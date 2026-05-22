Promocionan en Japón las ventajas de Canarias para la industria del videojuego

Una delegación público-privada liderada por Proexca y las asociaciones regionales de videojuegos Acadevi y Arcadev han viajado a Japón para promocionar las ventajas de Canarias para el desarrollo de la industria de los videojuegos.

Una nota del Gobierno de Canarias indica que esta misión comercial ha viajado a Tokio y a Kioto, ciudades en la se han están celebrando reuniones comerciales y prospectivas con diferentes organismos y estudios punteros del país para dar a conocer todo lo que Canarias tiene para ofrecer para potenciar a esta industria.

Tokio ha sido la primera parada de esta misión, donde se ha llevado a cabo una presentación de las ventajas de invertir en Canarias en el Instituto Cervantes por parte de Proexca.

En esta presentación se ha hablado de talento, calidad de vida, incentivos y casos de éxito ante una treintena de profesionales.

Eiko Tanaka, presidente y CEO de Studio 4°C; Hidetaka Yosumi, fundador y CEO de Nowake Studio; e Hitoshi Saito, fundador de IVI Dreams Studio, explicaron desde su propia experiencia por qué Canarias es el hub del Atlántico para el desarrollo de la industria del videojuego, indica la nota de Proexca.

Después, se ha llevado a cabo la visita a los grandes estudios japoneses como SNK y White Owls, donde se han establecido conexiones y puntos de aprendizaje sobre tendencias y vanguardias de esta industria creciente.

La segunda parada es Kioto, donde hoy comienza el BitSummit, feria indie a la que gracias al plan sectorial de Proexa con esta industria, se acompaña a 11 empresas canarias para darse a conocer en el festival de videojuegos independientes más grande de Japón.

Bajo la marca "Canary Islands Games" y en un stand para la delegación de Canarias, se participa de manera agrupada en este evento que combina una jornada exclusiva para negocios centrada en el networking con editores y prensa, con días abiertos al público para testear la innovación de los títulos frente a miles de asistentes.

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Las empresas canarias que participan son Moonmana Games, Quantum Box Games, Alessandro Ferrari, Astrava Entertainment, A1M, BACKGRID RESPONSIVE TECHNOLOGIES, Wavetium, Escuelas Artísticas, Foxter Studio, DRAKHAR STUDIO y Proyecto Foxter.