicamente imposible hacerlo sonar porque la cabina era toda digital. Me dio hasta sentimiento porque su desilusión fue máxima.
Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía o algún gesto raro cuando pincha?
Bueno, tengo uno desde niña y es que me hago moños y moños, me enrosco el pelo hasta generar auténticos nudos que a veces tengo que cortar. Lo hago si estoy relajada, puedo estar horas, pero si estoy nerviosa es horrible y voy a toda velocidad y antes de pinchar siempre lo estoy.
Quitando la música y pinchar, ¿cuáles son sus pasiones ocultas?
Colecciono rosarios desde hace años.
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