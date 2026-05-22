El veterinario canario que opera corazones de perros llegados de todo el mundo advierte de los errores cotidianos que pueden empeorar su salud cardiovascular

Cada vez más perros, especialmente de razas pequeñas y edad avanzada, son diagnosticados con enfermedades cardiacas que hasta hace pocos años tenían opciones quirúrgicas muy limitadas. Uno de los referentes europeos en cirugía cardiaca veterinaria, terapia endovascular y técnicas mínimamente invasivas es el veterinario canario Alexis Santana.

Santana ha sido pionero en España en cirugía mitral mediante VClamb realizada en enero de 2024, y en Portugal en febrero de 2025. También es considerado el primer y único formador oficial en Europa de la técnica desde enero de 2025, siendo una tecnología diseñada específicamente para reparar la válvula mitral del corazón en pacientes veterinarios.

Una técnica que repara la válvula sin sustituirla

El VClamp es un dispositivo diseñado para veterinaria que permite reparar la válvula mitral del corazón mediante un sistema de “pinza” que une las valvas de la válvula y reduce la regurgitación, es decir, el retorno anómalo de sangre hacia el pulmón.

A diferencia de la cirugía convencional, que puede requerir abrir el tórax, detener el corazón y trabajar con circulación extracorpórea, la técnica VClamp permite reparar la válvula mitral mediante un abordaje mucho menos invasivo. No sustituye la válvula, sino que la repara, y no requiere parar el corazón ni abrirlo para implantar el sistema.

La intervención suele durar entre 30 y 45 minutos, con una hospitalización aproximada de 48 horas a tres días, frente a otras cirugías cardiacas más agresivas que pueden requerir entre dos y tres horas de intervención y una recuperación hospitalaria de alrededor de una semana. La tasa de éxito es del 92-94%.

“Es una técnica híbrida y mínimamente invasiva. Abrimos muy poco el tórax para acceder a la válvula mitral, que es la que impide que la sangre vuelva hacia el pulmón. El objetivo es reducir esa insuficiencia y mejorar la calidad de vida del paciente”, señala Santana.

El corazón de los perros: señales que no deben ignorarse

Más allá de la cirugía, Santana insiste en la importancia de que los propietarios aprendan a detectar signos tempranos de enfermedad cardiaca. En perros, una de las patologías más frecuentes es la enfermedad valvular degenerativa mitral, especialmente en razas pequeñas.

“En perros de menos de seis kilos, la enfermedad mitral degenerativa es muy común a partir de los diez años. El problema es que muchas veces los síntomas se confunden con la edad o con cansancio normal”, advierte.

El principal signo de alerta explica, es el aumento de la frecuencia respiratoria. También pueden aparecer otros síntomas como tos, fatiga, intolerancia al ejercicio, síncopes, desmayos o, en casos graves, muerte súbita.

Entre las razas pequeñas con mayor predisposición a patologías cardiacas se encuentran el yorkshire, chihuahua, cavalier king, pomerania, teckel, bulldog francés, bulldog inglés y carlino. En razas grandes, Santana señala una especial atención en perros como el bóxer, dogo alemán, dogo de Burdeos y pastor alemán, entre otros.

Obesidad, sedentarismo y estrés: errores cotidianos que afectan al corazón

La prevención cardiovascular en perros no depende solo de los avances médicos. También influyen hábitos cotidianos que pueden mejorar o empeorar la calidad de vida del animal.

“El sobrepeso es uno de los grandes enemigos de la salud cardiovascular. La obesidad, la vida sedentaria, el exceso de estrés o el sobreesfuerzo pueden agravar el estado de un paciente con enfermedad cardiaca”, explica Santana.

El especialista recomienda mantener una rutina de ejercicio adaptada a cada animal, evitar el sedentarismo, controlar el peso y no caer en hábitos que, aunque parezcan protectores, pueden ser contraproducentes. “Llevar siempre al perro en brazos o en carrito cuando no existe un problema articular puede favorecer una vida demasiado sedentaria. El perro necesita moverse, siempre con control y según su estado de salud”, añade.

También insiste en la importancia de las revisiones veterinarias, especialmente en perros mayores y razas predispuestas. “Detectar antes permite tratar mejor. En cardiología, llegar a tiempo marca una diferencia enorme”.

De Canarias a Europa: cirugía, formación e innovación

La trayectoria de Alexis Santana comenzó cuando puso en marcha su propio consultorio y empezó a especializarse en cardiología. Posteriormente completó un máster en ciencia e investigación y amplió su formación en cirugía cardiaca abierta y terapia endovascular, también con aprendizaje en medicina humana. Ya han pasado más de 18 años operando cirugía cardiaca.

Su evolución profesional le llevó a trabajar junto a referentes de la cirugía endovascular y a especializarse en procedimientos que, durante años, fueron más habituales en medicina humana que en veterinaria.

Además de operar, Santana forma a veterinarios de distintos países en cirugía mitral y otras técnicas de cardiología intervencionista. Ha participado en procedimientos y formaciones en España, Reino Unido, Portugal, Chile y otros países, consolidando a Canarias como un punto de referencia internacional en cardiología veterinaria avanzada.

Entre sus casos más destacados se encuentran el primer hurón operado con éxito en el mundo por cirugía de gusano del corazón, intervenciones de tromboembolismo aórtico en perro, tumores cardiacos considerados inoperables o la primera cirugía mitral de España y Portugal, entre otros.

“No se trata de operar por operar”

Pese al avance de estas técnicas, Alexis Santana insiste en un mensaje de prudencia: no todos los pacientes deben pasar por quirófano.

“Recibimos varias consultas al día para valorar pacientes, pero no todos son candidatos. No se trata de operar por operar. Hay que estudiar cada caso, valorar la edad, la fase de la enfermedad, el estado general y las posibilidades reales de mejorar la vida del animal”, afirma.

Para Santana, el futuro de la cardiología veterinaria pasa por combinar tres elementos: diagnóstico temprano, propietarios informados y técnicas cada vez menos invasivas.

“La tecnología está cambiando la forma en la que tratamos las enfermedades cardiacas en perros, pero el primer paso sigue siendo el mismo: observar al animal, detectar señales y acudir al veterinario cuando algo cambia”, concluye.

Desarrollo de un sistema único

Santana, además, ha desarrollado VET PDA OCCLUDER, que es el único sistema de veterinaria para operar ductus arterioso persistente a nivel mundial para curar patologías en cachorros que nacen con esta patología y que pesan menos de 3 kilos. Su lanzamiento oficial en España fue a finales del año 2023 y desde entonces se ha ido implementando en el resto del mundo.

Su equipo recibe pacientes procedentes de distintos puntos de España y de otros países como Venezuela, México, República Checa, Andorra, Croacia, Brasil, Portugal o Reino Unido, entre otros. Desde mediados de 2022, acumulan 368 casos de terapia endovascular y realizan alrededor de 100 cirugías cardiacas mínimamente invasivas al año.

“En cardiología veterinaria estamos viviendo un cambio muy importante: cada vez podemos ofrecer soluciones menos invasivas, más precisas y con mejores tiempos de recuperación para pacientes que antes tenían muy pocas alternativas”, explica Alexis Santana.