El viaje de Juana Aguirre por Canarias: un laboratorio sonoro entre el pasado y el futuro

La artista argentina Juana Aguirre pisa estos días Canarias con una propuesta musical que se encuentra en constante transformación. Enmarcada dentro de la gira Los Pilares, subió su propuesta al escenario del Teatro Leal, en Tenerife, el pasado jueves día 21 de mayo y un día más tarde llega a la sala Canarias en Vivo de Gran Canaria. Pere este viaje no es únicamente una sucesión de conciertos, sino que es la forma de plasmar una etapa de tránsito creativo en la que la joven revisa su pasado reciente mientras anticipa nuevas direcciones sonoras que quedarán plasmadas en próximos meses a través de su nueva propuesta. La cantautora, compositora y productora celebra poder aterrizar en las Islas impulsada por el interés de un público que cada día crece más y más y con el que está en contacto constante a través de las redes sociales.

Pero Juana Aguirre no es una figura convencional dentro del panorama musical actual porque su trayectoria se caracteriza por una constante exploración de formatos, lenguajes y procesos creativos, marcados por el folk, la electrónica y los ritmos acústicos. Tras iniciar su carrera en proyectos colectivos como Churupaca, dio el salto en solitario consolidando una voz propia que combina sensibilidad melódica, experimentación sonora y una marcada atención a la palabra cantada.

Momento de cambio

"La gira de Los Pilares es un recorrido a través de lo que han sido mi primer disco (Claroscuro) y el segundo (Anónimo). Siento que es como un punto intermedio entre lo que fue, lo que ya viene sucediendo y lo que va a pasar", explica la artista durante su estancia en Tenerife. Y precisamente esa idea de tránsito atraviesa todo su discurso y también su propuesta escénica.

Precisamente ese espectáculo que acaba de pasar por Canarias no es una reproducción fiel de sus discos porque se trata de una propuesta en constante mutación. En ese sentido, cada concierto se convierte en un laboratorio donde las canciones evolucionan y adquieren nuevas formas. La transformación es, de hecho, uno de los ejes centrales del trabajo de Juana Aguirre, quien asume el cambio como una necesidad artística. "Siempre estoy cambiando, porque me gusta el riesgo y lo imprevisible", reflexiona la argentina quien refleja la relación entre pasado y futuro a través del sonido.

Visita a Canarias

Aunque su música mantiene una identidad reconocible, reconoce que ahora mismo atraviesa un proceso difícil de definir porque “hay algo que todavía no puedo descifrar, pero sé que es distinto”, y esa incertidumbre forma parte del motor creativo que la impulsa. La llegada de Juana Aguirre a Canarias supone, además, un nuevo capítulo en su experiencia como artista en gira porque, aunque no es la primera vez que visita el Archipiélago, sí es la primera en la que amplía su recorrido más allá de Gran Canaria. "Para mí es una psicodelia absoluta estar acá", comenta con entusiasmo, porque, para ella, la conexión con el territorio no es meramente profesional, sino también emocional y sensorial. Y en todo ello, el papel del público juego un papel indispensable.

Esa interacción se hace especialmente evidente en el directo, al que Aguirre concede una importancia capital: "La energía de cada lugar y la energía de la gente también transforma los conciertos y hacen que cada actuación sea diferente". En estas citas, lejos de replicar el sonido del estudio de grabación, la artista apuesta por reinterpretar su propio repertorio.

Álbum al completo

En un contexto marcado por la inmediatez digital, Aguirre defiende el formato álbum como espacio de construcción artística. "Hacer un disco completo es una oportunidad de construir una obra distinta a las canciones" y, frente a la lógica del sencillo aislado, reivindica la narrativa que surge al ordenar temas dentro de un mismo proyecto: "Cuando uno empieza a conectar esas canciones, empiezan a aparecer nuevos significados y un hilo conductor". Sin embargo, puntualiza que ese eje vertebrador no se limita únicamente al sonido o a la temática, sino que engloba la totalidad de la experiencia artística. De este modo, en su proceso creativo, la música y la palabra se entrelazan de forma orgánica, dando lugar a composiciones que nacen, muchas veces, de intuiciones difíciles de racionalizar.

Tras publicar sus dos primeros discos, anuncia una posible ruptura con esos conceptos en su próximo trabajo

Por todo ello, Juana Aguirre reconoce que no tiene un método fijo de composición puesto que su trabajo surge de estímulos diversos, como una guitarra, un sonido urbano o una palabra inesperada. Esta apertura le permite mantener una relación flexible con la creación, aunque también implica aceptar cierta incertidumbre.

Combinación de sonidos

En cuanto a su sonido, la artista argentina combina elementos orgánicos y electrónicos sin plantearlo como una decisión premeditada. "Trabajo con lo que tengo a mano, sin pensar tanto en la calidad, sino en la emocionalidad", afirma, por lo que la espontaneidad se convierte en un valor fundamental dentro de su estética.

Durante las giras, aprovechar para "reordenar" el material compositivo del que será su próximo álbum

La relación con el público, especialmente a través de las redes sociales, es otro aspecto que aborda con ambivalencia. "A veces me siento un poco expuesta", admite, aunque también reconoce el valor del feedback que recibe. "Me gusta conectar con la gente que me devuelve mucha información porque cada uno construye su propio universo con las canciones", explica.

Por el mundo

La biografía de Juana Aguirre está marcada por desplazamientos geográficos y experiencias en distintos países -ha vivido incluso en Nueva Zelanda- y eso, inevitablemente, también influye en su música: "Quizás haber vivido lejos de mi país tanto tiempo me dejó como una especie de nostalgia impresa para siempre", reflexiona.

Juana Aguirre durante la entrevista. / María Pisaca

Ahora que se encuentra inmersa en la gira Los Pilares, la creación musical no se detiene para Juana Aguirre, aunque es cierto que el proceso adopta nuevas formas porque "durante los vuelos estoy constantemente reordenando el material y es cuando me llegan las mejores ideas", señala. Y, así, el viaje se convierte en un espacio de reflexión y reorganización creativa.

De este modo, indudablemente, su llegada a Canarias dejará una huella en su propuesta musical futura y demuestra el interés creciente del público isleño por estos proyectos que se sitúan en los márgenes de lo convencional y apuestan por una música en constante transformación.