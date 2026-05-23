CC carga contra Sánchez en su arranque de la carrera electoral hacia 2027: “La relación está en un punto crítico”

Coalición Canaria (CC) respaldó unánimemente este sábado al presidente de Canarias y secretario general nacional de la formación, Fernando Clavijo, por su gestión durante la crisis del MV Hondius y endureció su discurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al advertir que las relaciones con el Estado atraviesan un “punto crítico” tras los últimos episodios de “desplante, ninguneo y falta de respeto” hacia el Archipiélago.

Los nacionalistas dirigieron además duras críticas contra el ministro canario Ángel Víctor Torres, al que acusaron de haber formado parte del “ninguneo” a Canarias. Los nacionalistas permanecen a la espera de la declaración del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el próximo 2 de junio, por el caso Plus Ultra, y de los movimientos en Madrid para decidir si mantienen su apoyo al Ejecutivo, respaldan una eventual moción de censura o recrudecen su posición si no prospera el decreto Canarias.

Consejo Político Nacional de Coalición Canaria

El Consejo Político Nacional (CPN) de la formación, reunido este sábado en Santa Cruz de Tenerife, avaló la actuación de Clavijo durante la crisis del barco Hondius, una gestión que los nacionalistas consideran marcada por la defensa de los intereses del Archipiélago frente a una actuación del Ejecutivo estatal definida por “la imposición” y la “ausencia de lealtad institucional”.

El secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, aseguró que Clavijo “defendió a Canarias mientras otros agachaban la cabeza” y reprochó al Gobierno central haber actuado “con los ojos puestos en cómo nos miraba el mundo, pero no en Canarias”.

Críticas a Ángel Víctor Torres

Las críticas fueron especialmente duras contra el ministro de Política Territorial, el expresidente canario Ángel Víctor Torres, a quien Coalición Canaria acusó de no haber defendido los intereses de las Islas. “Ángel Víctor Torres no solo permitió el desprecio a Canarias, sino que formó parte de él”, sostuvo Toledo.

El PSOE responde sobre la marcha

Pocas horas después de que se terminara el Consejo Político de CC, la secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, lamentó en un comunicado que Coalición Canaria “no haya aprovechado su arranque preelectoral para hablar de los problemas reales de la gente" y prefiera "atacar precisamente a quienes están ayudando a solucionarlos”.

Fierro criticó además que CC “siga sin asumir responsabilidades” por lo ocurrido durante la gestión del crucero afectado por un brote de hantavirus, recordando que fue el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien anunció públicamente que no iba a autorizar el fondeo del barco en las islas.

Las relaciones con el PSOE, en un punto crítico

En este enrarecido ambiente, el número dos de los nacionalistas canarios advirtió este sábado que las relaciones con el PSOE y con el Gobierno del Estado atraviesan un “punto crítico” tras los últimos episodios de tensión institucional y aseguró que “la gravedad de lo ocurrido obliga a Coalición Canaria a analizar todos los escenarios y a actuar con la responsabilidad que exige la defensa de Canarias”.

El apoyo a Sánchez, en un filo

En este contexto, David Toledo anunció que el Consejo Político Nacional facultó a la Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria para adoptar “cualquier tipo de decisión en los próximos días”, en función de la evolución de los acontecimientos y de la respuesta del Gobierno central.

“Coalición Canaria no va a mirar hacia otro lado ante un Gobierno del Estado que ha cruzado líneas que nunca debió cruzar”, afirmó el dirigente nacionalista, quien avisó que “los próximos días serán determinantes” para comprobar si el PSOE “rectifica” o confirma “el camino del desprecio institucional a Canarias”.

Pedro Sánchez: cuestión de confianza

La formación nacionalista insistió además en reclamar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza para clarificar la estabilidad de la legislatura. Toledo recordó que CC ya ha defendido esa posibilidad meses atrás y sostuvo que sería “lo más conveniente” para saber “si queda legislatura o no”.

Según José Miguel Barragán, portavoz en el Parlamento canario y que lidera la estrategia política y electoral para 2027, la formación permanecerá pendiente de las derivadas de las investigaciones en torno al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y de su declaración prevista el próximo 2 de junio ante la Audiencia Provincial, en el caso Plus Ultra, un elemento que podría influir en la posición definitiva de Coalición Canaria respecto al apoyo parlamentario al Ejecutivo de Sánchez o a un eventual escenario de moción de censura.

Reconoció que el proceso depende de otros partidos para obtener mayoría en una hipotética moción de censura, por lo que los nacionalistas están en un compás de espera para ver cómo se desencadenan los acontecimientos y cuál será la posición de CC. A día de hoy hay un "descontento" claro con el Gobierno de Pedro Sánchez, avisó, pero si Canarias logra el 'decreto Canarias' puede interferir en su posición, matizó.

Más encontronazos : aeródromos

Coalición Canaria rechazó asimismo que el Gobierno central utilice el traspaso de aeródromos que no son de interés general “como excusa” para no desarrollar el Estatuto de Autonomía de Canarias, y acusó al PSOE de intentar “disfrazar de cumplimiento estatutario” una propuesta que, a juicio de los nacionalistas, “nada tiene que ver” con la cogestión aeroportuaria recogida en la norma básica del archipiélago.

Toledo aseguró que “el Estatuto de Autonomía no habla de aeródromos, habla de cogestión aeroportuaria” y sostuvo que el Ejecutivo estatal “vuelve a buscar un atajo para no cumplir con Canarias”, al tiempo que advirtió de que CC no permitirá que “se rebaje ni un milímetro” el autogobierno canario.

Elección del candidato: solo Clavijo

La reunión del Consejo Político Nacional sirvió también para activar el proceso interno con el que Coalición Canaria inicia en la práctica su ciclo preelectoral hacia las autonómicas de 2027. El órgano aprobó el calendario que regulará el proceso de selección de candidatos a la Presidencia del Gobierno, que culminará el próximo 3 de octubre con la designación del aspirante. Todo parece indicar que Fernando Clavijo va a repetir como candidato y sin ningún tipo de oposición.

El 20% de los avales

Según el acuerdo aprobado, las personas aspirantes podrán formalizar su candidatura desde este lunes y hasta el 28 de septiembre. Para concurrir deberán contar con el aval de, al menos, el 20 % de los miembros del Consejo Político Nacional o, alternativamente, con el respaldo de la mayoría absoluta de uno o varios consejos políticos insulares.

La elección definitiva se celebrará el 3 de octubre mediante votación secreta en el seno del Consejo Político Nacional, donde la candidatura deberá obtener el respaldo de tres quintos de sus miembros.

Un proceso transparente

David Toledo defendió que el proceso será “reglado, transparente y abierto” y sostuvo que los nacionalistas afrontan el calendario con el objetivo de consolidar un “proyecto político fuerte” para Canarias.