Manuel Quijano (miembro de Café Quijano): "Nuestra evolución no ha respondido a modas ni exigencias del mercado"

El Polvorín de Taco de La Laguna se convierte este sábado 23 de mayo en el epicentro de una experiencia única con la celebración de la primera edición de Vinopop. La jornada combinará degustaciones de vinos de alta calidad, gastronomía local y una cuidada programación musical centrada en el pop español. Sobre el escenario se darán cita artistas Café Quijano, Tennesse y Da Igual, junto a dos espectáculos tributo dedicados a Estopa y Joaquín Sabina. Café Quijano, uno de los grupos más representativos del panorama musical español, aportará su inconfundible estilo que fusiona pop latino y bolero, con una trayectoria consolidada tanto a nivel nacional como internacional. Manuel, Óscar y Raúl Quijano celebran volver a la Isla que tan bien los ha tratado a lo largo de sus 25 años de trayectoria musical. "Canarias ha sido parte de nuestra historia y volver una vez más suena a volver de nuevo a casa", dice rotundo el mayor de los hermanos.

Canarias siempre ha sido un punto especial en las giras nacionales. ¿Qué recuerdos tienen de sus anteriores conciertos en la Isla?

Su calor, su energía y su cariño. Tenemos todos y cada uno de esos recuerdos intactos. Donde te dan amor y verdad, los recuerdos son ya parte de la persona.

En un concierto como el que traerán a Tenerife, ¿qué puede esperar el público?

Haremos un recorrido por todas las canciones que entendemos que forman parte de ese imaginario colectivo, sumadas a algunas nuevas de los últimos trabajos discográficos.

Desde sus inicios en León en la década de 1990 hasta hoy, su sonido ha evolucionado entre el pop, el rock latino y el bolero. ¿Cómo han vivido esa transformación artística?

Entendemos que hablar de la evolución musical de un artista es probablemente referirse a un proceso vivo y en constante transformación. Es el resultado de un diálogo entre lo que el músico siente, vive y experimenta, y lo que ocurre en el mundo que lo rodea. Es posible que esta transformación nazca tanto de la necesidad personal de expresarse como de la interacción con los cambios culturales, sociales e incluso tecnológicos. En nuestro caso, este camino ha sido coherente y espontáneo desde sus inicios, reflejando una evolución que nunca se ha forzado, sino que ha fluido con naturalidad. Lejos de intentar repetir una fórmula de éxito, hemos seguido explorando nuevos sonidos y maneras de contar historias. Nuestra evolución no ha respondido a modas ni exigencias del mercado, sino a un impulso de seguir creciendo. Nuestra identidad se ha ido enriqueciendo con el tiempo, pero siempre conservando ese inconfundible sello propio.

Fueron pioneros en llevar el bolero a una estética contemporánea. ¿Qué les atrajo de ese género para reinventarlo?

Realmente no sabemos si hemos sido pioneros. Es cierto que el grupo emprende un giro estético que profundiza con ese vínculo con la tradición musical hispánica muy arraigada en nosotros y que viene dada por nuestra herencia paterna. El bolero es el estilo musical que nuestro padre nos mostró cuando éramos niños. Pero, en lugar de limitarnos a replicar el bolero clásico, lo reinterpretamos desde el presente, renovándolo mediante arreglos que en algunos momentos podrían calificarse de contemporáneos. Un ejemplo claro es la presencia del ukelele en el género que es, sin duda, innovador. También abordamos las tecnologías actuales y ese enfoque vocal íntimo y original, ya que no cantamos el bolero al puro estilo clásico. Esta elección puede entenderse como un intento de reconciliar ese legado histórico con la experiencia moderna que ha dado como resultado una posible actualización el repertorio afectivo de la música popular en español.

Han conseguido triunfar tanto en el pop-rock como en el bolero. ¿Cuál de esos registros sienten más cercano hoy?

Ambos estilos tratamos de tomarlos con el mayor de los respetos. A largo de nuestra trayectoria hemos tratado de crear una propuesta musical dentro de un modelo que sea coherente con una autenticidad artística, apostando por la independencia, la reinterpretación de nuestras influencias y la fidelidad a una sensibilidad musical concreta frente a las modas efímeras del mercado.

¿Cómo ha cambiado su forma de componer con el paso del tiempo? ¿Siguen partiendo de vivencias personales como en sus primeros discos?

Sin duda alguna nuestros temas siguen girando alrededor del amor. Cabe resaltar que el contexto social y cultural ha influido en la evolución de las letras, especialmente si lo vemos desde la sensibilidad que existe hoy en día respecto a la igualdad de géneros. La música popular no está aislada de lo que ocurre a su alrededor, siempre refleja de alguna manera los valores, tensiones y cambios del momento. En el caso del grupo, tratamos de que esa conexión con el entorno se haga evidente. El grupo ha sido consciente y coherente con las actuales líneas de pensamiento, de las políticas y de los movimientos culturales. Hemos tratado de leer con inteligencia estos cambios.

¿Qué lugar ocupan las nuevas canciones dentro de un repertorio tan lleno de clásicos?

Afortunadamente, conviven de forma maravillosa. Actualmente, el grupo ofrece distintos formatos de directo, cuidadosamente adaptados a cada tipo de escenario y audiencia. Tratamos de estructurar el espectáculo en cuatro bloques. La primera parte está centrada en los temas más íntimos de la trilogía Orígenes: El Bolero, seguida por una sección más enérgica con piezas de corte rockero como Tequila. A continuación, interpretamos canciones recientes como Perdóname para posteriormente centrarnos en los temas del nuevo trabajo, Miami. Y cerramos el concierto con los clásicos.

El trío musical Café Quijano. / El Día

Han vendido millones de discos y han sido reconocidos internacionalmente. ¿Cómo se mantienen fiel a un estilo propio durante tanto tiempo?

Entendemos que desde el primer disco hasta hoy nuestra coherencia artística convive con una actitud abierta al cambio. Cada etapa de nuestra carrera ha traído consigo una nueva forma de expresarse, de sonar y de emocionar, sin que eso suponga traicionar a nuestra esencia. Desde nuestro debut discográfico en 1998 hasta las producciones más recientes, hemos mostrado una evolución coherente, con discos, giras y colaboraciones que han aportado matices pero siempre tratando de ser nosotros mismos.

Sus letras siempre han tenido un componente muy narrativo, casi cinematográfico. ¿De dónde nace esa forma de contar historias?

Las historias detrás de las letras cuyo eje temático principal gira y nace en torno al amor, el desamor, la pasión o la nostalgia son fruto de mis experiencias, vividas o imaginadas. Desde los primeros trabajos hasta las producciones más recientes, he cultivado un lenguaje poético con una narrativa accesible y emocionalmente intensa, que favorece una identificación directa por parte del público. Las canciones clásicas del grupo ofrecen ejemplos representativos de esta tendencia. En ellas, se articulan historias de relaciones truncadas, amores imposibles o pasiones exacerbadas, presentadas desde una voz narrativa que asume una actitud romántica. Esta construcción del ‘yo lírico’ permite al oyente reconocerse fácilmente en las situaciones planteadas, gracias a la mezcla de lenguaje cotidiano y frases cargadas de lirismo emocional.

Tras tantos años de gira, ¿qué sigue siendo lo más especial de subirse a un escenario?

Es maravilloso tener el aplauso y el cariño del público. Sin duda estos dos aspectos podemos apuntarlos como los más especiales a la hora de subirse a un escenario.