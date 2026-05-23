FOMO de Muyaio

Sergio Oramas siempre entrega ideas inesperadas con una mezcla de candidez y simpatía que desarma. Y eso es Scroll infinito, un EP dedicado a analizar con gracia las cuestiones de la fiebre actual de las redes. Desde el FOMO, al ghosting o el acoso en redes. Es el terreno de moda que apenas visita la música. «La verdad es que se reflexiona poco en la música sobre esto, yo vi el hueco de mercado ahí (risas). Bueno, en barras de raperos sí que se lanzan reflexiones sobre esto, pero así tan centrado en una cosa concreta como hago en estos temas tal vez no», comenta Sergio Oramas, el artista 360 detrás de Muyaio.

Sí, 360 porque no solo es músico, siempre aporta algo más, y ahora se mete hasta en el monólogo de humor. «Siempre me enrollaba mucho en los conciertos, me encanta hablar en el escenario, casi es lo que más me gusta de actuar. Luego recuerdo que en un concierto que hice hace años, en el que Arístides Moreno estaba entre el público, después del concierto vino y me dijo, ‘muy bien, pero te tienes que aprender las introducciones’, y me dio de pensar, y me dije ‘cómo puedo mejorar en esto’?». El paso fue apuntarse a clases de stand up hace dos años: «Le fui cogiendo el gustillo, fui descubriendo lo tremendamente complicado que es, fui perdiendo toda la confianza en mi capacidad de hacer chistes, pero luego poco a poco fui remontando, hasta que me lancé a hacer un show donde todo lo que digo es stand up».

Esa conexión con el humor tiene dos derivadas, una es la edición de este nuevo EP. «Después de Pop picón (su anterior elepé), pensando en qué hacer. Se me ocurrió que yo hago tres tipos de canciones: de humor, de reflexión y de verbena. Entonces pensé dividirlas, en lugar de sacarlas mezcladas, y hacer tres EP, donde yo sería en uno comediante, en otro trovador, y en otro verbenero. Pues este es el comediante, y ahí me encajaban estas tres canciones». El otro vínculo con el humor es que el EP se edita ¡en casete! y no por moderneo. «Pensaba en los casetes de Manolo Vieira o de Eugenio, con sus chistes, y me pareció que era el mejor formato donde poner mis monólogos. Así que en el casete están los monólogos grabados en directo en el estreno de Scroll infinito que hice en Barcelona en febrero, y luego las grabaciones de estudio de los temas. Y no solo están los tres del EP, están los ocho que hice en el show, que van todos de esta temática».

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Ahora queda presentar disco, pero ojo del poco caso que se le hace en Canarias: «Estoy tratando de montar una gira, y sobre todo de conseguir llevar el show a Canarias, pero no hay manera, no me paran de hacer ghosting las salas y los programadores».

Mostany / LP / ED